L’avenir de Jordan Henderson à Liverpool est incertain avec ” peu de progrès ” dans les négociations sur de nouveaux contrats, avec des allégations selon lesquelles le Paris Saint-Germain et l’Atletico Madrid sont intéressés par le capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions

Liverpool pourrait recevoir des offres pour le capitaine Jordan Henderson, selon des rapports étonnants qui affirment qu’aucun progrès n’a été réalisé sur un nouveau contrat pour le milieu de terrain.

Henderson, 31 ans, a encore deux ans pour son contrat avec Anfield et des pourparlers sont en cours sur une prolongation qui pourrait le voir mettre fin à sa carrière avec le club du Merseyside.

.

Henderson suscite l’intérêt de certains grands noms à travers l’Europe

Cependant, le club et le skipper n’ont pas encore trouvé d’accord, ce qui fait craindre qu’il ne quitte le club de la même manière que Steven Gerrard l’a fait en 2015 et Georginio Wijnaldum cet été.

Henderson a cimenté son nom en tant que légende au cours de ses dix années au club d’Andfield, les ayant aidés à se glorifier en Ligue des champions et en Premier League.

Néanmoins, selon ., la hiérarchie des Reds et les chefs du Fenway Sports Group hésitent à proposer un nouveau contrat pluriannuel et très riche à un joueur de son âge.

Le PSG ne veut pas non plus avoir une situation similaire à celle de Wijnaldum, qui a mis fin à son contrat à Anfield avant de partir pour le Paris Saint-Germain cet été.

GETTY

Gerrard a déclaré dans son autobiographie: “Il semblait que je les voulais plus qu’ils ne me voulaient”, n’ayant pas réussi à conclure un nouveau contrat avec Liverpool avant sa superbe sortie à LA Galaxy en 2015

getty

Wijnaldum a déclaré qu’il expliquerait pourquoi il avait quitté Liverpool peu de temps avant d’annoncer son transfert au PSG cet été, mais n’a pas encore ouvert ses portes sur sa sortie

Et cela signifie qu’ils seraient disposés à ce qu’Henderson quitte le club avant l’expiration de son contrat, plutôt que de permettre à un autre joueur clé de partir pour rien.

Le rapport suggère également que le dialogue avec Henderson et ses représentants est en cours, mais la situation est décrite comme « compliquée et sensible ».

Avec deux ans restants sur son contrat, Henderson pourrait encore toucher des honoraires raisonnables, et il est affirmé que le Paris Saint-Germain et l’Atletico Madrid sont à la fois intéressés et surveillent la situation.

Mauricio Pochettino serait un admirateur de l’international anglais et pourrait chercher à le réunir avec Wijnaldum au PSG.

.

Poch pourrait chercher à éloigner Henderson de Liverpool

Le rapport ajoute que Jurgen Klopp se retrouve coincé dans ces situations, la décision concernant les offres de contrat venant des personnes au-dessus de lui.

Le patron allemand a clairement indiqué qu’il souhaitait que Wijnaldum reste, mais aucun accord n’a pu être conclu avec l’international néerlandais et il a été autorisé à partir.

Henderson est l’un des généraux de Klopp dans l’équipe et le duo partage un lien étroit. Il ne fait aucun doute que le manager voudrait que le club assure l’avenir du capitaine, et pourtant il est clair que la FSG ne fait pas simplement ce que veut l’entraîneur.

On prétend qu’il y a au sein de Liverpool le sentiment que toute offre de contrat dérisoire pour un joueur aussi clé dans l’histoire récente des Reds sera déçue par Henderson, et un signe qu’il n’est pas vraiment recherché par le club.

Henderson a mené Liverpool à la gloire en Premier League lors de la saison 2019/20

Il établit des comparaisons avec la triste sortie de l’icône d’Anfield Gerrard en 2015, lorsqu’il est parti à la fin de son contrat après ce qu’il pense être une tentative timide de le garder.

Le rapport indique clairement qu’Henderson n’a pas rejeté une offre de Liverpool mais que, “de toute évidence, si ce qui est actuellement sur la table était acceptable, un accord aurait déjà été signé”.

Il ajoute également qu’il est peu probable que cette situation, du moins par le joueur, se prolonge pendant encore 12 mois jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus qu’un an sur son contrat, et il y a un sentiment qu’un départ est «plus probable» que un renouvellement si les chefs de Liverpool ne «s’engagent pas dans des termes plus équitables» bientôt.

Il a été largement suggéré que l’objectif principal de Liverpool cet été sera de garantir l’avenir à long terme de leurs meilleures stars, avec de nouveaux accords pour le gardien de but Alisson, Fabinho, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Sadio Mane – également devant expirer en 2023 – en cours.

getty

Le capitaine et le manager de Liverpool ont une relation merveilleuse, mais Klopp est-il sur le point de perdre un autre de ses généraux ?

Pendant ce temps, la tournée de pré-saison des Reds en Autriche a commencé la semaine dernière, bien que sans Henderson qui est toujours en vacances après la course de l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020.

Le 20 juillet, ils disputeront des « mini-jeux » de 30 minutes à huis clos contre le FC Wacker Innsbruck et Stuttgart.

Trois jours plus tard, ils affronteront l’ancien club de Mayence du patron Jurgen Klopp dans la Greisbergers Betten-Arena, d’une capacité de 3 500 places.

Puis, le 29 juillet, ils affronteront le Hertha Berlin au stade Tivoli, d’une capacité de 15 000 personnes.