L’avenir de la Liga à la télévision

in

09/12/2021

Le à 08:48 CEST

LaLiga a profité de cette semaine pour nous expliquer avec CVC les clés de leur accord et, accessoirement, indiquer où se dirige l’avenir de la compétition en tant que produit de divertissement. Et, si leurs présages se réalisent, pensez que votre télévision pourrait avoir une application avec tout le football espagnol dans six ans.

A l’heure où de nombreuses entreprises veulent supprimer l’intermédiaire de distribution, l’entité présidée par Javier Tebas aspire à toucher directement le consommateur et à des prix plus bas. Ce n’est qu’ainsi, estiment-ils, que l’on pourra passer de 2,9 millions à 4,4 millions d’abonnés en Espagne.

La question est de savoir si, sous ce format, les clubs peuvent obtenir plus d’argent que ce qu’ils reçoivent actuellement des télécos. Aucune compétition premium n’a osé franchir le pas, mais tous les dirigeants pointent du doigt cette tendance, y compris la NBA.

Le rêve, j’imagine, c’est qu’en apprenant à se connaître de mieux en mieux, après un match et la quantité de données que nous leur avons données, ils pourront nous vendre une assurance, des vacances et un dîner. Selon le business plan de LaLiga, cela passera de 1 090 millions à 1 341 millions en dix ans à la télévision en Espagne.