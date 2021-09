L’avenir de l’astronomie, du télescope spatial Webb aux ondes gravitationnelles

Un télescope est comme une machine à remonter le temps. Lorsque les astronomes scrutent les vastes distances de l’espace, ils regardent également dans le temps. C’est parce que la lumière lointaine met beaucoup de temps à nous atteindre. Lorsque la lumière des galaxies lointaines pénètre dans nos télescopes, c’est comme un fossile d’un temps révolu.

Tout comme les scientifiques étudient les fossiles sur Terre pour comprendre les époques révolues, les scientifiques peuvent tracer l’évolution du cosmos en examinant la lumière des étoiles de différents âges, mais il y a une limite à la distance dans le temps que nous pouvons voir.

Le télescope spatial Hubble, qui orbite actuellement autour de la Terre, peut voir 13,3 milliards d’années en arrière. Son successeur, le télescope spatial James Webb, pourra remonter encore plus loin dans le temps que Hubble après son lancement en décembre.

“Nous recherchons la première lumière qui s’est allumée au tout début du temps cosmique”, explique Caitlin Casey, une astronome de l’UT Austin qui a été autorisée à utiliser le Webb pour rechercher cette lumière.

C’est une quête épique. Les humains n’ont jamais eu la technologie pour voir cette première lumière. Cela nous apprendra beaucoup sur la façon dont notre univers s’est formé et pourquoi il ressemble à ce qu’il est aujourd’hui.

Mais même cette première lumière d’étoile ne représente pas le début des temps. Le Big Bang s’est produit des centaines de millions d’années avant la lumière des étoiles. Pendant la plus grande partie de ce temps, l’univers était plongé dans l’obscurité. Et quand il n’y a pas de lumière, les télescopes existants n’ont rien à observer.

Pourtant, les astronomes me disent qu’un jour, de nouveaux télescopes innovants pourront peut-être voir plus profondément dans cette obscurité – pour briser les barrières que même le puissant télescope spatial Webb ne pourra pas voir à travers. Ils rêvent de mettre un observatoire dans un cratère de l’autre côté de la lune, ou d’en construire un qui puisse potentiellement détecter les ondulations de l’espace déformé provenant de la calamité du Big Bang lui-même.

Lorsqu’ils le feront, les humains pourraient enfin être en mesure de reconstituer une chronologie plus complète de l’histoire de notre univers. Et y a-t-il une quête plus humaine, ou plus significative, que la volonté de comprendre d’où nous venons ?

L’espace que nous ne pouvons pas voir

Le télescope spatial James Webb peut voir les premières étoiles et galaxies, mais il sera aveugle aux âges sombres cosmiques et au Big Bang. STSci/NASA

Commençons par quelque chose de très évident. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, nous pouvons voir les étoiles parce que l’univers est transparent. La lumière peut voyager des centaines de millions d’années, voire des milliards, à travers le vide transparent pour nous atteindre. Heureusement pour nous, les scientifiques peuvent utiliser cette lumière pour étudier l’histoire du cosmos et notre place dans celui-ci.

Mais il fut un temps où notre univers n’était pas transparent mais opaque. Au commencement, il y avait l’obscurité.

« Lorsque l’univers a été créé pour la première fois, il faisait si chaud après le Big Bang que les atomes ne pouvaient pas exister », explique Paul Hertz, directeur de l’astrophysique de la NASA. “C’était juste un plasma de particules subatomiques.”

Il n’y a pas de lumière qui nous traverse depuis cet univers extrême primitif parce que la lumière ne peut tout simplement pas traverser un plasma de particules plus petites que des atomes. Toute lumière qui existait alors « parcourrait une très courte distance avant d’être dispersée par une particule subatomique », explique Hertz.

Finalement, plusieurs centaines de milliers d’années après le Big Bang, ce plasma s’est refroidi et un peu de lumière a traversé. Les scientifiques appellent cette lumière le fond diffus cosmologique – essentiellement la rémanence du Big Bang – et les observatoires peuvent la voir dans des endroits très sombres comme l’Antarctique, le désert d’Atacama et en orbite terrestre.

Mais cette lumière ne représente qu’un petit instantané de l’univers primitif, avant les étoiles ou les galaxies. C’est juste une dispersion presque uniforme de matière (et de matière noire). D’une manière ou d’une autre, à partir de ce point de départ, nous obtenons tout ce que nous voyons dans l’univers aujourd’hui.

Une chronologie illustrée de l’univers.WMAP/NASA

Mais bientôt (cosmiquement parlant), l’univers était à nouveau sombre. Peu de temps après le refroidissement de l’univers, l’âge des ténèbres cosmiques a commencé.

