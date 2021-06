L’avenir de l’Allemagne sous Hansi Flick prend forme

in

L’édition imprimée de Sport Bild (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia) a offert plusieurs aperçus de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de l’Allemagne sous Hansi Flick.

Personnel d’entraîneurs

Voulez-vous d’abord la bonne ou la mauvaise nouvelle ? Oh… la mauvaise nouvelle, c’est parti : Flick aurait voulu faire appel à Miroslav Klose comme son meilleur assistant, mais Klose a refusé car son objectif principal est d’être entraîneur-chef au niveau du club.

Bien que cela puisse être un coup dur, Flick pourrait avoir un autre visage familier avec lui sur la DFB: l’ancien entraîneur adjoint du Bayern Munich Hermann “Tiger” Gerland.

L’actuel entraîneur adjoint de l’Allemagne, Marcus Sorg, devrait également rester dans le staff.

Hansi Flick espère gagner du matériel avec Joshua Kimmich et l’Allemagne. Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Liste

C’est là que ça devient vraiment intéressant pour Flick. Per Sport Bild, Toni Kroos et İlkay Gündoğan vont tous les deux évaluer s’ils poursuivront ou non leur carrière internationale après l’Euro.

Bien que cela puisse sembler évident pour les joueurs de 31 et 30 ans respectivement, le raisonnement pourrait être influencé par le fait que les joueurs savent déjà que Flick se prépare à aller de l’avant avec un milieu de terrain central ancré par Joshua Kimmich. et Léon Goretzka.

Enfin, Thomas Müller et Mats Hummels sont tous deux ouverts à rester avec l’Allemagne. Comme l’ont montré les trois matchs (deux matchs amicaux, un Euro) que l’équipe a disputés jusqu’à présent, le duo a encore beaucoup à offrir sur le terrain.