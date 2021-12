L’avenir de David Trezeguet, près de l’Équateur

20/12/2021 à 19:59 CET

David Trezeguet Il est toujours lié au football après une longue carrière de joueur qui l’a mené dans des équipes aussi diverses que Hercule ou River Plate. Et c’est que l’ancien international français a également la nationalité argentine, où une carrière sportive a commencé à prendre forme dans la Platense, avant de s’envoler pour Monaco en 1995.

L’illustre attaquant, qui a inscrit 34 buts en 71 sélections avec les ‘bleus’, a vécu la viande de la relégation avec River, et 8 ans après avoir aidé le club à retrouver la place qu’il méritait, faisait partie de la candidature à la présidence des Millionnaires d’Antonio Caselli. Trezeguet allait revenir à River au poste de vice-président en cas de victoire. Cependant, ce n’était pas le cas, et il a perdu aux élections le 4 décembre.

Quelques semaines plus tard, et éligible comme sélectionneur de la RFEF et de la CONMEBOL, le retour du Français en Amérique latine approche à nouveau. Cette fois, au club Emelec de Guayaquil, de la Ligue de l’Équateur. L’entité est leader dans le pays d’Amérique du Sud et a culminé la dernière phase finale du championnat national en tant que finaliste. Cependant, le débarquement de Trezeguet en Equateur dépend encore une fois de la La candidature de Pepe Auad à la présidence du club se concrétise, et l’ancien joueur peut exercer ses fonctions de directeur sportif.