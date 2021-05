L’avenir de Harry Kane “ ne dépend pas de la Ligue des champions ” alors que le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, repousse les rumeurs de transfert de Manchester United

Le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, espère que Harry Kane restera aux Spurs même si le club ne se qualifie pas pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Les rumeurs sur l’avenir de Kane continuent de tourbillonner et le capitaine anglais, sans trophée tout au long de sa carrière des Spurs, a attisé les flammes en réitérant sa quête désespérée d’argenterie plus tôt cette semaine.

.

Mason a parlé de l’avenir de Kane vendredi

Manchester United fait partie des clubs considérés comme intéressés – et si les Spurs ne parviennent pas à terminer dans le top quatre cette saison, cela pourrait forcer la main de Kane.

D’un autre côté, le joueur de 27 ans a un héritage à protéger à Tottenham et pourrait se consolider comme le plus grand buteur de leur histoire s’il reste.

Mason, en charge temporaire suite au limogeage de Jose Mourinho, espère certainement que ce sera le cas.

.

Une autre superbe saison pour Kane se terminera sans trophée

Lorsqu’on lui a demandé si le top quatre était essentiel pour garder l’attaquant, il a répondu: «Je ne pense pas. Harry Kane adore ce club de football. Cela a été prouvé au cours des sept ou huit dernières années. C’est l’un des meilleurs attaquants du monde.

«Tout le monde le sait, nous le savons et j’aimerais penser qu’Harry le sait aussi.

«La chose la plus importante en ce moment, et notre attention en ce moment, c’est ce week-end. Nous ne pouvons manquer de respect à aucun adversaire et nous ne pouvons pas investir notre énergie dans autre chose.

.

Mason et Kane sont des amis proches des jours de jeu du manager par intérim

«C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Notre attention, l’attention d’Harry, l’attention de tout ce club de football est ce dimanche.

Mason et Kane sont des amis proches en dehors du terrain, mais l’ancien milieu de terrain des Spurs insiste sur le fait qu’il n’a pas tenu conseil avec l’attaquant sur son avenir.

«Non, je n’ai pas parlé à Harry. Harry est un professionnel constant », a ajouté Mason. «Il n’y a pas eu et il n’y aura aucune conversation avec moi et lui concernant autre chose que la journée d’entraînement ou le match à venir.

«C’est l’un des gars les plus professionnels que j’aie jamais rencontrés de ma vie, alors Harry Kane s’est très bien entraîné cette semaine. Il s’entraînera parfaitement demain, je le sais, et il sera prêt pour le week-end.