l’avenir de la finance numérique

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

L’industrie des services financiers est l’une des rares industries de pointe qui n’a pas encore été complètement perturbée par la technologie. Mais la révolution fintech est déjà en cours, en partie grâce aux énormes quantités de capitaux qui affluent dans les crypto-monnaies.

Alors, qu’est-ce qui change et à quoi ressemblera le paysage financier de demain? Pour répondre à cette question, nous devons d’abord examiner la structure du secteur financier qui existe depuis des décennies.

Le statu quo jusqu’à présent

Traditionnellement, les institutions financières entretenaient une relation de garde avec leurs clients. Ils agissent en tant que dépositaires des actifs de leurs clients et leur offrent une gamme de services relativement limitée. Cette relation définit la structure des secteurs de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine.

La relation de garde signifie que les clients ont un accès limité aux services de tiers et que les fournisseurs de services externes n’ont pas accès aux clients d’une institution.

Les institutions peuvent maintenir le statu quo parce qu’elles sont perçues comme ayant le monopole de la confiance. Les clients font confiance aux institutions qui sont perçues comme stables, bien financées et réglementées.

La structure de cette industrie rend difficile la concurrence pour les startups, même si elles ont un meilleur produit à offrir. Cela n’incite pas non plus les institutions traditionnelles à améliorer leur efficacité.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les virements bancaires prennent encore des jours à s’exécuter malgré les progrès technologiques des dernières décennies.

Deux concepts permettent désormais aux entreprises axées sur la technologie de remettre en question le statu quo: la technologie blockchain et l’open banking.

La blockchain brise le monopole de la confiance

Les transactions et la propriété de crypto-monnaie sont enregistrées sur une blockchain, qui est une base de données décentralisée. En plus d’être décentralisées, les blockchains sont également immuables, ce qui signifie que leurs enregistrements ne peuvent pas être modifiés une fois la transaction terminée.

D’autres actifs et transactions peuvent également être enregistrés sur une blockchain. Les valeurs mobilières, les biens, les contrats et même les œuvres d’art peuvent être tokenisés et échangés sur une blockchain. Lorsque cela se produit, votre historique de propriété et de transaction est également enregistré dans un grand livre qui ne peut pas être modifié.

L’implication pour le secteur financier est que les institutions n’ont plus le monopole de la confiance. Lorsque les gens peuvent faire confiance à la technologie, ils n’ont plus à compter sur une relation de garde avec une banque traditionnelle ou des institutions financières traditionnelles.

Banque ouverte et démocratisation de la finance

Les nouvelles réglementations sur le partage de données permettent aux consommateurs de donner accès à des tiers à des informations sur leurs comptes bancaires et autres produits financiers. Les consommateurs, plutôt que les institutions, contrôlent désormais leurs informations et qui y a accès. C’est le concept d’open banking.

La banque ouverte permet aux organisations externes de fournir des services financiers aux personnes, et les institutions agissent comme des plates-formes plutôt que comme des gardiens.

L’exemple le plus connu est peut-être PayPal. Les utilisateurs PayPal peuvent lier leur compte à un compte bancaire, puis utiliser PayPal pour effectuer des paiements. Mais le concept est maintenant appliqué à l’assurance, aux marchés financiers et à d’autres services financiers.

Le modèle décentralisé

La combinaison de la technologie blockchain et de la banque ouverte ouvre la voie à un tout nouvel écosystème financier. Au lieu d’un petit nombre de grandes institutions fournissant des services financiers aux clients, les consommateurs auront accès à une multitude de plates-formes technologiques qu’ils pourront utiliser pour acheter, et même vendre, des services.

Ces plates-formes agissent comme des marchés ou comme des plates-formes qui fournissent un service. Les barrières à l’entrée sont faibles, de sorte qu’un plus grand nombre d’entrepreneurs peuvent rivaliser. À son tour, une concurrence accrue entraîne des prix plus bas, plus d’innovation et une plus grande efficacité.

