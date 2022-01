L’avenir de deux émissions à succès Hulu est en danger

Hulu réfléchit à l’avenir de deux émissions Marvel. Comicbook.com a rapporté que le responsable du contenu de Hulu, Craig Erwich, a déclaré qu’il n’avait aucune annonce à faire concernant les prochaines saisons de MODOK et Hit-Monkey. Ces deux séries animées entameraient leur deuxième saison si elles devaient être renouvelées. Ce sont les derniers projets produits par le studio de production qui était auparavant dirigé par Jeph Loeb.

Erwich a déclaré lors de la présentation Winter TCA de Hulu qu’il n’y aurait aucune annonce concernant MODOK ou Hit-Monkey. Il a déclaré: « Marvel et son équipe prendront les décisions pour cette franchise et cette marque. » Il était autrefois prévu que les deux émissions se croisent avec d’autres séries animées sur le service de streaming. Tous les spectacles étaient censés faire partie d’un univers animé partagé.

En janvier 2020, Deadline a annoncé que les plans de deux de ces émissions susmentionnées, Howard the Duck et Tigra & Dazzler, avaient été abandonnés. Ces projets, aux côtés de MODOK et Hit-Monkey, ont été développés par Marvel Television. Mais la division télévision a fermé ses portes en décembre 2019. Deadline a rapporté que Tigra & Dazzler ont rencontré des problèmes lorsqu’il s’agissait de rechercher un showrunner et une équipe de rédaction. La showrunner originale, Erica Rivinoja, s’est séparée du projet en raison de différences créatives. Les personnages de ces émissions étaient censés faire équipe pour leur propre série, The Offenders. Bien que les plans de cette série aient également été abandonnés lorsque deux des émissions censées être dans l’univers animé ne sont pas passées en série.

Ces séries animées étaient orientées vers les adultes, les fans pensant que Hulu pourrait fournir un foyer pour le contenu destiné aux adultes. Maintenant, avec MODOK et le destin de Hit-Monkey laissés en suspens, le seul contenu R-rated qui est dans les travaux de Marvel Studios est Deadpool 3. Kevin Feige de Marvel Studios avait précédemment confirmé au début de 2021 que le projet serait R- évalué et a déclaré que la star Ryan Reynolds « supervisait un script en ce moment ». Il a ajouté : « Ce ne sera pas [filming] cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage. »