L’avenir de la robotique s’appelle Ameca et il est aussi avancé que terrifiant | La technologie

La robotique évolue vers un objectif dans lequel ses créations sont des outils vraiment intéressants pour l’humanité depuis plus de deux décennies. À l’heure actuelle, il existe plusieurs projets prometteurs, mais aucun n’est aussi spécial qu’Ameca.

La société de robotique britannique Engineered Arts a taquiné son nouveau robot humanoïde avant son dévoilement complet l’année prochaine, et le teaser est aussi incroyable que dérangeant.

Ameca se présente comme le robot de forme humaine le plus avancé au monde Et rien qu’en regardant le visage du robot, on peut s’assurer que même s’il semble avancé, il a aussi un point terrifiant qui peut rendre plus d’un insomniaque.

Engineering Arts construit Ameca pour offrir une plate-forme de technologies robotiques, cherchant à offrir le véhicule de forme humaine idéal pour le développement d’une intelligence artificielle de type humain.

Son matériel et ses logiciels étant modulaires, les clients peuvent acheter une seule tête ou un seul bras, par exemple, selon l’application qu’ils vont lui donner dans leurs projets.

Une partie de l’ensemble est constituée d’expressions faciales d’apparence humaine, qui la société espère qu’ils permettront à Ameca d’établir rapidement une relation avec n’importe qui, combler le fossé entre les humains et le monde numérique.

Les vidéos offrent un premier aperçu d’Ameca où l’on voit le robot se réveiller, étirer ses articulations et contempler avec émerveillement le monde qui l’entoure.

Les expressions et les gestes sont incroyablement naturels et, à première vue, on pourrait dire qu’il s’agit de la création robotique la plus humaine que nous ayons jamais vue.

Nous aurons une meilleure idée des véritables capacités d’Ameca lorsque Engineered Arts dévoilera le robot à CES de Las Vegas en janvier 2022, c’est-à-dire en un mois seulement. En attendant, pas de panique, ce n’est qu’un robot.