L’avenir de l’argent : 20 prédictions

Le bitcoin tuera-t-il le dollar américain ? L’argent deviendra-t-il tokenisé ? Comment utilisons-nous l’argent liquide?

Comme nous n’avons pas de boule de cristal, nous avons contacté certains des esprits les plus brillants de la cryptographie pour partager leurs prédictions sur «l’avenir de l’argent». C’est une question très simple. L’invite était ouverte, leur permettant d’interpréter la question comme bon leur semble… et les résultats sont fascinants.

Les contradictions abondent. Certains sont optimistes, certains sont sinistres, certains sont optimistes sur la crypto, certains sont sceptiques et certains envisagent un monde très différent de celui d’aujourd’hui.

Juste un aperçu des futurs possibles : Balaji Srinivasan prévoit une « matrice DeFi » qui sera finalement « un contrôle sur le pouvoir des monnaies des banques centrales ».

Cet article fait partie de Semaine de l’avenir de l’argent, une série explorant les différentes (et parfois étranges) façons dont la valeur évoluera à l’avenir.

D’autres voient un monde entièrement symbolisé, ou comme le prédit Jeff Dorman d’Arca, « chaque entreprise dans le monde aura un jeton dans sa structure de capital ». Le maximaliste de Bitcoin Erik Voorhees soupçonne que les monnaies fiduciaires vont « s’auto-immoler ». Et, dans une vision peut-être effrayante, le banquier central Marcelo Prates imagine une future monnaie « émise par un groupe de six grandes entreprises technologiques connues sous le nom de » six sœurs « , et cette monnaie engloutit le monde ».

Il n’y a qu’un seul fil conducteur qui traverse les 20 prédictions : quel que soit l’avenir de l’argent, il ne sera pas ennuyeux.

1. Les Stablecoins remplacent la « dollarisation »

Autrefois, les pays dont les monnaies s’effondraient se dollarisaient – ​​ils importaient des billets d’un dollar et commençaient à les utiliser comme monnaie. Dans dix ans, ce sera une relique. Les pays dollariseront en utilisant des pièces stables sans autorisation, et les banques centrales du monde entier craindront finalement la crypto-dollarisation pour contrer l’inflation galopante.

-Haseeb Qureshi – associé directeur, Dragonfly Capital

2. Crypto et fiat coexisteront

La crypto et les principales monnaies fiduciaires continuent de coexister. Nous pourrions assister à une consolidation dans les monnaies nationales plus petites, car les gens ont plus de facilité à accéder à l’USD via les blockchains publiques.

-Hasu – collaborateur de recherche, Paradigm

3. Tout le monde devient programmeur

Les objets numériques deviennent aussi courants que les e-mails, et la maîtrise de la programmation s’apparente à la maîtrise de la lecture. Je m’attends à ce que dans les années à venir, les gens créeront des centaines de jetons par an, qui auront tous une découverte de prix, seront échangeables et auront de multiples attributs financiers.

De même, être capable d’écrire, de lire et d’interagir avec des contrats intelligents qui rendent cela possible sera une compétence que de plus en plus de personnes devront participer à l’économie. Cela signifie que l’argent deviendra moins abstrait – un certain nombre dans une certaine case – et beaucoup plus lié à notre travail numérique et à notre expression personnelle.

-Lex Sokolin – économiste en chef et co-responsable de DeFi/fintech, Consensys

4. Le monde adopte la « matrice DeFi »

La matrice DeFi peut être aux années 2020 ce que le graphique social était aux années 2010. Une fois que chaque actif peut être représenté dans un portefeuille numérique – bitcoin et ethereum, oui, mais aussi CBDC [central bank digital currencies], actions, prêts, obligations, etc. – tous ces milliards d’actifs s’échangeront les uns contre les autres chaque seconde de chaque jour dans le monde.

Ce tableau des transactions par paires est ce que j’appelle la matrice DeFi. Certaines des cellules de la matrice DeFi, comme BTC/USD, ont une liquidité énorme dans de nombreux carnets de commandes. D’autres, comme un NFT récent [non-fungible token] par rapport à un nouveau jeton, ne peut avoir qu’un AMM [Automated Market Maker] peut leur donner. Mais tous les marchés financiers peuvent être réduits à des sous-matrices de la matrice DeFi. Le marché boursier traditionnel sera les CBDC contre les actions crypto. Le marché des changes sera CBDC vs CBDC. Et les marchés fiat/crypto seront BTC/USDC et autres.

-Balaji Srinivasan – investisseur, ancien directeur de la technologie de Coinbase et partenaire général chez a16z

Srinivasan élabore ensuite sur l’implication de la matrice DeFi, ce qui conduit à notre prochaine prédiction :

5. La matrice DeFi stimule la concurrence et devient un frein aux banques centrales

La matrice DeFi sera un contrôle du pouvoir des monnaies numériques de la banque centrale. Tout comme Google News a mis chaque journal local en concurrence avec chaque journal local, les portefeuilles numériques mettront chaque monnaie numérique nationale en concurrence avec toutes les autres devises numériques nationales – et tous les autres actifs, publics et privés.

