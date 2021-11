L’avenir de Dogecoin est lié à ses performances sur Robinhood

Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) offre actuellement aux investisseurs la possibilité d’acheter et de vendre sept crypto-monnaies différentes. Dogecoin (CCC :DOGE-USD) est l’un d’eux.

Maintenant, avec la plate-forme de services financiers qui cherche à ajouter un portefeuille crypto numérique, les investisseurs recherchent leur pièce préférée pour se lancer dans l’action. En conséquence, une pétition a fait le tour demandant à Robinhood de répertorier Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). Au moment où j’écris ces lignes, il compte plus de 470 000 signatures sur un objectif de 500 000.

En conséquence, Shiba Inu a récemment dépassé Dogecoin par capitalisation boursière. Est-ce ainsi qu’est devenu le monde de l’investissement ? Les crypto-monnaies ne devraient-elles pas être un peu plus examinées que cela?

En attendant, je me demande quelle sera la prochaine crypto-monnaie pour demander à Robinhood d’être admise. Mais quoi qu’il en soit, l’ascension de Shiba Inu de cette manière peut avoir un impact sur les performances de Dogecoin sur la plateforme, et cela a des implications pour l’avenir de cette dernière.

Dogecoin a moins d’influence

Robinhood a publié ses résultats du troisième trimestre le 26 octobre. Au cours des neuf premiers mois de l’année terminée le 30 septembre, les revenus de la société en crypto-monnaie basés sur les transactions se sont élevés à 371,4 millions de dollars, contre 14,8 millions de dollars un an plus tôt.

Dogecoin reste un contributeur important aux revenus de crypto-monnaie basés sur les transactions de la plateforme d’investissement.

DOGE a représenté 40% des 50,7 millions de dollars de revenus de crypto-monnaie basés sur les transactions au troisième trimestre. Globalement, cela représente 20,3 millions de dollars sur 266,8 millions de dollars de revenus basés sur les transactions provenant de la cryptographie, des options, des actions et d’autres produits.

Ainsi, au troisième trimestre 2021, Dogecoin représentait 8 % des revenus basés sur les transactions, contre 32 % au deuxième trimestre 2021 et 7 % au premier trimestre 2021.

L’imprévisibilité de la génération de revenus de Dogecoin sur Robinhood est importante, vous pouvez donc comprendre pourquoi l’action HOOD a connu des difficultés pendant la majeure partie de sa courte vie en tant que société ouverte.

Cependant, les investisseurs Dogecoin devraient également être inquiets. Si des pétitions telles que Shiba Inu aboutissent, DOGE pourrait très rapidement passer du chien préféré du quartier à un également couru.

La liste d’attente de Robinhood s’agrandit

Selon un récent article de Fortune, la liste d’attente pour le portefeuille crypto Robinhood a dépassé le million de personnes. La spéculation est que Robinhood ajoutera plus de crypto-monnaies une fois que le portefeuille sera opérationnel.

L’article expliquait les attentes de l’entreprise :

« « Nous nous sentons très, très bien avec les pièces que nous énumérons actuellement sur notre plate-forme », [CEO Vlad Tenev] a déclaré mardi lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société. « Pour toutes les nouvelles pièces que nous ajoutons, nous voulons nous sentir également, sinon plus bien. »

Les investisseurs devraient être en mesure de voir où cela se dirige.

Robinhood souhaite générer autant de revenus que possible de manière cohérente. Malheureusement, ajouter plus de pièces de gré à gré ne fera qu’intensifier l’imprévisibilité des revenus de Dogecoin et d’autres.

Pour lisser les gros morceaux de ces revenus, il ne serait pas déraisonnable pour l’entreprise de demander des frais d’inscription aux organisations derrière ces crypto-monnaies. Le processus pourrait ressembler beaucoup à la façon dont les épiciers canadiens ont facturé les fournisseurs pour l’espace de stockage dans leurs magasins dans le passé.

Quelqu’un doit payer. Alors pourquoi ne serait-ce pas Dogecoin et le reste des crypto-monnaies ?

À contre-courant, cela pourrait en fait être bon pour Dogecoin. Cela pourrait empêcher certains des aspirants DOGE de la fourrière de Robinhood, aidant ainsi Dogecoin à retenir l’attention des investisseurs.

Le résultat sur Dogecoin

Le plus gros problème auquel Robinhood est confronté est que les nouveaux acheteurs de crypto pourraient dire : « Si je ne peux pas acheter de Shiba Inu ici, j’irai partout où je peux pour faire mes achats. Pour cette raison, le jeton rival a un autre rôle indirect à jouer dans la détermination de l’avenir de Dogecoin.

La question devient : que veut faire Robinhood avec sa plateforme de crypto-monnaie ? Il s’agit peut-être d’un système dans lequel vous investissez une somme mensuelle, la somme étant divisée également entre toutes les pièces de sa plate-forme, un peu comme un fonds négocié en bourse (ETF).

Si tel est le cas, Dogecoin pourrait devenir une partie d’un flux de revenus récurrents important pour Robinhood, ce qui profiterait également grandement à DOGE lui-même.

Il sera intéressant de voir comment une inscription Shiba Inu sur Robinhood affecte le prix de Dogecoin. Cela pourrait simplement créer plus d’intérêt pour la pièce de monnaie originale, pas moins.

C’est une bonne chose.

