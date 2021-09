L’avenir de Deck, dans l’air

Personne ne sait rien de Gabriel Deck. Le joueur argentin a quitté le Real Madrid lorsque la possibilité de jouer en NBA est devenue disponible. Mais son avenir n’est pas clair et un éventuel retour en Europe n’est pas à exclure. L’attaquant s’est assuré la collecte de près de 4 millions de dollars en trois mois grâce au salaire plancher, une variante de la compétition nord-américaine favorable au Thunder et au jeu lui-même, qui a empoché une grosse somme d’argent en peu de temps. Cependant, on ne sait pas que Deck peut continuer à être lié à l’équipe ou prolonger sa carrière dans la meilleure ligue du monde, quelque chose qui est votre souhait.

Deck devrait gagner environ 3,6 millions de dollars l’année prochaine, mais on ne sait pas si cette somme est entièrement ou partiellement garantie. Les parties des deux cours de basket-ball suivants ne sont pas non plus. L’Argentin a récolté en moyenne 8,4 points, 4 rebonds et un peu plus de 2 passes décisives en 10 matchs, mais il n’a connu la victoire dans aucun de ces matchs et a fait partie d’un projet de reconstruction à long terme qui n’est pas particulièrement engagé envers Aucun joueur.

“La situation de Deck en NBA est bizarre depuis le début.” Ce sont les propos de Joe Mussato, journaliste à Oklahoman, un journal qui couvre l’actualité de la ville et du Thunder. Le sentiment est que Deck est venu à la NBA avec des garanties de pique de pouvoir continuer et, rappelez-vous, payer au Real Madrid une clause de 2 millions d’euros. 650 000 viennent du Thunder, ce qui est le maximum qu’ils peuvent apporter. Cependant, le reste doit être mis par le joueur lui-même.

Deck pourrait retourner en Europe au fur et à mesure qu’il avance un article d’Eurohoops sur la base des paroles de Mussato lui-même. Mais personne ne sait si ce sera au Real Madrid, le club dans lequel il était lorsqu’il est parti pour la NBA. En 87 matches d’Euroligue, il a en moyenne près de 7 points par match, tandis que sa présence est également importante dans l’équipe argentine, avec qui il a participé aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Là, il a ajouté des statistiques de 11,8 points et 7,5 rebonds par match.