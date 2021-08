L’avenir de DeFi pourrait être réparti sur de nombreuses chaînes de blocs – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Le secteur de la finance décentralisée (DeFi) continue de croître à un rythme explosif. Les projets doivent donc s’adapter à l’avenir du multichaîne sous peine de perdre leur pertinence en quelques années. Ethereum s’est emparé du marché de la crypto en 2021 après être resté plusieurs années dans l’ombre du Bitcoin (BTC).

L’ETH a dominé les marchés pendant l’été de la finance décentralisée qui semble avoir ébranlé même les secteurs financiers traditionnels. DeFi est conçu pour recréer les systèmes financiers traditionnels avec moins d’intermédiaires et il est actuellement utilisé pour le prêt, l’emprunt et l’achat et la vente de divers jetons.

La plupart des applications décentralisées (DApps) sont alimentées par Ethereum qui a vu l’activité sur le réseau sous-jacent augmenter en 2021. Les activités sur la blockchain Ethereum ont également augmenté en raison de l’agriculture de rendement, également connue sous le nom d’extraction de liquidité. L’agriculture de rendement permet aux détenteurs de jetons de générer des récompenses avec leur capital de crypto-monnaie.

Mais alors que l’activité sur Ethereum continuait d’augmenter, les frais de transaction de la blockchain ont également augmenté. En mai de cette année, il est apparu que les tarifs du gaz Ethereum montaient en flèche. Par conséquent, cela signifie que s’engager dans le monde de la finance décentralisée en vaut la peine lors de la gestion d’un capital qui dépasse les frais de réseau. À ce propos, on a vite découvert que la blockchain frôlait désormais l’inutilisabilité.

Sans aucun doute, Ethereum reste la blockchain la plus active et la plus densément peuplée. Cependant, d’autres alternatives potentielles comme Polkadot sont à venir, offrant une alternative pratique et viable à Ethereum. Par exemple, les protocoles de première couche comme Solana (SOL) et Binance Smart Chain (BSC) ont jusqu’à présent attiré des milliards d’actifs sous gestion (AUM).

D’autre part, les solutions de couche deux comme Polygon (MATIC) attirent l’attention des utilisateurs mécontents d’Ethereum en raison de leur compatibilité transparente avec les protocoles basés sur Ethereum. Cette fonctionnalité s’ajoute à des frais bas et à des vitesses de transaction rapides.

Néanmoins, malgré la hausse des tarifs du gaz Ethereum pour atteindre un sommet au cours des 12 derniers mois, associée à la croissance de réseaux plus rapides, aucun d’entre eux n’a tué Ethereum jusqu’à présent. C’est à cause d’un tel événement que, alors que nous entrons plus profondément dans la seconde moitié de cette année, le récit «Ethereum contre le reste» commence à changer.

Les développeurs ont commencé à réaliser qu’il y a la valeur d’un avenir inter-chaînes au lieu d’avoir besoin de sélectionner une seule blockchain sur laquelle construire leurs applications et leurs projets. Il ne s’agit désormais plus de créer une chaîne avec un avantage concurrentiel, il s’agit de garantir que toutes les chaînes peuvent fonctionner de manière assez interchangeable pour valoriser le secteur.

Avantages et inconvénients d’un avenir multichaîne

Ethereum bénéficie de l’avantage du premier arrivé et reste la blockchain la plus importante sur le marché DeFi en herbe au premier trimestre 2021 en raison de sa présence de longue date et de son importance sur le marché. Cependant, avec l’essor d’autres chaînes, ce sont ces alternatives à Ethereum qui offrent les avantages de vitesses de transaction plus rapides et de frais considérablement inférieurs.

L’introduction d’autres chaînes n’est pas forcément préjudiciable, même pour les fans d’Ethereum. En général, un écosystème multichaîne introduit un espace supplémentaire pour que les nouveaux protocoles rejoignent le marché naissant, chacun d’entre eux disposant d’une solide base d’utilisateurs. Chaque nouvelle chaîne crée également une nouvelle communauté, des postes vacants pour divers services, ainsi qu’une culture et une identité individuelles.

Une lacune possible, selon la façon dont vous l’examinerez, est que certaines des blockchains nécessitent des langages de programmation distincts, comme Rholand, JavaScript, Rust, Simplicity ou Solidity. Ces langages uniques peuvent créer une barrière d’entrée considérable pour certains des développeurs.

Parallèlement, néanmoins, une variété de langages de codage peut présenter une nouvelle façon pour les développeurs de résoudre un problème. Au fur et à mesure que l’espace blockchain évolue vers la multichaîne, cela pourrait inspirer les développeurs à créer et à innover car ils voient la diversité dans une pléthore de projets de blockchain viables.

C’est pour cette raison que les projets qui n’innovent pas souvent peuvent être perçus comme en retard et abandonnés par leur communauté. En plus de cela, des chaînes de blocs distinctes créent des silos d’innovation qui présentent des défis pour le progrès et l’adoption du nouveau marché. Rejoindre l’avenir multichaîne peut être considéré comme un lien transparent entre les groupes spécialisés.

Cela peut être considéré comme un objectif complexe à atteindre dans l’espace technologique traditionnel. Cependant, la crypto et la blockchain remettent continuellement en question les monopoles d’infrastructure existants et ce secteur peut être le pionnier d’un écosystème qui fonctionne de manière cohérente plutôt que compétitive.

Plus de blockchain ajoute plus de valeur

Les projets finiront inévitablement par connecter de nombreuses blockchains, rendant le transfert d’informations d’une chaîne à l’autre transparent. L’espace crypto et l’adoption de la multichaîne semblent être moins un jeu à somme nulle qu’il n’est normalement cité. Au fur et à mesure que l’avenir de la multichaîne se précise, il deviendra de plus en plus évident que les fonctionnalités supplémentaires, l’évolutivité et la convivialité qu’elle apporte contribuent à l’intégration des nouveaux utilisateurs.

Au lieu d’envisager l’existence d’un avenir multichaîne avec beaucoup de doute, il faut l’envisager de manière positive. De nombreuses plates-formes de contrats intelligents différentes existent dans l’écosystème de la crypto-monnaie, qui affectent toutes le marché de la blockchain en ce qui concerne la viabilité économique, l’accessibilité et l’innovation.

Bien que les blockchains soient actuellement séparées, tout finira par s’assembler, développant un réseau de protocoles interopérable et rapide qui répond aux besoins quotidiens des utilisateurs. La beauté de tout cela est que nous n’aurons pas à nous soucier de la façon dont nous traiterons ou sur quoi nous transigeons puisque cela n’aura plus d’importance.

Pour l’instant, nous sommes encore assez loin d’avoir atteint l’objectif final d’interopérabilité. Cependant, une fois qu’il est atteint et qu’il gagne en adoption massive, le secteur de la cryptographie va croître à pas de géant pour devenir imparable. Alors que ce secteur continue de prospérer, les projets découvrent qu’ils doivent bientôt changer et s’adapter à un avenir multichaîne, sinon ils risquent de prendre beaucoup de retard.