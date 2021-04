L’avenir de l’apprentissage est mélangé

L’apprentissage devient déjà plus collaboratif, en particulier dans l’environnement virtuel, entre pairs et entre enseignants et apprenants, s’éloignant de la prestation unidirectionnelle de type cours magistral.

Les deux thèmes éducatifs clés qui ont fait surface en 2020 sont la politique nationale d’éducation (NEP) qui explore le passage de l’apprentissage par cœur traditionnel aux applications ou à l’apprentissage basé sur les compétences, permettant aux étudiants d’avoir plus de flexibilité dans la manière dont ils souhaitent développer leur parcours éducatif. ; et l’encouragement de l’UGC et de l’AICTE sur l’utilisation de solutions numériques répondant aux exigences d’une éducation de qualité dispensée en ligne.

À l’échelle mondiale, de nombreuses institutions ont cessé de se concentrer uniquement sur l’apprentissage par cœur, généralement en classe, et se concentrent désormais sur la formation axée sur les compétences et l’apprentissage personnalisé.

«Alors que les établissements d’enseignement en Inde essaient d’innover en ce qui concerne la diffusion de l’éducation, la question à laquelle beaucoup sont confrontés maintenant est de savoir comment faire cette transition en douceur de leur programme de cours et de leur matériel existants d’une manière qui ne s’écarte pas trop de à quoi ils sont habitués depuis des décennies? Alors qu’ils explorent les moyens de changer leur façon d’enseigner, ils se tourneront naturellement vers la numérisation de l’éducation », déclare Prem Das Maheshwari, directeur commercial, Asie du Sud, D2L (la société qui propose la plate-forme d’apprentissage en ligne Brightspace aux établissements d’enseignement). «Les systèmes de gestion de l’apprentissage tels que le Brightspace permettent aux établissements de structurer l’apprentissage en fonction des besoins en fonction de leurs niveaux de compétence et des préférences de chaque étudiant.»

Les systèmes de gestion de l’apprentissage, en général, créent un environnement centré sur les résultats d’apprentissage des étudiants, l’engagement des étudiants et des professeurs, tandis que les capacités d’automatisation soulagent les professeurs de tâches banales, leur permettant de se concentrer sur la fourniture d’un apprentissage efficace.

À l’avenir, Maheshwari dit, il y aura une adoption de l’apprentissage mixte car il offre à la fois l’avantage de la numérisation et de la communication en personne. «Les membres du corps professoral auront également besoin du support de formation, du matériel et des logiciels appropriés pour leur permettre d’enseigner et de faire évoluer leurs rôles dans l’éducation», ajoute-t-il.

Il dit également que les notes de texte sont un passé. «Vidéos animées, contenu interactif, vidéos bouchées et contenu gamifié – ce sont les moyens que les étudiants utilisent pour consommer du contenu aujourd’hui. L’engagement dans l’apprentissage en ligne va bien au-delà de la simple mise en ligne et téléchargement de contenu, et de la diffusion de vidéos pour reproduire la salle de classe en face à face. »

L’apprentissage devient déjà plus collaboratif, en particulier dans l’environnement virtuel, entre pairs et entre enseignants et apprenants, s’éloignant de la prestation unidirectionnelle de type cours magistral. L’apprentissage en ligne, dit Maheshwari, rend les étudiants plus autonomes car ils peuvent définir leurs propres parcours d’apprentissage. «Avec la technologie, les étudiants d’un même cours peuvent choisir ce qu’ils veulent apprendre en tant que sous-cours – si c’est quelque chose qu’ils aiment, il est plus probable qu’ils y excelleront», dit-il.

En ce qui concerne les principaux facteurs qui accélèrent la croissance de l’industrie de l’e-learning, Maheshwari affirme qu’en 2020, de nombreux établissements d’enseignement en Inde ont dû réagir d’urgence à la pandémie, par une vague d’appels vidéo et la distribution de documents électroniques. , juste pour garder les cours. Dans le processus, dit-il, beaucoup d’entre eux ont découvert les bons outils pour la continuité de l’éducation. «Nous avons constaté que le niveau de compréhension des outils d’enseignement et d’apprentissage en ligne s’est accru.»

Le système de gestion de l’apprentissage Brightspace de D2L, ajoute Maheshwari, est une plate-forme compatible UGC avec des caractéristiques et des fonctionnalités uniques qui permettent aux universités indiennes de fournir des expériences d’apprentissage et d’enseignement de pointe à leurs étudiants et à leurs professeurs. «Ayant travaillé avec plus de 1 500 clients, soutenant plus de 15 millions d’apprenants dans le monde, nous (D2L) sommes une entreprise centrée sur l’éducation», dit-il. «Le transfert des classes de la structure traditionnelle en classe vers un espace en ligne n’a pas été une tâche facile, mais nous avons aidé les écoles et les établissements d’enseignement supérieur à réussir ce changement, avec des conseils tout au long.»