Les nations ne pourront imposer l’adoption qu’à l’intérieur de leurs frontières, et même dans ce cas, les gens ne pourront conserver que le solde minimum d’une monnaie de surveillance. Ils utiliseront des portefeuilles numériques pour sélectionner des actifs avec programmabilité, confidentialité, possibilité de politique monétaire à la hausse et prévisible sur des actifs verrouillés qui ne promettent aucune de ces fonctionnalités. Ainsi, nous entrons dans une ère de concurrence monétaire mondiale.

-Balaji Srinivasan

6. Fiat s’effondre

« Dans une décennie, les monnaies fiduciaires connaîtront un grave déclin, provoqué par leur propre immolation et accéléré par l’existence d’alternatives saines et fondées sur le marché. »

-Erik Voorhees, fondateur de ShapeShift

7. L’argent survit

Il est à la mode pour les futurologues de prédire la disparition de l’argent physique, mais les infrastructures numériques sont précaires dans un monde où le changement climatique entraîne des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. Le fait que « l’argent ne s’effondre pas » signifie qu’il est beaucoup plus résistant que l’argent numérique et qu’il sera là encore longtemps. Le numérique est massivement surfait.

-Brett Scott, auteur de « The Heretic’s Guide to Global Finance: Hacking the Future of Money ».

Et dans un peu de piquant à contre-courant, Scott propose également les deux suivants…

8. La crypto ne défie pas le système monétaire

Les jetons crypto comme le bitcoin ne remettent pas fondamentalement en cause le système monétaire, étant donné qu’ils dépendent du système monétaire pour leur donner un prix, mais ce prix leur permet d’être contre-échangeés (le processus d’échange d’une chose contre une autre via leur prix monétaire ). Une nouvelle ère d’échanges compensés est en train d’émerger, mais les passionnés de cryptographie continuent de la confondre avec une nouvelle ère d’argent.

-Brett Scott

9. Décollage des « nouvelles reconnaissances de dette »

La nouvelle vague de reconnaissances de dette et les systèmes de crédit en cascade commencent à décoller. Le courant dominant de la crypto a perpétué des idées assez régressives sur l’argent au cours des 10 dernières années en se concentrant sur un paradigme des produits de base, mais de loin les nouvelles expériences les plus intéressantes en matière d’argent consistent à trouver de nouvelles façons de créer des réseaux horizontaux de reconnaissances de dette à ordre entre les personnes.

-Brett Scott

10. « L’avenir de l’argent, c’est le bitcoin »

-Alex Gladstein, directeur de la stratégie, Human Rights Foundation

11. Tout devient tokenisé

La « tokenisation de tout » change rapidement notre perception de l’argent et de la richesse, stimulant la création de micro-économies numériques. Les NFT sont la première application qui tue. La bataille pour l’avenir de l’argent est lancée, et mon argent est consacré aux innovations du Web 3.0, créant des opportunités pour beaucoup, pas seulement quelques-uns.

-Sandra Ro, PDG, Global Blockchain Business Council

12. L’argent programmable met les ressources de la planète à contribution

L’argent n’est qu’une représentation des atouts du monde – notre énergie et notre vision. L’avenir de l’argent est l’avenir de la façon dont nous mettons les immenses ressources de cette planète à contribution. Mettre de l’argent sur la blockchain, la rendre programmable et lui permettre de fonctionner avec d’autres services et actifs sont les clés pour nous donner le choix et le pouvoir de faire travailler notre argent.

Qu’il s’agisse d’investir dans des fermes solaires ou de payer pour l’éducation, il y a encore tellement de grands projets qui ne sont pas réalisés faute d’investissement. Avec l’argent programmable basé sur la blockchain, nous pouvons utiliser nos propres actifs et les mettre à profit pour le bien de tous.

-Paul Brody, leader mondial de la blockchain chez Ernst & Young

13. Les entreprises singent les jetons

Je crois que chaque entreprise dans le monde aura un jeton dans sa structure de capital au cours des cinq à dix prochaines années. Ces jetons seront des titres hybrides – en partie programme de fidélité/récompenses des membres et en partie quasi-équité, en ce que le jeton aura une utilité au sein de l’écosystème d’une entreprise (récompenses) et aura également une valeur financière à mesure que l’entreprise augmentera ses revenus (dividendes transmis ).

Toutes les entreprises orientées vers les consommateurs bénéficieront de l’engagement de leurs clients avec un jeton – de Starbucks, Delta Airlines, Netflix et Disney aux petites entreprises locales comme votre barbier, votre salle de sport et votre bodega du coin.

