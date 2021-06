La pandémie a durement touché presque toutes les industries, mais peu ont été aussi durement touchées que l’enseignement supérieur.

Les temps étaient déjà durs pour de nombreuses universités américaines, principalement en raison de la baisse du nombre d’inscriptions et de l’affaiblissement du soutien financier des gouvernements des États. La pandémie a accéléré ces tendances et forcé les collèges – en particulier les plus petits collèges privés et une tonne d’écoles publiques de niveau intermédiaire – à réduire leurs budgets et à licencier des travailleurs pour compenser les pertes de revenus.

Alors que nous sortons de cette pandémie, il vaut la peine de se demander ce qu’il adviendra de l’enseignement supérieur en Amérique. Et si la situation est aussi désastreuse qu’elle n’y paraît, les étudiants – et les parents – devraient-ils sérieusement repenser la valeur de l’université ?

Pour obtenir des réponses, j’ai contacté Kevin Carey, qui couvre l’enseignement supérieur pour le New York Times, pour parler de l’état des collèges américains. Nous discutons de la crise de la dette étudiante, des raisons pour lesquelles la pandémie affecte les établissements de manière extrêmement disparate, des types d’écoles en voie d’extinction et s’il pense que l’avenir de l’enseignement supérieur en Amérique ressemblera en quelque sorte à son passé.

Une transcription légèrement modifiée de notre conversation suit.

Sean Illing

Existe-t-il une véritable crise dans l’enseignement supérieur américain ?

Kévin Carey

Certaines parties sont confrontées à une crise. C’est un système extrêmement diversifié avec de nombreuses institutions au service de personnes et d’objectifs différents. Si vous êtes une université riche qui accueille des étudiants riches, les temps sont toujours très bons. Si vous êtes un petit collège privé avec une petite dotation qui vit d’année en année sur les frais de scolarité, ce sont des moments vraiment difficiles. Si vous faites partie de ces universités publiques de niveau intermédiaire, en particulier dans les États qui ont réduit leurs financements, les choses vont mal.

Les nouvelles inscriptions au premier cycle sont en baisse d’environ un million et demi d’étudiants par rapport au pic de la fin de l’année, qui était un point culminant. Nous avons vu la croissance des revenus rester assez stagnante pour tout le monde, à l’exception des riches, et il n’y a tout simplement pas autant d’étudiants et les familles n’ont pas assez d’argent pour payer les frais de scolarité. Il y a eu un véritable changement dans les attitudes sociales envers la dette, et les gens s’en inquiètent (à juste titre).

Donc, oui, d’un point de vue purement commercial, de nombreux collèges ont du mal à faire s’additionner les chiffres – et cela va continuer à empirer.

Sean Illing

Qu’en est-il des universités publiques plus grandes et plus prestigieuses dans les États qui valorisent l’enseignement supérieur ?

Kévin Carey

Ils ont des problèmes, mais les universités publiques des États qui soutiennent l’enseignement supérieur réussissent mieux. Historiquement, le soutien à l’enseignement supérieur a été une chose assez bipartite ou non partisane dans ce pays. Mais cela a changé au fur et à mesure que l’électorat a été divisé en fonction de l’éducation et des classes.

Vous pouvez le voir après la Grande Récession. Ce fut un énorme coup dur pour les budgets de l’État. Chaque État a réduit le financement de son système d’enseignement supérieur ; un, parce qu’ils n’avaient pas autant d’argent, et deux, parce que pendant les récessions, les États réduisent toujours de manière disproportionnée les budgets des universités parce que les universités peuvent augmenter les prix, alors que les écoles K-12 et les prisons ne le peuvent pas. La différence est que certains États, comme New York et la Californie, réinjectent de l’argent dans le système au fur et à mesure que leurs budgets se rétablissent. D’autres États, comme la Louisiane ou la Pennsylvanie, qui, historiquement, ont fait un mauvais travail de financement de l’enseignement supérieur n’ont pas réinvesti, et ce sont des endroits qui sont vraiment en difficulté.