L’économie peer-to-peer

Le modèle de financement décentralisé est plus démocratique et, dans de nombreux cas, se résume à la création d’une économie peer-to-peer. Les institutions n’ont plus le monopole d’être des intermédiaires entre prêteurs et emprunteurs, obtenant ainsi une marge considérable.

Les plateformes de prêt peer-to-peer comme Upstart et Prosper facturent aux emprunteurs des taux inférieurs tout en payant aux prêteurs des taux plus élevés que les banques.

Le risque peut être réduit si les prêts sont regroupés et répartis entre plusieurs prêteurs. De plus en plus, l’intelligence artificielle est également utilisée pour prévoir le risque associé à chaque prêt.

Les polices d’assurance peuvent également être fournies sur des plateformes peer-to-peer. Les politiques sont généralement rédigées par des groupes composés d’un grand nombre de personnes. À mesure que ce modèle se développe, les primes peuvent être abaissées, car le risque est davantage diversifié.

Investissement démocratisé

La relation que les clients entretenaient traditionnellement avec les gestionnaires d’actifs et les courtiers évolue également. Les entreprises d’investissement doivent innover si elles veulent rester pertinentes. Par conséquent, ils offrent désormais à leurs clients une plus large sélection de produits et d’outils à moindre coût.

Les grandes entreprises d’investissement ne sont plus la seule option pour offrir des services d’investissement. Les marchés d’investissement, les outils et les données permettent à quiconque d’effectuer des transactions sécurisées, d’investir dans différents produits et de réaliser des bénéfices sans l’intervention des systèmes traditionnels.

Un exemple est les plates-formes de copie commerciale où les traders qui réussissent peuvent permettre à d’autres traders de copier leurs transactions pour une part des bénéfices. Un autre exemple est celui des marchés où les développeurs peuvent vendre ou louer des systèmes de trading algorithmiques à des gestionnaires de fonds.

Les banques rattrapent leur retard

L’industrie de l’investissement a déjà beaucoup évolué au cours des deux dernières décennies. Les banques, qui ont plus de terrain à perdre, ont mis du temps à changer. L’une des raisons est que l’économie décentralisée semble encore risquée et difficile à comprendre pour beaucoup, et que ses revenus ne sont toujours pas aussi importants que ceux des banques traditionnelles. Mais cela est en train de changer.

Le 14 avril 2021, la bourse de crypto-monnaie Coinbase est devenue une société cotée en bourse lorsqu’elle est cotée à la bourse Nasdaq. La cotation devrait donner à Coinbase une valeur marchande proche de 100 milliards de dollars.

Goldman Sachs a une valeur actuelle de 110 milliards de dollars, mais il a fallu 150 ans à la banque pour atteindre cette valorisation. Coinbase a atteint cette taille en seulement huit ans.

Ce type de création de valeur fait remarquer les banques traditionnelles.

Ce n’est probablement pas un hasard si Goldman Sachs a récemment annoncé qu’il étendrait désormais son offre de produits pour inclure les crypto-monnaies.

Les banques et autres institutions ont encore un rôle à jouer dans l’écosystème financier. Ils bénéficient de certains privilèges en raison de leur statut réglementaire et ne perdront pas ces privilèges pendant un certain temps. Mais ils doivent innover s’ils veulent faire partie du nouvel écosystème financier.

conclusion

L’industrie des services financiers du futur deviendra à terme décentralisée, numérique et transparente. Au lieu d’être contrôlé par quelques grandes entreprises, ce sera démocratique.

L’écosystème sera composé de plateformes et de marchés où les gens achètent, vendent et assurent des actifs, empruntent, prêtent et investissent. Beaucoup de ces plates-formes sont actuellement en cours de construction pour la crypto-économie, mais seront éventuellement adoptées dans l’ensemble de l’économie.

Tout le monde aura accès à n’importe quel service financier offert et n’importe qui pourra fournir un service. Plus de concurrence mènera à plus d’innovation, nous pouvons donc nous attendre à une amélioration et une efficacité constantes.

Source de l’image: Unsplash