À l’époque des ténèbres, l’univers « était plein d’atomes d’hydrogène et d’hélium et rien d’autre », dit Hertz. « Et il n’y avait rien pour émettre de la lumière. Il faisait donc encore nuit.

De plus, cet hydrogène a formé « un brouillard dense et obscurcissant de gaz primordial », comme l’explique la National Science Foundation. S’il y avait de la lumière quelque part, elle serait enveloppée de brouillard.

Quelques centaines de millions d’années seulement après le Big Bang, « les ténèbres de l’univers… envahies par la lumière pour la première fois », dit Casey. Les astronomes appellent cette période « l’aube cosmique », lorsque le brouillard s’est levé et que la première lumière des étoiles a brillé à travers l’univers. L’aube cosmique, dit Casey, a définitivement transformé l’univers « d’un endroit sombre à un endroit lumineux ». C’est l’univers dans lequel nous vivons encore aujourd’hui.

Casey dit que les scientifiques ne savent toujours pas précisément ce qui a levé le brouillard. Ils soupçonnent que les premières étoiles ont fourni l’énergie nécessaire. C’est ce qu’elle et d’autres enquêteront avec le télescope spatial James Webb. «Nous essayons de voir les premières galaxies s’allumer, pour la première fois, et émettre leur lumière pour la première fois», dit-elle.

Mais l’observatoire laissera d’autres mystères intacts : que s’est-il passé à l’âge des ténèbres ? Que s’est-il passé dans les instants qui ont suivi le Big Bang ?

C’est ainsi que nous le saurons peut-être à l’avenir.

Comment des télescopes spéciaux pourraient voir l’invisible

Comment voyez-vous une région de l’espace d’où aucune lumière n’émane ? Les scientifiques, étonnamment, ont quelques solutions à ce problème.

L’une consiste à construire un radiotélescope sur la face cachée de la Lune (c’est-à-dire la face qui ne fait jamais face à la Terre). Ce type de télescope pourrait aider les scientifiques à scruter l’âge des ténèbres, mais pas nécessairement jusqu’au Big Bang.

Pendant l’âge des ténèbres, pensent les astronomes, l’hydrogène qui envahissait l’univers émettait des ondes radio très faibles. Et cela donne un peu d’espoir aux astronomes. “Vous pourriez regarder en arrière dans l’âge des ténèbres, car ces atomes émettaient des ondes radio”, explique Hertz.

C’est comme s’ils diffusaient un signal solitaire depuis le début des temps, qui pourrait traverser le brouillard.

« Si vous construisez le bon type de radiotélescope, très grand, très sensible, alors vous seriez capable de détecter les ondes radio et nous pourrions étudier l’univers avant les premières étoiles et les premières galaxies », explique Hertz.

Il existe quelques concepts pour placer un télescope sur la face cachée de la lune. L’un s’appelle en fait Farside. Celui-ci est le radiotélescope du cratère lunaire, qui nicherait l’observatoire dans un cratère lunaire.Saptarshi Bandyopadhyay/NASA Jet Propulsion Laboratory

Mais nous ne pouvons pas détecter ces faibles ondes radio de la Terre. Toutes les transmissions radio produites sur Terre les noieraient.

C’est là que la lune entre en jeu – comme une sorte de bouclier géant. La lune est “des milliers de kilomètres de roche, donc les ondes radio ne peuvent pas la traverser”, explique Hertz. La face cachée de la lune est suffisamment silencieuse pour que nous puissions l’écouter.

À l’heure actuelle, il existe quelques concepts pour ces télescopes lunaires, de celui qui niche le télescope dans un cratère à ceux qui impliquent des rovers lunaires. Il n’y a actuellement aucun plan concret pour en construire et en lancer un.

Pourtant, même un radiotélescope géant sur la face cachée de la Lune ne pouvait nous emmener que si loin. Cela ne pouvait pas nous ramener au Big Bang, lorsque l’univers n’était qu’un plasma dense de particules.

Étonnamment, les scientifiques connaissent quelque chose qui pourrait nous rapprocher beaucoup plus du début, pour faire des observations du tout premier univers chaud tel qu’il existait peu après le Big Bang. Mais il faudrait un type de télescope très différent – ​​un télescope capable de voir les ondes gravitationnelles.

Le Webb, le Hubble et même un futur radiotélescope de l’autre côté de la lune sont tous des télescopes qui capturent une certaine forme d’électromagnétisme (qui comprend la lumière visible, la lumière infrarouge, les ondes radio, les micro-ondes, les ultraviolets, etc.).

