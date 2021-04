L’avenir de DeFi sur Ethereum est maintenant

Dans le dernier épisode de Blockchain and Booze, Adam Levy de Draper Gorem Holm s’assoit avec trois leaders de l’industrie de la blockchain pour parler de solutions de couche deux sur le réseau Ethereum. Levy est rejoint par Stani Kulechov d’Aave, Jack O’Holleran de Skale et Antonio Juliano de dYdX. Ce qui a commencé comme une discussion sur les frais élevés s’est rapidement transformé en un commentaire plus approfondi sur le pouvoir potentiel de la finance décentralisée.

L’énigme Ethereum

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la situation d’Ethereum, il devient prohibitif d’envoyer des transitions en chaîne. Au moment de la publication, le coût moyen d’envoi d’une transaction Ethereum est d’un peu moins de 20 $. Les contrats intelligents complexes comme ceux que l’on trouve dans les protocoles de financement décentralisés peuvent facilement dépasser 100 $, car le réseau devient de plus en plus encombré. Les solutions de couche deux sont des protocoles qui peuvent alléger la charge et offrir des transactions beaucoup plus rapides et moins coûteuses.

Comme l’explique Kulechov d’Aave, le potentiel perturbateur des solutions de couche deux est énorme. Non seulement ils sont incroyablement prometteurs, mais ils sont encore une technologie naissante qui n’a pas encore été pleinement mise en œuvre:

«Beaucoup de ces [layer-two] les développements sur Ethereum ne sont même pas encore déployés. Nous sommes encore très tôt dans la mise à l’échelle, mais le grand nombre de personnes exécutant sur la première couche est un problème. »

Les trois invités sont des partisans des solutions de couche deux en raison des avantages qu’ils peuvent apporter aux systèmes décentralisés. Mais comment ces protocoles fonctionnent-ils réellement? O’Holleran a un exemple élégant: il compare la couche de règlement Ethereum à un jeu de poker et à des solutions de couche deux comme un record de victoires et de pertes.

Couche deux, expliqué

Imaginez un groupe d’amis arrivant pour jouer au poker. Après une nuit complète de jeu, les joueurs ne repartent pas avec leurs gains; au lieu de cela, ils les enregistrent sur un registre à la table. Les participants peuvent jouer à un certain nombre de parties, enregistrer leurs victoires et leurs pertes, et uniquement «encaisser» – ou utiliser la couche de règlement – lorsqu’ils ne veulent plus jouer. De même, les solutions de couche deux comme Polygon permettent aux utilisateurs d’Ether (ETH) et d’ERC-20 d’utiliser le réseau de couche deux jusqu’à ce qu’ils veuillent «encaisser» leurs jetons sur Ethereum.

Élargissant la portée, les réseaux de couche deux ouvrent également l’espace DeFi à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas dépenser des frais élevés sur une seule transaction. Selon O’Holleran, l’accent est mis sur l’inclusion financière au sein de la communauté du développement, ce qui conduit à l’adoption de solutions à faible coût. Plus les gens peuvent participer à DeFi, plus le réseau DeFi devient fort.

Au-delà de DeFi

Vers la fin de la conversation, Levy demande au groupe quel est le «but final» de DeFi, ou ce qui vient après que DeFi a été «résolu». Après une pause, O’Holleran parle du potentiel que les systèmes DeFi ont à offrir au monde entier:

«La puissance de ces systèmes va au-delà de DeFi. Marchés, médias sociaux, jeux: tout cela peut être perturbé par la décentralisation. En fin de compte, nous voulons démocratiser la finance. »

Juliano fait écho à ce sentiment, ajoutant:

«Le but est vraiment grand. Le système financier est le système de confiance le plus autorisé au monde. Nous pouvons construire quelque chose de parallèle dans DeFi – petit au début, mais finalement, il pourrait être plus rentable d’utiliser DeFi en raison de meilleurs taux d’intérêt. “

Pour les initiés, l’espace DeFi peut sembler mature et massif, ayant récemment dépassé 100 milliards de dollars en valeur totale verrouillée. Mais pour le monde financier, il s’agit d’une évaluation très petite, presque pittoresque. Alors que la finance traditionnelle est actuellement «intéressée» par DeFi, selon Juliano, il reste encore beaucoup de travail à faire dans les coulisses. O’Holleran fait écho à ce sentiment, prédisant le futur croisement de la finance centralisée et décentralisée:

«L’entreprise intelligente CeFi commencera à comprendre comment s’injecter dans DeFi, et l’espace DeFi s’améliorera en conséquence.»

Les solutions de couche deux ne sont peut-être pas aussi voyantes que le dernier jeton non fongible ou que Bitcoin franchit un nouveau record, mais si l’on en croit notre panel d’experts, ils pourraient être tout aussi importants.