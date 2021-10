L’avenir de la crypto en Chine s’assombrit alors que plus de 20 entreprises de crypto-monnaie se retirent du marché chinois ZyCrypto

Publicité





Le sérieux de la Chine avec son interdiction quasi générale de tout ce qui est lié à la crypto dans le pays a commencé à recevoir des réactions révélatrices de la part des entreprises de crypto.

Selon un rapport d’un média local, pas moins de 20 sociétés de monnaie virtuelle ont révélé qu’elles mettaient fin à leurs opérations en Chine et se retiraient complètement du pays asiatique à la suite de l’annonce réglementaire du 24 septembre par la Banque populaire de Chine.

Bien que le rapport note que ses données sont incomplètes, il a mis en évidence quelques-unes des entreprises, dont la principale bourse de crypto-monnaie de Chine, Huobi, et la plus grande société minière actuelle d’Ethereum, Spark Pool, qui avaient décidé de quitter la Chine pour de bon.

Plus précisément, Huobi a publié « l’annonce sur la liquidation progressive et ordonnée des utilisateurs d’actions en Chine continentale » après que ses actionnaires aient précédemment pris la décision de l’entreprise de rompre tous les liens avec son pays d’origine et de se mondialiser. Le 2 octobre, Huobi a de nouveau publié une annonce, confirmant les détails du délai de retrait des utilisateurs en Chine.

Les petites et moyennes plateformes ont également été durement touchées par la répression car elles ont formé un nombre important de sociétés de cryptographie qui ont annoncé leur intention de fermer boutique. Le rapport du CSD a souligné BiKi et BHEX, deux petites plateformes de cryptographie qui avaient révélé qu’elles arrêtaient toutes leurs opérations.

De manière significative, l’échange cryptographique de Justin Sun, Poloniex, semble prendre des mesures pour mettre fin à ses opérations en Chine. Il a initialement annoncé qu’il interromprait les services aux utilisateurs de Chine continentale conformément aux réglementations qui avaient fait de la région une juridiction restreinte d’ici novembre, mais a ensuite rédigé la chronologie et ses recommandations aux utilisateurs, leur conseillant d’être patients pendant que l’échange corrige la désinformation. .

Jusqu’à présent, le marché des crypto-monnaies n’a pas été affecté de manière significative par la dernière décision de la Chine comme par le passé. Au contraire, le sentiment du marché est que cette décision a créé une opportunité pour d’autres pays d’accueillir les affaires et les revenus que l’exode massif des entreprises de cryptographie de Chine leur apportera.

Cela a été illustré par la façon dont le hashrate minier Bitcoin a chuté en Chine et a considérablement augmenté dans d’autres pays. Pour certains partisans du Bitcoin, cette décision n’a fait que renforcer le marché du Bitcoin et pousser plus loin sa décentralisation.

De plus, plusieurs États américains, dont le Texas et le Wyoming, qui se distinguent par leurs réserves d’énergie bon marché et renouvelable, lorgnent déjà les mineurs chassés de Chine. Ces États visent à devenir des leaders dans le secteur de l’extraction de crypto et ont des responsables qui ont également appelé le gouvernement américain à soutenir les mineurs.