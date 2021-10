L’avenir de la famille royale est « incertain » alors que la monarchie de la prochaine décennie « verra tout changer » | Royale | Nouvelles

S’exprimant sur le podcast Royal Insight, Camilla Tominey, rédactrice en chef adjointe de The Telegraph, a parlé de Charles changeant la monarchie une fois qu’il deviendra roi. Elle a déclaré : « Au cours de la prochaine décennie, tout va changer. Ce que nous avons également vu en conjonction avec le fait qu’il y a moins de membres de la famille royale, c’est ce recalibrage de ce que signifie être un membre de la famille royale.

« Il a été suggéré que le palais de Buckingham pourrait devenir un palais ouvert, ouvert au public, car en fait, le prince Charles ne l’occupera pas entièrement.

Elle a ajouté : « Il ne vivra que dans un appartement au-dessus du magasin pour ainsi dire. Je pense que cette histoire a été mise au courant afin d’essayer d’exacerber le rapport qualité-prix du prince Charles. »

Le prince de Galles vise à réduire la taille de la monarchie lorsqu’il montera sur le trône, a affirmé Mme Tominey.

Les quartiers d’habitation du monarque au palais de Buckingham, qui compte actuellement 188 chambres pour le personnel et 52 chambres d’hôtes royales, seront supprimés.

Mme Tominey a poursuivi: « Donc, il y a ce sentiment qu’il veut une monarchie allégée pour s’assurer que tout le monde fait sa part et qu’il n’y a pas de soi-disant cintres royaux. »

Elle a poursuivi: «Dans le passé, il y a eu une publicité négative entourant certains des membres de la famille royale les plus mineurs qui semblaient vivre dans la grâce et favoriser l’hébergement et ne pas faire grand-chose.

«Je pense que c’est la tentative de Charles de donner l’impression qu’il a hérité de l’habitude de sa mère d’être économe – d’éteindre les interrupteurs, d’être vert et d’avoir généralement un bon rapport qualité-prix.

« Eh bien, voici le hic avec l’approche de la monarchie allégée, d’une part, c’est probablement une bonne idée lorsque Trooping the Color arrive pour nous de ne pas voir un si vaste éventail de membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham.

Le prince Charles a également déclaré qu’il prévoyait d’éviter d’emménager dans le château de Windsor en raison de la trajectoire de vol bruyante d’Heathrow.