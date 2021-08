L’avenir de la mobilité : partagée, intelligente, sûre et durable

Chaque jour de nos jours est un rappel pour adopter des modes de vie durables et plus verts. Selon des études, l’Inde est le troisième pays le plus polluant au monde et 22 des 30 villes les plus polluées au monde selon l’indice de qualité de l’air (IQA) sont indiennes. Les véhicules diesel sont responsables de 66% (1) des décès liés à la pollution de l’air en Inde. Un autre rapport indique que 40% (2) de la pollution de l’air en Inde est attribuée aux émissions des véhicules.

Le nombre croissant d’automobiles à essence et diesel est une arme à double tranchant qui exploite nos ressources naturelles d’un côté et contribue terriblement au réchauffement climatique de l’autre. L’Inde, en tant que pays d’exemples, doit « croître de manière responsable ».

Nous sommes confrontés à la dichotomie d’être étiqueté comme l’économie à la croissance la plus rapide et d’être membre de l’accord de Paris avec un engagement envers la conservation de l’environnement. Comment peut-on le faire?

Pour commencer, nous pourrions tous changer notre choix de mobilité pour un choix respectueux de l’environnement, car la pollution de l’air est sans doute la plus chronique avec un effet génétique immédiat sur la santé humaine et la biodiversité dans son ensemble.

EV est la clé

Les automobiles font partie intégrante de notre mode de vie, mais nous avons traditionnellement encouragé les véhicules qui exploitent les combustibles fossiles. Par conséquent, ils ont une empreinte carbone élevée. Mais aujourd’hui et demain exigent des moyens de transport plus durables. L’avenir de la mobilité est partagé, intelligent, durable, petit et sûr.

1. Partagé – Moins de véhicules nécessaires par habitant comme mode de mobilité moins cher.

2. Intelligent – Disponibilité en temps réel pratique avec planification et exécution instantanées.

3. Solutions durables- vertes avec un impact positif réel sur l’environnement qui est économiquement justifiable.

4. Petites – Solutions pratiques pour réduire les embouteillages des petites villes vers les grandes villes.

5. Sûr – Achalandage en solo avec une distance sociale naturelle particulièrement nécessaire pendant la pandémie.

Les véhicules électriques sont une bénédiction car ils constituent un mode de mobilité respectueux de l’environnement avec une empreinte carbone réduite qui réduit la dépendance aux combustibles fossiles. Dans un passé récent, les véhicules électriques ont gagné en popularité en Inde. Ceci est principalement alimenté par des partenariats public-privé qui rendent les véhicules électriques accessibles aux clients.

Il y a également un changement dans les préférences des clients en raison de la hausse des prix du carburant, ce qui le rend relativement plus abordable pour l’économie indienne à long terme. Traditionnellement, l’Inde est un pays à deux roues. Même parmi les propriétaires de voitures, les deux-roues sont populaires dans les embouteillages.

Ainsi, nous devons scooteriser la trajectoire vers les alternatives de mobilité électrique en Inde. Par rapport aux voitures, les scooters sont légers et, par conséquent, les scooters électriques fonctionnent efficacement avec des batteries économiques. Une solution facile à utiliser, les véhicules électriques à deux roues peuvent être rechargés à l’aide de prises de courant existantes dans les maisons indiennes et ont moins de bruit de moteur en raison du petit moteur électrifié. Le gouvernement indien a fait la promotion des véhicules électriques et a réduit la TPS de 12 % à 5 % sur les véhicules électriques, et l’avenir est prometteur, en particulier avec la planification de la ville intelligente et son objectif de transformation.

L’un des plus grands défis pour l’adoption des véhicules électriques en Inde serait son abordabilité pour une clientèle plus large. Un moyen stratégique de rendre les véhicules électriques plus abordables serait de promouvoir des « alternatives de mobilité partagée pour les véhicules électriques ». Cela aiderait non seulement l’Inde à atteindre ses objectifs environnementaux, mais rendrait également les véhicules électriques abordables pour le plus grand nombre.

Pour se préparer à cet avenir, l’Inde doit commencer dès aujourd’hui en investissant dans une infrastructure robuste de quais de recharge et en promouvant des alliances entre les organismes civiques et les entreprises privées pour atteindre les masses.

Les entreprises doivent créer un réseau d’échange de batteries unique à faible coût et hautement évolutif. Ce cadre doit être accessible à ses utilisateurs et fonctionner avec une équipe compétente pour maintenir le processus en place dans les zones viables.

Les villes indiennes développent encore les infrastructures de stationnement des véhicules partagés. Les fournisseurs de services doivent travailler avec les villes d’une manière collaborative qui peut donner accès à des biens immobiliers de premier ordre pour créer des modèles durables pour les véhicules électriques.

Vous pour la Nature

Aujourd’hui, la mobilité transforme la façon dont nous nous préparons à un avenir en convalescence. Le passage à l’EV ne sera pas instantané, mais métamorphique. L’histoire est un exemple vivant que seules des personnes socialement conscientes et perspicaces peuvent apporter un changement radical dans la société. Même les frères Wright ont été moqués pour leur idée d’une automobile volante.

(Sources)

1 – Étude réalisée par International Council on Clean Transportation (ICCT), Milken Institute School of Public Health de l’Université George Washington et l’Université du Colorado Boulder

2 – Entretien de Mint avec Anumita Roy Chowdhury, directrice exécutive (Recherche et plaidoyer), Centre for Science and Environment (CSE)

Auteur: Amit Gupta, fondateur et PDG, Yulu Bikes

Clause de non-responsabilité: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.