L’avenir de Jack Grealish, un inconnu

26/07/2021 à 11h23 CEST

Le joueur d’Aston Villa, Jack grealish, il est l’un des noms les plus forts du marché de la Premier League. Après avoir réalisé une belle Eurocup en partant du banc avec l’Angleterre, qui a atteint la finale, le Britannique est à l’ordre du jour de clubs comme Manchester City, Manchester United ou Arsenal, entre autres.

L’extrême, qui Il s’est entraîné dans les catégories inférieures d’Aston Villa et a un contrat jusqu’en 2025, est l’un des profils qui attire le plus l’attention parmi les plus grands clubs de Premier League. Avec six buts et une passe la saison dernière, Jack Grealish est l’un des joueurs les plus décisifs de l’équipe de Dean Smith..

Le club qui a montré le plus d’intérêt jusqu’à présent est le Manchester City de Pep Guardiola, qui serait prêt à offrir un montant supérieur à 100 millions d’euros pour rendre le transfert possible. En revanche, Arsenal fait partie des clubs qui pourraient tenter d’entreprendre le déménagement, mais le coût de l’opération l’éloigne de la lutte pour sa signature.

L’Eurocup, la vitrine définitive

Grealish a été l’une des pièces les plus utilisées par l’entraîneur britannique, Gareth Southgate, partant du banc pour bousculer le jeu. Sa meilleure performance a été en huitièmes de finale contre l’Allemagne, lorsqu’il est entré après l’heure de jeu pour révolutionner le match et a fini par aider dans la finale 2-0.

L’Anglais a marqué 32 buts et distribué 43 passes décisives avec le maillot Aston Villa. À 25 ans, l’ailier est l’un des noms les plus célèbres du football britannique et on s’attend à ce qu’il finisse par atterrir dans l’une des meilleures équipes de Premier League.