-Jeff Dorman, directeur des investissements chez Arca

14. Big Tech règne en maître

Nous sommes en 2031 et plus de 6 milliards de personnes utilisent des BTA dans leurs transactions quotidiennes, une monnaie numérique émise par un groupe de six grandes entreprises technologiques connues sous le nom de « six sœurs ».

Les BTA ne sont pas adossés et circulent à l’échelle mondiale sur un réseau développé en 2024 par les trois banques centrales les plus puissantes de l’époque. Avec l’adoption massive des BTA, seules 21 des près de 200 devises souveraines qui existaient une décennie plus tôt ont survécu. Et ces quelques monnaies nationales existent toujours non pas parce qu’elles étaient trop grosses pour être remplacées mais parce qu’elles étaient trop petites.

-Marcelo Prates, chroniqueur CoinDesk, avocat banque centrale

15. Plus de troc grâce aux jetons

1. Il y aura une prolifération de nouvelles économies qui auront leur propre forme de troc (par exemple, des jetons comme moyen d’échange tels que des jetons dans le jeu comme SLP, ETH). Ils seront acceptés comme moyen d’échange direct.

2. Applications faciles à utiliser compatibles avec la blockchain pour faciliter la garde, le commerce contre des formes d’argent symboliques.

3. Le moyen d’échange se fixera sur un panier d’autres devises (peut être ETH, BTC, USD, EUR, etc.), s’éloignant de la devise USD unique à ce moment-là

-Beryl Li, co-fondatrice, Yield Guild Games.

Ensuite, dans une haie intelligente, Dovey Wan nous donne deux prédictions, une dystopique et une optimiste. (Le lecteur peut décider lequel est lequel.)

16. Un décret programmable mène à des confiscations

La politique monétaire fiduciaire programmable et la CBDC procéderont à la saisie arbitraire et à la confiscation irrévocable en quelques lignes de codes.

-Dovey Wan, fondateur de Primitive Crypto

Sa prochaine prédiction :

17. La crypto stimule la redistribution des richesses

Le système bancaire central du Mordor ne crée pas de richesse, seulement la perception de la richesse. La « grande concentration » de la richesse fiduciaire et la « grande redistribution » de la richesse fiduciaire à la richesse cryptographique se produisent en parallèle cette décennie.

-Dovey Wan

18. L’argent ne reflète plus la valeur humaine

Aujourd’hui, on dit souvent que la monnaie a trois fonctions principales : une réserve de valeur, un moyen d’échange et une unité de compte. Mais plus que cela, l’argent est souvent considéré comme le reflet de ce que vous valez pour ce monde et de ce que vaut ce café pour vous. L’argent est une valeur. Mais en regardant autour de moi, je vois les concepts d’argent et de valeur devenir de moins en moins liés.

-Taylor Monahan, fondateur et PDG, MyCrypto

19. Les services centralisés sont reliés par des rails décentralisés

Permettez-moi de brosser un tableau qui pourrait ou non se réaliser. Vous avez un tas de services centralisés et d’îlots connectés par des rails de blockchain décentralisés… Je pense que beaucoup de services devront encore être isolés et centralisés car c’est ce qui est le plus efficace en termes de calcul, mais le réseau dans son ensemble pourrait être largement décentralisé.

Vous pouvez facilement passer d’un service à l’autre sur des rails de blockchain standardisés, ce qui serait extrêmement précieux. S’il existe un moyen simple et standardisé, en 30 secondes, de déplacer des actifs d’une plate-forme à une autre, cela n’existe pas en dehors de la crypto pour le moment, et c’est un énorme obstacle.

Les paiements pourraient être effectivement instantanés sur les rails blockchain. C’est vrai pour l’argent, et c’est aussi vrai pour les actifs – les actifs sont tokenisés… Les applications de paiement et les objets en magasin prennent en charge cela, [and that’s] se passe probablement en grande partie sur mobile. Je pense que c’est quelque chose qui serait à bien des égards plus efficace, et facile à faire évoluer et à développer, que le système que nous avons aujourd’hui. Je serais assez excité de voir quelque chose comme ça.

-Sam Bankman-Fried, PDG, FTX

20. L’argent devient plus étrange

Ma prédiction pour l’avenir de l’argent est que ça va devenir beaucoup plus étrange. Elle sera plus étroitement liée à, ou permettra une plus grande expression de, nos identités et notre individualité. Il reflétera nos relations dans les mondes physique et numérique.

Cela va accélérer la mondialisation en rassemblant des personnes ayant des valeurs similaires au-delà des frontières – et en les liant ensemble avec des incitations financières et une identité qui est intensifiée et approfondie avec la valeur financière impliquée. Et tout cela va bousculer le monde traditionnel des gouvernements, des différentes juridictions et des différentes monnaies locales.

-Laura Shin, animatrice du podcast « The Unchained ».