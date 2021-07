L’avenir de DeFi est réparti sur plusieurs blockchains ⋆ Crypto new media

Longtemps coincé dans l’ombre du Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) s’est finalement emparé du marché en 2020 lors de l’été de la finance décentralisée. Conçu pour recréer des systèmes financiers traditionnels avec moins d’intermédiaires, DeFi est désormais utilisé pour les prêts, les emprunts et l’achat et la vente de jetons. La majorité de ces applications décentralisées (DApps) sont exécutées sur Ethereum, qui a vu l’activité sur le réseau augmenter au cours de 2020. Cette activité a également eu tendance à augmenter en raison de l’agriculture de rendement, également connue sous le nom d’extraction de liquidité, qui permet aux détenteurs de générer des récompenses avec leur capital crypto. .

Mais à mesure que l’activité sur Ethereum augmentait, les frais de transaction du réseau augmentaient également. En mai, il a été signalé que les tarifs du gaz Ethereum montaient en flèche. Il est intuitif que s’engager dans DeFi ne vaut la peine que lorsqu’il s’agit de gérer un capital qui dépasse les frais de réseau. Par conséquent, il est vite devenu clair pour les utilisateurs que la blockchain était presque inutilisable.

Sans aucun doute, Ethereum reste la blockchain la plus active et la plus peuplée, mais d’autres acteurs potentiels apparaissent, offrant une alternative viable à Ethereum. Par exemple, les protocoles de couche un tels que Binance Smart Chain (BSC) et Solana (SOL) attirent des milliards d’actifs sous gestion, tandis que les solutions de couche deux telles que Polygon (MATIC) captent l’attention des utilisateurs mécontents d’Ethereum en raison de leur compatibilité avec Ethereum. basés sur des protocoles. Cela s’ajoute aux frais peu élevés et à des vitesses de transaction rapides. Cependant, malgré les frais de gaz Ethereum atteignant un sommet au cours de la dernière année et la croissance de réseaux plus rapides, aucune de ces chaînes n’a encore tué Ethereum.

C’est à cause de cela, alors que nous entrons dans la seconde moitié de 2021, que le récit de «Ethereum contre le reste» commence à changer – les développeurs réalisent la valeur d’un avenir inter-chaînes plutôt que d’avoir à choisir une blockchain à construire sur. Il ne s’agit plus de créer une chaîne avec un avantage concurrentiel, mais de s’assurer que toutes les chaînes peuvent fonctionner de manière interchangeable pour améliorer l’industrie.

Avantages et inconvénients d’un avenir multichaîne

En raison de son importance et de sa présence de longue date sur le marché, Ethereum a l’avantage du premier arrivé et reste la blockchain la plus importante au sein de l’écosystème DeFi au premier trimestre 2021. Mais avec d’autres chaînes qui prennent de l’ampleur, ce sont ces alternatives à Ethereum qui fournissent le avantages de vitesses de transaction plus rapides et de frais considérablement réduits.

L’introduction d’autres chaînes n’est pas nécessairement une mauvaise chose, même pour les fans d’Ethereum. Après tout, un écosystème multichaîne apporte un espace supplémentaire pour l’entrée de nouveaux protocoles, chacun avec une forte base d’utilisateurs. Chaque nouvelle chaîne crée également une nouvelle communauté, des postes vacants pour les services et une identité et une culture individuelles.

Un inconvénient possible, selon la façon dont vous le regardez, est que certaines blockchains nécessitent des langages de programmation uniques, tels que JavaScript, Rholang, Simplicity, Rust ou Solidity, ce qui peut présenter une barrière à l’entrée pour les développeurs. Dans le même temps, cependant, différents langages de codage peuvent présenter une nouvelle façon pour les développeurs de résoudre un problème. Et à mesure que l’espace blockchain évolue vers la multichaîne, cela peut inspirer les développeurs à créer et à innover alors qu’ils sont témoins de la diversité des projets de blockchain viables. C’est pour cette raison que les projets qui n’innovent pas pourraient être perçus comme en retard et abandonnés par leur communauté.

Non seulement cela, mais des chaînes de blocs séparées créent des silos d’innovation, présentant des défis pour le progrès et l’adoption. Rejoindre l’avenir multichaîne peut être considéré comme une connexion transparente de ces groupes spécialisés. Cela pourrait être considéré comme un objectif difficile à atteindre dans le monde de la technologie traditionnelle, mais la crypto-monnaie et la blockchain remettent en question ces monopoles d’infrastructure existants, et cette industrie a la capacité de créer un écosystème qui fonctionne de manière cohérente plutôt que compétitive.

Plus de blockchains, plus de valeur

Il est inévitable que les projets finissent par connecter plusieurs chaînes de blocs, rendant le transfert d’informations d’une chaîne à l’autre transparent. En fait, le marché de la crypto-monnaie et l’adoption de la multichaîne sont moins un jeu à somme nulle que ce qui est souvent cité. Et, à mesure que l’avenir de la multichaîne devient plus évident, il deviendra de plus en plus clair que les fonctionnalités supplémentaires, la convivialité et l’évolutivité qu’elle apporte contribuent à l’intégration de nouveaux utilisateurs.

Plutôt que de considérer avec doute l’existence d’un avenir multichaîne, il faut le considérer positivement. Il existe de nombreuses plates-formes de contrats intelligents différentes dans l’écosystème crypto, qui ont toutes un impact sur l’espace blockchain en termes d’accessibilité, de viabilité économique et d’innovation. Les chaînes de blocs peuvent être séparées en ce moment, mais tout finira par se réunir, créant un réseau de protocoles interopérable et rapide qui répond à nos besoins quotidiens. La beauté de ceci est que nous n’aurons pas à nous soucier de la façon dont nous transigeons ou sur quoi nous transigeons, car cela n’aura pas d’importance.

Nous sommes encore loin d’avoir atteint l’objectif final de l’interopérabilité, mais une fois l’adoption massive atteinte, l’industrie de la cryptographie sera imparable. Et, alors que le secteur continue de croître, les projets constatent qu’ils doivent bientôt s’adapter à un avenir multichaîne ou risquent d’être laissés pour compte.

Michael O’Rourke est le co-fondateur et PDG de Pocket Network. Michael est un développeur iOS et Solidity autodidacte. Il a également été au niveau du sol de la réunion et du conseil Bitcoin/crypto de Tampa Bay, Blockspaces, en mettant l’accent sur l’enseignement de la solidité aux développeurs. Il est diplômé de l’Université de Floride du Sud.