L’avenir de la succession révélé

La succession ne va pas « f – k off », comme aime à le dire Logan Roy.

La série primée aux Golden Globes et aux Emmy de HBO a été renouvelée pour une quatrième saison, a confirmé le réseau le 26 octobre. .

Les téléspectateurs aiment une bonne lutte de pouvoir, en particulier la bataille en cours entre son fils Kendall (Jérémy fort) et le patriarche Logan (Brian Cox) sur la série. L’amère guerre civile de la famille Roy est tendue, avec probablement un seul homme – ou une femme – finissant en tête.

« A chaque saison de Succession, Jesse Armstrong a continué à dépasser nos attentes les plus folles, nous entraînant plus profondément dans le sanctuaire intérieur de la famille Roy avec un esprit, une humanité et une précision indélébiles, » Francesca Orsi, vice-président exécutif de la programmation HBO, a déclaré à propos du créateur de l’émission. « Cette saison ne fait sans aucun doute pas exception, et nous ne pourrions pas être plus excités pour tout ce qui nous attend pour la prochaine saison à venir. »

La deuxième saison de la série, diffusée en 2019, a remporté sept Emmy Awards, dont un drame exceptionnel.