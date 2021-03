L’avenir de la WWDC est presque certainement un événement hybride

Apple a annoncé hier que pour la deuxième année consécutive, sa Conférence mondiale des développeurs sera un événement virtuel – et je pense que cela a des implications pour l’avenir de la WWDC.

Alors que la société de Cupertino est un grand fan des interactions en personne, l’événement en ligne offre certainement des avantages significatifs …

Tout d’abord, j’ai noté l’année dernière que j’aimais le format des keynotes préenregistrés.

Les keynotes de la WWDC et les lancements d’iPhone peuvent parfois donner l’impression qu’ils traînent – qu’ils sont beaucoup plus longs qu’ils ne devraient l’être. Le rythme d’hier était rapide, sans rien qui ressemblait à du rembourrage […] Avoir tout pré-enregistré signifie qu’Apple peut s’asseoir et jeter un regard tranquille sur l’événement dans son ensemble, et obtenir les commentaires de plusieurs personnes sur son fonctionnement. Si certains segments se sentent pressés tandis que d’autres se sentent lents. Il peut réenregistrer à volonté et éditer les images finales dans le meilleur événement possible […] C’était aussi plus intéressant visuellement. Les différents paramètres ont donné aux présentations une plus grande variété qu’un groupe de personnes debout sur la même scène.

J’étais loin d’être le seul à cela: dans notre sondage, près de la moitié d’entre vous voulaient des vidéos préenregistrées, et presque tout le monde voulait un format hybride, avec une plus grande utilisation de la vidéo.

Deuxièmement, nous avons noté hier l’énorme avantage d’inclusivité des événements virtuels.

L’année dernière, la WWDC entièrement virtuelle a été largement félicitée pour avoir contribué à rendre la conférence plus inclusive pour tout le monde, en particulier compte tenu du coût normalement associé au voyage à San Jose, en Californie, pour la conférence. Tim Cook a vanté que la WWDC 2020 avait attiré 22 millions de téléspectateurs sur tous les streams d’Apple. Apple a pu rassembler 72 heures de contenu vidéo pour les développeurs et organiser 4500 laboratoires de personne à personne.

Mon collègue Michael Potuck a suggéré que cela rendrait assez difficile pour Apple de revenir à une conférence en personne uniquement, car la société pourrait faire face à une réaction négative à l’inversion de cette inclusivité – revenant à l’époque où l’événement se limitait à ceux-là. qui pouvait se le permettre et avoir une place dans le scrutin. Je suis d’accord.

Donc, même d’ici l’année prochaine, alors que nous espérons tous que la pandémie sera en grande partie un souvenir, je pense qu’Apple optera probablement pour un format hybride, dans deux sens.

Je pense que le format de présentation utilisera beaucoup plus les segments vidéo préenregistrés, étant donné la popularité de ceux-ci, et je pense également qu’Apple offrira les sessions individuelles disponibles en ligne ainsi qu’à ceux qui y assisteront physiquement.

Je ne pense pas que cela réduise la demande de places en personne. La WWDC est toujours massivement sur-souscrite, et il y aurait toujours des avantages évidents à y assister en personne. Profiter de l’atmosphère d’être dans la salle, des opportunités de réseautage et de l’aide individuelle des représentants Apple pour des questions et des problèmes spécifiques.

Dans le même temps, ceux qui ne pourraient jamais se permettre le temps ou l’argent nécessaire pour assister physiquement peuvent encore profiter des séances qui les intéressent, dans le confort de leur propre maison ou bureau.

Avec un événement hybride, tout le monde gagne. C’est mon point de vue: l’avenir de la WWDC est hybride. Qu’en penses-tu? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions dans les commentaires.