Les ondes gravitationnelles, en revanche, sont des ondulations dans le tissu même de l’espace-temps. Ils se forment en raison du fait que la masse peut plier l’espace.

Et ainsi, lorsque des cataclysmes massifs se produisent dans l’espace (disons, lorsque deux trous noirs entrent en collision), l’espace ondule un peu comme après qu’une pierre a été jetée dans un étang. C’est « comme un espace qui s’agite », explique Hertz. “L’espace propagera ce mouvement sous forme d’ondes.”

Les ondes gravitationnelles sont vraiment bizarres. Ils déforment littéralement l’espace lorsqu’ils se déplacent – le rétrécissant, l’étirant – comme s’il s’agissait d’une image dans un miroir funhouse. Le fait est que lorsque ces ondes atteignent la Terre, elles sont presque imperceptiblement petites, provoquant des changements à des échelles plus petites qu’un atome individuel.

Une illustration de la façon dont la collision de deux trous noirs crée des ondes gravitationnelles. VIA LIGO

Remarquablement, les scientifiques ont la technologie pour enregistrer les ondes gravitationnelles. En 2015, les scientifiques ont détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles résultant de la collision de deux trous noirs. Les scientifiques pensent qu’il y a des ondes gravitationnelles émanant de cet univers très ancien et chaud qui existait après le Big Bang, mais nous aurions besoin d’un énorme observatoire spécialisé pour les détecter.

“Nous avons besoin d’un observatoire des ondes gravitationnelles dont les deux extrémités sont distantes d’un million de kilomètres”, explique Hertz.

Et où placez-vous un tel observatoire ? Dans l’espace!

Actuellement, la NASA et l’Agence spatiale européenne ont des plans pour un observatoire gravitationnel basé dans l’espace appelé LISA (L’antenne spatiale de l’interféromètre laser), qui sera lancé en 2034. Ce sera une constellation de trois satellites qui forment un triangle, chaque côté mesurant un 2,5 millions de kilomètres.

« Il mesure si la distance entre les satellites a changé », explique Hertz. “Et si cela change, c’est parce qu’une onde gravitationnelle est passée et a rétréci ou agrandi l’espace.”

Certaines de ces ondes gravitationnelles pourraient provenir de ce chaudron chaud de l’univers post-Big Bang.

Pourquoi construire des télescopes ?

Les scientifiques construisent des télescopes pour en savoir plus sur l’histoire du cosmos et sur sa place dans celui-ci. Lorsque nous construisons des observatoires pour scruter les âges sombres cosmiques, dans le cœur ardent du Big Bang, les humains remplissent les espaces vides de notre chronologie de l’univers en évolution. Les télescopes aident à répondre à la question : pourquoi l’univers ressemble-t-il à ce qu’il est aujourd’hui ?

Cette envie de comprendre peut être encore plus profonde et philosophique que la curiosité. Comme Casey, l’astronome de l’UT Austin, le dit : « Les humains qui essaient de comprendre l’univers, c’est vraiment l’univers qui essaie de se comprendre lui-même.

Nous, les humains, ne sommes pas séparés de l’univers. Nous en sommes. Le Big Bang, les âges sombres cosmiques, l’aube cosmique… toute cette histoire nous a menés.

Dans cette optique, construire des télescopes est un moyen de faire prendre conscience à notre coin de l’univers.

Il y a un cercle vertueux ici. Le télescope spatial Webb générera des images incroyables qui ne feront qu’inspirer plus de gens à s’intéresser à la science, à être curieux de l’univers dans lequel ils habitent. Ces personnes peuvent imaginer le prochain télescope qui brisera les barrières, et le cycle continuera.

Il n’y aura jamais un seul télescope ultime capable de voir tout ce que les humains veulent voir. « Chaque télescope, qu’il soit sur Terre ou dans l’espace, est conçu pour effectuer un type particulier de science », explique Hertz. Même la puissante LISA, capable de scruter le tout début des temps, serait aveugle à certaines choses, comme la lumière des étoiles. D’autres futurs télescopes pourraient ne pas fixer leur regard sur le début des temps, mais plutôt sur les nombreuses planètes qui tournent autour d’autres étoiles, alors qu’ils recherchent une autre Terre.

“Nous ne sommes qu’un groupe d’humains flottant sur un rocher à travers l’espace”, dit Casey. “C’est fou, quand on y pense, que nous puissions même reconstituer ce qui s’est passé avant même que la Terre ou le soleil n’existent.”

Les télescopes du futur mettront encore plus en lumière cette histoire.

