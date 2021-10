L’avenir de Harry et Meghan mis à nu par un expert après un voyage à New York – « Pas de retour royal ! » | Royale | Nouvelles

in

Charles Rae a déclaré à Entertainment Daily: “Il n’y a pas de retour royal.” Il a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex ne sont “plus des membres actifs de la famille royale et ne représentent la famille royale sur rien”.

Charles Rae était auparavant le correspondant royal du journal The Sun.

M. Rae a poursuivi: “Ils ont clairement indiqué qu’ils voulaient avoir une vie privée mais envahissent continuellement leur propre vie privée.”

Harry et Meghan ont quitté la famille royale début 2020 et ont déménagé en Californie pour une vie privée.

Le couple a rencontré le maire de New York Bill de Blasio et l’ambassadrice américaine à l’ONU Linda Thomas-Greenfield alors qu’ils étaient à New York.

L’apparition à New York était la première de Meghan depuis la naissance de sa fille Lilibet.

Ils ont fait une apparition au Global Citizen Live à Central Park à New York.

S’adressant à des milliers de personnes en personne et regardant à la maison, le prince Harry et Meghan ont prononcé un discours puissant au Global Citizen Live à Central Park à New York.

L’événement diffusé en direct 24 heures sur 24 a appelé les dirigeants mondiaux à introduire une politique de vaccination plus équitable alors que le monde continue de lutter contre la pandémie de Covid-19.

LIRE LA SUITE: La reine «perd son emprise» sur la famille royale avant le jubilé de platine

« Cette année, le monde est censé atteindre l’objectif de vacciner 70 % des personnes dans chaque pays, mais il est faux qu’une telle quantité de vaccins n’ait été distribuée jusqu’à présent qu’à dix pays riches et pas à tous les autres. Ce n’est tout simplement pas ok.

Depuis qu’ils ont quitté la famille royale, Meghan et le prince Harry ont annoncé en septembre 2020 qu’ils avaient signé un accord lucratif avec les géants du streaming Netflix et Spotify.

Autre signe de leur transition vers des personnalités mondiales, le prince Harry et Meghan ont récemment fait la couverture du magazine Time, après avoir été répertoriés comme deux des personnes les plus influentes au monde.