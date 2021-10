L’avenir de la publicité non anglophone en Inde

Il est temps que les marques investissent dans la création de pages de destination et d’actifs en langue locale

Par Sahil Chopra

L’Inde est l’un des plus grands marchés en ligne au monde, avec plus de 560 millions d’internautes chaque jour. Avec un marché aussi diversifié ayant un taux de croissance exponentiel, les marques tirent parti de tous les moyens possibles pour inciter leur public à interagir avec leurs marques respectives.

Dans un pays comptant plus de 100 langues principales, les langues locales sont la clé pour capturer le milliard d’utilisateurs indiens suivants qui seront bientôt en ligne. Cependant, en raison d’une forte influence de l’Occident, les marques se sont uniquement appuyées sur l’anglais comme première langue pour interagir avec le public indien.

Cependant, en raison de la vaste démographie de l’accessibilité et de l’utilisation d’Internet en Inde, les marques effectuent une transition rapide et intelligente vers le déploiement de campagnes dans les langues indiennes afin de renforcer leur présence numérique en ne se limitant pas à leur public désigné.

Une enquête a récemment estimé que la base d’utilisateurs de l’hindi et de la langue locale en Inde dépassera les utilisateurs de langue anglaise du pays et représentera 75% du total des utilisateurs indiens en ligne. Avec des statistiques clairement en faveur, il serait faux de supposer que les publicités non anglophones se terminent en Inde. Au lieu de cela, il s’agit davantage d’une invitation ouverte aux marques à publier du contenu qui s’adresse aux publics locaux variant de villes de niveau un, deux et trois et à diversifier leurs publicités.

La prévalence et l’importance des langues locales peuvent multiplier la présence numérique d’une marque avec un contenu adapté et axé sur les consommateurs, car 90 % des internautes préfèrent interagir avec des marques qui publient du contenu dans une langue qui leur est familière. En tant que consommateurs, c’est un geste réfléchi et puissant de la part des marques de se pencher sur les langues locales. Avec une pertinence culturelle et linguistique appropriée, les consommateurs peuvent facilement entrer en résonance avec les marques.

Pour acquérir une couverture numérique plus large, les marques traduisent les mots-clés de leurs campagnes en anglais dans les langues locales et accélèrent la croissance du trafic SEM en langue indienne. Certaines marques ont lancé des extensions d’appel sur les barres de recherche pour se connecter avec le public local dans leur langue maternelle via des centres d’appels.

En plus de publier du contenu dans des langues maternelles pour élargir la portée de leur public cible, les marques devraient saisir cette opportunité pour développer des relations significatives avec leurs utilisateurs. Par exemple, les marques doivent se concentrer sur des publicités contextuelles qui peuvent être utilisées pour familiariser le produit en profondeur. En outre, créer des fonctionnalités dans l’application/le site Web pour un contenu spécifique à la langue et un service client actif spécifique à la langue de l’utilisateur est un autre moyen d’amener plus d’utilisateurs à adhérer à votre marque.

Une façon plus récente et plus réfléchie consiste à s’engager auprès d’audiences à faible CPA et à fournir un contenu pertinent qui stimule la conversion. C’est un excellent moyen d’assurer à la fois un meilleur retour sur investissement et un meilleur engagement client. La translittération est également un outil puissant pour créer des campagnes inclusives qui ont une forte fidélisation des utilisateurs.

Il est temps pour les marques d’investir dans la création de pages de destination et d’actifs en langue locale pour faciliter les requêtes des nouveaux internautes afin de se familiariser avec la marque via du contenu en ligne dans leur langue maternelle. En créant une zone de confort, les marques doivent saisir pour gagner la confiance de leurs utilisateurs et établir une relation à long terme avec eux.

(L’auteur est le fondateur et PDG d’iCubesWire. Les opinions exprimées sont personnelles.)