Sean Illing

La pandémie a-t-elle été plus touchée par l’enseignement supérieur que la Grande Récession ?

Kévin Carey

Nous ne savons vraiment pas encore. Les effets de la Grande Récession se sont étendus sur une période d’environ cinq ans, principalement parce que les recettes publiques ne se sont pas redressées pendant longtemps. Traditionnellement, les inscriptions à l’université sont plutôt cycliques. Les gens sont mis à pied et ensuite ils retournent chercher un diplôme afin d’améliorer leur valeur sur le marché du travail et aussi parce qu’ils ont le temps.

La récession pandémique était différente parce qu’elle était si rapide et si grave, mais aussi étrange et unique et elle s’est produite si vite. Les gens retournaient à l’école alors qu’ils n’étaient pas prêts à y retourner, et donc la majeure partie était en ligne. C’était le bordel. Mais les choses semblent vraiment mauvaises pour beaucoup de collèges en ce moment, car les inscriptions diminuent.

Sean Illing

Il y a beaucoup de collèges privés qui sont vraiment dans une situation désespérée. Selon vous, combien sont menacés d’extinction?

Kévin Carey

C’est une bonne question. Trouver un nombre précis est difficile, mais ce n’est pas un petit nombre. Sur la base des informations financières accessibles au public, vous pouvez voir que de nombreuses écoles risquent de fermer leurs portes au cours des cinq prochaines années. Même dans les années qui ont précédé la pandémie, il y a eu une baisse constante de petits collèges privés qui viennent de faire faillite.

Beaucoup de ces écoles ont en fait mieux résisté à l’année dernière que je ne l’aurais imaginé. L’emploi global dans le secteur de l’enseignement supérieur est en baisse d’environ 15 pour cent, donc je pense que beaucoup d’établissements ont profité de la crise pour licencier des personnes qu’ils voulaient probablement licencier de toute façon. Je déteste utiliser l’expression « perdre du poids » pour décrire les personnes qui perdent leur emploi, mais c’est ce que les écoles ont fait pour réduire leurs coûts de main-d’œuvre.

Ils ont également été très agressifs pour essayer de ramener les gens sur le campus l’automne dernier, même lorsque cela allait à l’encontre des meilleurs intérêts de la santé publique. Mais ils vivent et meurent par enrôlement, alors ils étaient très déterminés à faire revenir les gens par les portes. Si cela a un effet permanent sur l’inscription, je pense que c’est un peu difficile à dire à ce stade.

Sean Illing

La réduction des « coûts du travail » signifie-t-elle fondamentalement licencier des enseignants et éliminer les problèmes des arts libéraux ou des sciences humaines ?

Kévin Carey

Nous n’avons pas ce genre de chiffres. Les collèges ne dépensaient pas autant d’argent pour ces choses au départ, car peu d’étudiants s’inscrivent en sciences humaines. La plupart des inscriptions sont dans les affaires, les sciences sociales, l’éducation et la santé. Il n’y a plus autant de spécialisations en histoire, pas comme avant, en tout cas. Vous pouvez embaucher un professeur d’histoire pour rien sur le marché maintenant, car il est absolument saturé de gens qui ont les qualifications nécessaires pour être professeurs d’université. Le marché du travail académique était en véritable crise avant la pandémie. Tout ce qui s’est passé l’année dernière a aggravé la situation. Je pense que l’embauche accélérera probablement la tendance à des professeurs plus contingents, en particulier si ce grand changement vers l’éducation en ligne se poursuit.

Sean Illing

Une chose que je me demande, c’est si le modèle actuel peut durer beaucoup plus longtemps, surtout à la lumière de la crise de la dette étudiante. Si les gens sont continuellement obligés d’acquérir des montagnes de dettes en échange de la promesse d’une mobilité ascendante, avez-vous l’impression que nous allons atteindre une sorte de point de basculement où les coûts d’un diplôme ne correspondent pas à la valeur marchande et c’est juste n’est plus possible pour les personnes non riches d’aller à l’université ? Et si cela se produit, que devient l’enseignement supérieur ?

