L’avenir de l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette sera décidé cet été, selon Mikel Arteta en tant que cercle du trio européen

Mikel Arteta prendra une décision sur l’avenir d’Alexandre Lacazette cet été avec la Roma, Séville et l’Atletico Madrid qui seraient intéressés par l’attaquant d’Arsenal.

Le contrat du Français expire en 2022 et Arteta se contente que l’attaquant attire des admirateurs, car cela signifie qu’il se comporte bien pour les Gunners.

Lacazette est un homme recherché cet été

Le joueur de 29 ans, qui a rejoint les Gunners en 2017 en provenance de Lyon, a été lié à la Roma, Séville et l’Atletico Madrid.

« Je suis toujours heureux quand les gens parlent de nos joueurs et spéculent – cela signifie qu’ils se débrouillent bien et qu’ils attirent l’attention d’autres clubs », a déclaré Arteta.

«Nous aborderons la situation avec Laca cet été, lui parlerons et proposerons simplement l’avenir que nous voulons et c’est tout.

«Maintenant, je veux juste que les joueurs se concentrent et se concentrent uniquement sur la performance et en tirer le meilleur parti pour l’équipe.»

.

Arteta serait à la recherche de nouveaux attaquants cet été

Lacazette a marqué lors de chacune de ses deux dernières sorties en Premier League, dont le vainqueur du derby du nord de Londres contre Tottenham.

Il est sur la bonne voie pour sa campagne de haut vol la plus prolifique depuis son arrivée de Lyon en 2017, après avoir frappé 11 fois en championnat avant l’affrontement de samedi avec Liverpool.

« Je pense qu’il est vraiment bon, en très bonne forme depuis des mois maintenant », a déclaré Arteta.

«Il maintient ce niveau, marque des buts et offre à l’équipe quelque chose de différent également. Son rythme de travail a été phénoménal et c’est ce que nous voulons.

«Nous avons besoin de ce type de joueurs atteignant le meilleur niveau lorsque nous voulons avoir la chance de le faire, car au cours de la saison, nous avons manqué des buts, cette créativité dans le dernier tiers et nous avons besoin que ces joueurs interviennent et réussissent. la différence pour l’équipe. »

Arsenal a été critiqué par le passé pour avoir donné des contrats lucratifs à des joueurs dans les dernières étapes de leur carrière.

L’ancien milieu de terrain des Gunners, Mesut Ozil, 32 ans, est devenu un membre de l’équipe périphérique à l’Emirates Stadium après avoir conclu un nouvel accord exceptionnel en 2018, tandis que le capitaine de 31 ans, Pierre-Emerick Aubameyang, a eu du mal à impressionner plus tôt cette saison à la suite de sa prolongation.

Interrogé sur l’équilibre entre offrir de gros contrats aux joueurs seniors et avoir de la place pour les jeunes, Arteta a répondu: «Tout est lié à l’endroit où nous sommes, combien nous gagnons et où nous jouerons la saison prochaine.

« Il n’y a pas d’exceptions et nous devons tous être clairs avec cela et plus encore avec le contexte que nous avons actuellement dans notre industrie. »

Arsenal occupe la neuvième place du tableau, neuf points derrière les quatre premiers.

Gagner la Ligue Europa semble être leur meilleure chance d’obtenir un retour en Ligue des champions.

Après avoir accueilli l’équipe de Jurgen Klopp ce week-end, les Gunners affronteront le Slavia Prague jeudi lors du match aller de leur quart de finale européen.