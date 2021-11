L’avenir de Jenna Dewan sur ‘The Rookie’ est devenu beaucoup plus clair

Jenna Dewan ne quittera pas The Rookie de si tôt, du moins si sa récente promotion est un indice de son avenir dans la série. Après avoir rejoint le drame policier d’ABC dans la finale de la saison 3, l’actrice, qui incarne le pompier Bailey Nune, a été promue série régulière pour la quatrième saison actuelle de l’émission préférée des fans, a confirmé Deadline lundi.

Dewan rejoint les habitués de la série actuelle Nathan Fillion dans le rôle de John Nolan, Alyssa Diaz dans le rôle d’Angela Lopez, Richard T. Jones dans le rôle de Wade Grey, Melissa O’Neil dans le rôle de Lucy Chen, Eric Winter dans le rôle de Tim Bradford, Mekia Cox dans le rôle de Nyla Harper et Shawn Ashmore dans le rôle de Wesley Evers . Elle a rejoint le casting dans la finale de la saison 3, « Threshold », qui a été diffusée en mai, avec son personnage impliqué dans une légère romance avec Nolan. Après l’épisode, le showrunner Alexi Hawley a taquiné à TVLine que le personnage de Dewan était là pour rester. Il a déclaré au point de vente: « Nous ne pouvions pas vraiment faire une tonne de trucs d’intérêt amoureux au milieu de la pandémie, mais à la fin de la journée, c’était comme: » Trouvons-lui quelqu’un pour nous emmener potentiellement dans la saison prochaine « . Et Jen est vraiment spéciale, et j’adore le personnage. »

La promotion de Dewan au rang de série régulière intervient après que la série bien-aimée a perdu un membre principal de la distribution lors de la première de la saison 4 fin septembre. L’acteur Titus Makin Jr. a quitté la série après que son homologue à l’écran, Jackson West, le fils du directeur des affaires internes Percy West, ait été abattu dans le dos par l’un des tueurs à gages de Sandra « La Fiera » De La Cruz. Makin était un acteur principal de The Rookie depuis la première de l’émission ABC en 2018. Parlant de sa sortie de TVLine, Hawley a déclaré: « Ce que je peux dire, c’est que Titus [Makin] ne revenait pas dans la série, nous devions donc faire de notre mieux pour honorer le personnage qui a fait partie intégrante de la série. »

« C’est navrant », a ajouté Hawley à propos de la sortie de Makin. « Mais je n’avais pas vraiment le choix. Il ne revenait pas, et à cause de la façon dont nous avons organisé les choses avec le [Season 3] finale, il n’y avait tout simplement aucun moyen de raconter cette histoire sans Jackson…

Makin n’était que le dernier acteur à quitter la série, avec sa sortie après celle de l’actrice du capitaine Zoe Andersen Mercedes Masohn dans la saison 1, et la sortie d’Afton Williamson, qui a joué dans Talia Bishop, entre la première et la deuxième saison. De nouveaux épisodes de The Rookie sont diffusés le dimanche à 22 h HE sur ABC.