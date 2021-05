L’avenir de Jesse Lingard “ entre les mains de Manchester United ” au milieu de Harry Kane et Jadon Sancho échangent des liens alors que Stuart Pearce admet que West Ham aimerait garder l’étoile

L’entraîneur de West Ham, Stuart Pearce, a déclaré à talkSPORT qu’ils aimeraient que Jesse Lingard revienne la saison prochaine, mais le club a très peu de contrôle sur son avenir.

Lingard a été sensationnel pour les Hammers depuis son arrivée de Manchester United en prêt en janvier.

Jesse Lingard revient à son meilleur depuis qu’il a rejoint West Ham en prêt

Le joueur de 28 ans a inscrit neuf buts et quatre passes décisives en 15 apparitions en Premier League.

Ses performances lui ont valu le prix du joueur du mois d’avril et également une convocation en Angleterre en mars, et une place possible dans l’équipe des Trois Lions Euro 2020.

On dit que West Ham souhaite le signer définitivement, mais United pourrait avoir d’autres idées.

Il a tellement impressionné que les Red Devils auraient giflé un prix de 40 millions de livres sterling sur lui.

Des rumeurs circulent également selon lesquelles il pourrait être utilisé dans le cadre d’un accord joueur plus cash pour Harry Kane avec Tottenham ou Jadon Sancho avec le Borussia Dortmund.

Lingard a retrouvé son chemin en Angleterre pour les Euros

L’entraîneur de West Ham, Pearce, a fait le point sur l’avenir de Lingard avec le club alors qu’il rejoignait talkSPORT Breakfast vendredi.

Pearce a déclaré: «J’aurais aimé avoir un indice. En d’autres termes, si j’étais à la place de Jesse, je voudrais probablement jouer mon football là où je l’appréciais.

«La seule chose est qu’il est un joueur sous contrat de Manchester United en ce moment.

«Je suis sûr qu’à notre extrémité, nous aurons la volonté de le garder au club et potentiellement de le faire entrer au club parce qu’il a si bien fait.

“Cette décision est entre les mains de Manchester United plus que les nôtres.”

Jesse Lingard doit faire partie de l’équipe d’Angleterre à l’Euro 2020, déclare Adrian Durham, qui pense que la star de West Ham commencerait avant Raheem Sterling

L’arrivée de Lingard a donné au club un coup de pouce opportun qui l’a vu concourir pour un top quatre en Premier League.

Ils ont glissé à la sixième place à un match à jouer et savent qu’un résultat contre Southampton dimanche leur garantira une place en Ligue Europa.

Pearce a ajouté: «Cela nous a donné un excellent coup de pouce. Nous savons qu’il avait de la qualité avec ce qu’il avait fait avant nous, je pense personnellement que West Ham et l’opportunité de venir ici étaient venus à un très bon moment pour démarrer sa carrière de son point de vue personnel.

David Moyes a tiré le meilleur parti de Lingard à West Ham

«Cela a été bon pour West Ham et je pense que West Ham a été vraiment bon pour lui.

«Dave connaissait à l’avance Jesse et nous étions parfaitement conscients de la capacité technique, mais aussi de sa capacité physique à frapper le sol aussi bien que lui.

«Nous l’avons joué dans une position où il s’est épanoui et il a marqué des buts et créé des buts. Il a été sensationnel depuis qu’il nous a rejoint.

