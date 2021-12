L’avenir de la crypto : l’industrie qui se concentrait autrefois uniquement sur le bitcoin évolue rapidement

Lorsque le bitcoin a été introduit par l’article de Satoshi en 2008, il a présenté un concept nouveau et libérateur – un système de paiement peer-to-peer décentralisé qui peut être utilisé par n’importe qui, n’importe où et pour tout. Il ne nécessitait pas d’intermédiaires ni de taux de change pour fonctionner et créait une monnaie unique utilisée dans le monde entier pour tout type de transaction.

Mais ensuite, la cupidité s’est mise en travers du chemin.

Le cas d’utilisation qu’il était censé fournir s’est quelque peu estompé. Au lieu de se concentrer sur son intention initiale – une méthode de paiement, l’accent s’est déplacé vers le bitcoin en tant que véhicule d’investissement, une valeur de magasin, un or numérique.

Merav Ozair, PhD est un expert en blockchain de premier plan et un professeur de FinTech à la Rutgers Business School.

Certains des premiers adaptateurs de Bitcoin étaient des évangélistes, motivés par la crise financière de 2008, qui voulaient vraiment faire une différence dans le monde et créer un nouveau type de système financier mondial. La majorité, cependant, étaient des spéculateurs, qui ont flairé une opportunité de gagner de l’argent. Bitcoin a commencé à se négocier sur des bourses cryptographiques, comme un instrument financier, soumis à une forte volatilité des prix, en raison de l’activité de négociation des spéculateurs. Mais il s’est davantage éloigné de son cas d’utilisation économique – un mode de paiement – ​​et est devenu davantage un véhicule financier spéculatif.

Pour que le bitcoin soit globalement adapté en tant que mode de paiement, il doit être suffisamment évolutif pour prendre en charge une telle activité. Mais la technologie blockchain qui permet au bitcoin est toujours en difficulté, et les développeurs sont constamment à la recherche de solutions pour une blockchain décentralisée à la fois sécurisée et évolutive. Tant qu’une solution évolutive n’est pas trouvée et que le bitcoin n’est pas en mesure de livrer son cas d’utilisation initial, les spéculateurs ont le dessus. Lorsque les spéculateurs dictent la valeur, la volatilité augmente, ce qui rend encore plus difficile l’adaptation du bitcoin en tant que méthode de paiement.

La forte volatilité de Bitcoin a paralysé sa capacité à servir de mode de paiement et a conduit à la prolifération des pièces stables. L’argument est que les transactions commerciales ne peuvent pas dépendre d’un paiement volatil. Les entreprises ont besoin de certitude et de stabilité. Bitcoin dans son état actuel ne peut pas offrir cette stabilité et donc faire de la place pour le besoin de pièces stables.

Et encore une fois, la cupidité s’est mise en travers du chemin.

De nombreux stablecoins ont été lancés, mais seule une poignée est réellement utilisée. Les Stablecoins sont principalement utilisés soit sur des échanges cryptographiques en remplacement de la monnaie fiduciaire, soit sur des applications de finance décentralisée (DeFi) pour obtenir un rendement ou un rendement attractif sur les investissements, qui sont nettement supérieurs aux rendements offerts par les méthodes d’épargne traditionnelles. Pourtant, comme le bitcoin, ils ne sont pas utilisés pour les transactions de détail quotidiennes, comme mode de paiement.

L’annonce de Meta (anciennement Facebook) en 2019 sur son intention de lancer un stablecoin a non seulement suscité une conversation parmi les régulateurs sur le statut des stablecoins, mais a également alimenté un sentiment d’urgence parmi les nations pour protéger leur souveraineté et accélérer leurs efforts pour développer un monnaie numérique de la banque centrale (CBDC). Bien que toutes les nations étudient et débattent de l’utilisation des crypto-monnaies, des pièces stables et des CBDC, leur approche est très différente.

La Chine lance sa propre CBDC et utilise illégalement toutes les autres crypto-monnaies (y compris les pièces stables), tandis que le Japon reconnaît le bitcoin et les autres crypto-monnaies comme propriété légale et leur utilisation comme mode de paiement. D’autres pays ne sont pas clairs, mais ils demandent également des réglementations sur les crypto-monnaies et les pièces stables, comme le règlement proposé par la Commission européenne sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA) ou le rapport du groupe de travail du président américain sur les marchés financiers (PWG) décrivant le paysage réglementaire des pièces stables.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a reconnu dans un discours de novembre que « le système de paiement américain connaît une révolution technologique ». Sceptique quant à la nécessité d’une CBDC, il a fait valoir que «l’innovation en matière de paiement et la concurrence qu’elle apporte sont bonnes pour les consommateurs». Ses commentaires soutenaient les efforts continus des entreprises technologiques pour développer des solutions de paiement de pièces stables aux côtés des institutions financières.

Fait intéressant, Waller a reconnu que « dans un monde parfait, il y aurait un système de paiement et un instrument de paiement que tout le monde utilise. De toute évidence, il ne faisait pas référence au bitcoin ou à un système de paiement décentralisé, car il réfutait un tel scénario d’un système de paiement unique, affirmant que « dans notre monde imparfait, cela conférerait un pouvoir de monopole sur le système de paiement » – faisant allusion à un système de paiement centralisé ou fournisseur.

Rappelons que la prémisse de Bitcoin était de créer un «monde parfait», où aucune entité ne confère un pouvoir de monopole sur le système de paiement. Il a été conçu comme un système de paiement « géré par le peuple pour le peuple ». Mais lorsque le bitcoin est devenu un instrument financier, négociant sur des échanges cryptographiques, les gens ont oublié où tout a commencé.

Il semble y avoir un consensus parmi les régulateurs et les décideurs politiques quant aux avantages de la technologie du grand livre distribué ou DLT pour les systèmes financiers et les consommateurs du monde entier. Cependant, ils ne sont pas d’accord sur l’utilisation et l’applicabilité du DLT. Il est très probable que l’utilisation des crypto-monnaies, des pièces stables et des CBDC coïncidera, et leur applicabilité et leur importance différeront selon les juridictions et les régions.

L’Asie-Pacifique prendra probablement en charge les crypto-monnaies. Mastercard a lancé des cartes de paiement cryptées en Asie-Pacifique dans le but de rendre les transactions cryptées transparentes. L’Europe préférera probablement une CBDC. Le Royaume-Uni et d’autres pays de la zone euro travaillent sans relâche sur des solutions CBDC. Les États-Unis choisiraient probablement des pièces stables ou un équivalent plutôt qu’un dollar américain numérique.

Les technologies DLT et blockchain continueront d’évoluer et deviendront les « rails » de tous les systèmes et applications financiers et économiques. Pour faciliter l’interaction des utilisateurs quotidiens avec ces applications, nous assisterons probablement à une dichotomie entre les jetons utilitaires et les instruments de paiement, tels que les pièces stables ou les CBDC.

Plus précisément, des applications, comme DeFi et des jetons non fongibles (NFT) seront lancées sur des blockchains décentralisées, en utilisant leur jeton natif (par exemple, ETH, ALGO) pour effectuer des transactions sur leurs plateformes, tandis que les utilisateurs interagiront de manière transparente avec ces applications, comme ils le font actuellement avec leurs applications pour smartphones, en utilisant des stablescoins, des CBDC ou des cartes de crédit/débit – que ce soit en crypto ou en monnaie fiduciaire. Ces plates-formes joueront un rôle essentiel dans l’évolution de l’univers Metaverse.