L’avenir de Joshua Zirkzee et Michaël Cuisance au Bayern Munich est en jeu

Les jeunes du Bayern Munich Michaël Cuisance et Joshua Zirkzee se sont chacun battus cette pré-saison à un moment où chacun a eu l’occasion de prouver son courage respectif à son nouveau patron.

Les deux joueurs ont un immense talent, mais n’ont pas été en mesure de faire suffisamment de preuves pour gagner une place dans la liste sous le nouveau patron Julian Nagelsmann

Selon un reportage de Sky Sport, le duo aurait peut-être raté l’occasion de convaincre Nagelsmann de leur talent respectif :

Pour de nombreux talents, le spectacle est terminé pour l’instant. Cela s’applique également à deux rapatriés de prêts qui ont été tout sauf convaincants. Deux défaites et un nul : c’est le record de match test du FC Bayern jusqu’à présent. En l’absence des nombreux joueurs nationaux, de nombreux jeunes ont eu la chance presque unique de faire leurs preuves. Dont les deux rapatriés en prêt Joshua Zirkzee et Michael Cuisance, dont l’avenir est encore incertain. Zirkzee a un contrat avec le Bayern jusqu’en 2023, et Cuisance encore un an de plus. Mais les signes indiquent un adieu à nouveau pour les deux jeunes. Les apparitions décevantes contre Gladbach & Co. n’ont probablement pas amélioré leur position de départ. Un autre prêt ou même une vente semble devenir de plus en plus réaliste.

Sky dit qu’aucun des deux joueurs n’a franchi la « prochaine étape » et que les habitués devraient subir le plus gros du travail – et du temps de jeu – à partir de ce moment, il pourrait être trop tard pour Cuisance et Zirkzee pour faire leurs preuves.

Nagelsmann, cependant, ne veut pas fermer le livre sur l’un ou l’autre joueur.

« Je ne veux pas accrocher tout ça trop haut. Ce sont tous deux des gars encore très jeunes qui n’ont pas eu une situation facile, même dans leurs stations de prêt », a déclaré Nagelsmann, capturé par Sky. “Ils sont revenus et, bien sûr, ils ont de la pression sur eux car ils jouent plus de minutes et une meilleure position. Vous devez d’abord traiter cela. Tout le monde sait que ces gars ont encore un potentiel de développement et c’est pourquoi ils ont été signés. Si un joueur a déjà terminé, il ne serait pas signé par le Bayern Munich.

Dans les prochains jours, nous devrions avoir une idée de si Zirkzee ou Cuisance quittera le club cet été. Des rumeurs ont déjà circulé selon lesquelles le duo pourrait partir en transfert permanent, mais des affectations de prêt pour l’un ou l’autre jeu pourraient également être une possibilité.

Zirkzee a été lié à Hellas Verona et Anderlecht, tandis que la destination potentielle de Cuisance n’a pas été discutée dans le moulin à rumeurs à ce stade.