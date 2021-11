L’avenir de Kingsley Coman avec le Bayern Munich toujours incertain

Les pourparlers contractuels entre le Bayern Munich et Kingsley Coman sont toujours dans l’impasse – et c’est sans que Pini Zahavi soit impliqué.

Selon Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), les relations commerciales de Coman et Zahavi se sont dissoutes pour le moment, mais cela n’a pas aidé la star française à être sur la même longueur d’onde avec le Bayern Munich. Bien sûr, le plus gros problème entre les parties était que Coman – prétendument – ​​voulait un salaire compris entre 16 et 18 millions d’euros.

Rien n’indique que la position de Coman a vacillé, ce qui pourrait être la raison pour laquelle il a été si difficile pour les deux parties de s’aligner sur le moment de parler. Pourtant, il y a un doute quant à savoir si Coman veut vraiment quitter la Bavière.

Si Coman abaissait ses revendications salariales, le Français pourrait se retrouver en Bavière pendant encore trois ou quatre ans. Mis à part les négociations amères, Coman semble avoir beaucoup de fans au sein de l’organisation du Bayern Munich.