L’avenir de la mode : de l’héritage indien aux perspectives numériques

Par Archana Surana

La mode est devenue un mot à la mode au fil des ans avec les pratiques artisanales durables. Comme nous le savons, l’Inde est le pays de la culture mixte et a des racines dans la philosophie du design artisanal qui peut être observée dans sa tradition. L’Inde a adopté la durabilité dès le début et continue de pratiquer. Notre patrimoine indien a été une source d’inspiration pour les générations passées et futures. Nous avons observé que de nombreux créateurs de mode renommés ont tiré parti de notre héritage et ont offert des vêtements à la mode au monde. Ce qui a changé la perception de la société.

L’évolution c’est quoi ? – ouvrez votre garde-robe et regardez au-delà des vêtements que vous portez régulièrement ces jours-ci. Vous trouverez de nombreux vêtements que vous venez de ne plus regarder à cause de l’évolution de la mode. Vous avez peut-être remarqué que, à quel point la mode change, vous aurez besoin d’une tenue indienne pour chaque occasion qui fait partie de la culture indienne. Et c’est là que le patrimoine joue un rôle important. Bien qu’étant dans le monde de la mode, vous devez faire évoluer les vêtements en gardant l’essence de la tradition vivante. Compte tenu du besoin actuel de temps et d’avancées technologiques pour construire un avenir de conception numérique, nous devons répondre aux besoins des individus en gardant vivante l’histoire de notre patrimoine.

Mode durable et impact de la technologie

La mode durable est souvent synonyme de conception, de développement, de production et d’utilisation de textiles de qualité, mettant l’accent sur l’interdépendance. Si je me contente d’illustrer, cela crée un produit de valeur non seulement pour le consommateur mais pour la planète. Pour brosser un tableau complet de la mode durable, il faut s’interroger sur les différents facteurs socio-économiques qui expliquent son essor. Alors que le 21e siècle s’effilochait, les innovations technologiques ont éclairé les stratégies axées sur la conception pour améliorer la traçabilité, raccourcir la chaîne d’approvisionnement et complètement changé l’image de la mode passée.

La façon dont la mode a évolué en tant qu’industrie dans le monde entier peut être attribuée à la révolution industrielle du XIXe siècle ; avant les guerres mondiales, les femmes n’avaient jamais pensé qu’elles porteraient des pantalons. Pour les hommes aussi, les tendances sont passées des tenues complètement formelles aux tenues décontractées. Par conséquent, les niveaux de vie et les emplacements géographiques affectent également les tendances à un endroit particulier pendant une période.

Observant l’évolution de la mode depuis tant d’années, je pense que l’héritage donne à l’ensemble de l’industrie du design une nouvelle dimension. De Kalamkari à Pashmina, c’est notre héritage qui inspire de nombreuses innovations.

Étant expérimenté dans l’industrie du design, je peux dire qu’il y a beaucoup à explorer dans notre culture. L’Inde a de nombreuses histoires d’artisanat tissées dans le tissu de sa tradition et beaucoup à partager avec le monde.

Les créateurs de mode pensent de manière créative et essaient d’apporter le changement. Que ce soit Paul Poiret, Edith Head, Andrew Lever ou des designers indiens qui représentent le patrimoine artisanal sur la scène mondiale. Cela doit se traduire dans le secteur de la vente au détail, non seulement comme une inspiration visuelle, mais comme un processus.

Au cours de mes 23 dernières années dans cette industrie, je n’ai jamais vu des changements aussi rapides dans les systèmes traditionnels qu’aujourd’hui. La façon de faire ses achats est également passée du hors ligne au en ligne. Au moment où les derniers vêtements de mode arrivent dans les magasins à proximité, tout le monde les a déjà commandés auprès de détaillants en ligne.

Néanmoins, le mélange de la mode avec la compétence, auquel nous devons nous adapter; faire en sorte que l’héritage rencontre la technologie et qu’ils aillent de pair. Bien que l’IA soit la plus grande menace pour notre mode traditionnelle et qu’elle ne puisse jamais donner le genre de rendement que les artisans traditionnels peuvent donner, nous devons nous rappeler qu’elle est là pour rester et nous devons accepter et adapter l’IA pour servir.

Mélanger la technologie et préserver le patrimoine

Comme discuté, ne pas abuser de l’IA pour des choses qui ont besoin d’une touche personnelle et s’inspirer de notre héritage doit être la voie à suivre. Et à l’avenir également, les meilleurs designs seront issus du mélange de technologie et d’héritage.

Le rôle des collèges et instituts de design est très crucial dans la préservation de la mode patrimoniale. Dans les instituts modernes, la conception traditionnelle et la mode patrimoniale sont mises en valeur. Les ateliers et même le programme les incluent. Une autre façon de faire aimer la mode patrimoniale est de l’innover sans perdre l’originalité et l’ethnicité du design ; utilisant une technologie de pointe.

Responsabilité sociale

La mode a sa propre définition pour tous, et chacun est libre de choisir son style. Cela vaut pour toutes les couches de la société. Le développement durable des pratiques doit être regardé. Au fil des ans, l’industrie a compris sa responsabilité sociale et n’a cessé d’évoluer et nous devons préparer les jeunes à être la raison du changement.

Parallèlement au programme, il y a un grand espace pour l’exploration et l’idéation sous la forme de tâches pertinentes. La créativité n’est pas quelque chose que vous pouvez apprendre, mais ici vous apprendrez à la maintenir, à l’améliorer et à l’appliquer pour faire un excellent travail.

(L’auteur est fondateur et directeur, ARCH college of Design & Business, Jaipur, Rajasthan. @ archedu.org. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

