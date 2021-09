L’avenir de la moto électrique : des batteries lithium-carbone qui se rechargent en 90 secondes | La technologie

Les temps de charge et l’autonomie restent les principales pierres d’achoppement des véhicules électriques, mais une entreprise allemande a peut-être trouvé un moyen de recharger instantanément les batteries.

Nous voulons tous avoir un véhicule électrique, car ils représentent un soulagement pour les villes en raison de leur pollution environnementale nulle (malgré le fait que les véhicules électriques ne soient pas exactement écologiques).

Le problème est le même comme toujours, puisque l’envie de se procurer un VE disparaît dès qu’ils expliquent qu’on n’a pas d’autonomie pour faire un long trajet et que, pour se recharger, il faut passer plus d’une demi-heure à attendre dans un service Région.

Heureusement, nous avons de bonnes nouvelles, puisque la société allemande Mahle – en collaboration avec le fabricant de batteries Allotrope Energy – a développé un batterie lithium-carbone qui emprunte des éléments au monde des supercondensateurs offrir des temps de recharge comparables à ceux du processus de ravitaillement des véhicules à combustion interne.

La solution est constituée d’une anode à grande vitesse vue dans les batteries lithium-ion traditionnelles, qui est combinée avec le type de cathode vu dans un supercondensateur, séparé par un électrolyte organique.

Les entreprises prétendent que Cela fournit l’énorme densité de puissance et la capacité de charge qu’offrent les supercondensateurs, combiné avec la densité énergétique plus élevée des batteries au lithium et que, la cellule lithium-carbone résultante, offre des taux de charge rapides allant jusqu’à 20 kW.

D’après l’analyse réalisée sur une moto électrique de livraison de restauration rapide qui simulé une zone d’action de 25 km, en utilisant une batterie classique de 500 Wh nécessiterait que les cyclomoteurs électriques s’arrêtent à mi-parcours et passent 30 minutes à se recharger.

En comparaison, l’équipe affirme que leur nouvelle batterie pourrait recharger ces véhicules en 90 secondes grâce à sa vitesse de chargement ultra-rapide.

En outre, la batterie lithium-carbone n’utilise pas de métaux des terres rares et est entièrement recyclable, et il est également affirmé qu’il n’est pas sensible aux emballements thermiques qui peuvent provoquer une surchauffe des batteries et leur destruction. Nous sommes peut-être face à l’avenir de l’électricité.