Kévin Carey

Je pense que le point de basculement est plutôt du côté institutionnel. Si les gens ne sont plus disposés à payer de l’argent à certains types de collèges, alors ces collèges déclineront et échoueront. Mais ce n’est pas qu’ils iront n’importe où ; c’est juste qu’ils n’iront tout simplement pas dans ces endroits.

Le fait est que nous avons un marché extrêmement compliqué et très structuré où il y a des espaces massifs dans lesquels vous ne pouvez tout simplement pas entrer sans diplôme, parfois même en vertu de la loi. Vous ne pouvez pas être enseignant sans diplôme. Chaque processus de licence professionnelle est lié au système d’enseignement supérieur. Tout notre système de santé fonctionne ainsi. Si vous voulez être infirmière, vous devez aller à l’université. Si vous voulez faire partie de la classe professionnelle managériale, si vous voulez une vie professionnelle bien rémunérée, une vie professionnelle stable, vous devez probablement aller à l’université. Et vous êtes certainement plus éloigné d’une crise aiguë de l’emploi dans cette économie si vous avez un diplôme universitaire.

Je ne pense donc pas que l’enseignement supérieur va disparaître, mais les institutions échoueront et le marché devra corriger.

Sean Illing

Dans quelle mesure l’agitation dans l’enseignement supérieur est-elle due à l’adoption complète du mode commercial ? Tant d’universités ont désinvesti dans l’enseignement et ont transformé le collège en une expérience de consommation post-adolescente. Est-ce une grande partie de l’histoire pour vous?

Kévin Carey

Eh bien, il n’y a qu’un seul véritable modèle de réussite dans l’enseignement supérieur : la cité-État universitaire. C’est l’université de recherche mondiale. Tout le monde veut être l’Université du Michigan ou quelque chose comme ça. Évidemment, il y a la Ivy League, mais la Ivy League est un endroit tellement étrange et ésotérique. Ce que vous voulez vraiment être, c’est une grande institution prospère et prospère qui a toutes sortes de gens intelligents et de beaux bâtiments et des équipes sportives et des pelouses gazonnées et des matchs de football le samedi et un prestige social et tout le monde gagne assez d’argent pour avoir une jolie petite maison où ils peuvent se rendre au travail à vélo. C’est le modèle d’une université réussie.

Mais c’est vraiment un jeu à somme nulle, et tout le monde essaie d’y arriver en même temps. Il n’y a qu’un nombre limité d’étudiants de la classe moyenne supérieure à payer des frais de scolarité complets pour soutenir votre rivière paresseuse et votre centre des sciences. Il ne peut donc y avoir qu’un nombre limité d’universités du Michigan. Je pense qu’un nouveau rapport est sorti hier qui dit que les collèges privés offrent maintenant en moyenne une réduction d’environ 54 pour cent par rapport au prix des frais de scolarité publié. Et ce nombre augmente chaque année. Ils ont donc en quelque sorte épuisé leur pouvoir de fixation des prix.

Si les universités jouent à ce jeu et perdent, elles se retrouvent dans une situation difficile. Ce dont nous avons besoin, d’un point de vue sociétal et politique, c’est que la plupart des institutions n’essaient pas d’être l’Université du Michigan. Il ne devrait pas y avoir 2 000 universités de recherche dans ce pays. Ce dont nous avons besoin, c’est probablement de 300 grandes universités de recherche et de 1 700 universités qui sont principalement là pour enseigner. Mais si le statut concerne la recherche et que l’enseignement est juste quelque chose que vous faites parce que vous le devez, et donc vous le faites le moins cher possible avec fondamentalement une indifférence à la qualité, ce n’est bon pour personne. Y compris l’établissement. Mais c’est là où nous en sommes actuellement.

Sean Illing

À votre avis, à quoi ressemblera l’enseignement supérieur dans une décennie? Ressemble-t-il même à sa forme actuelle?

Kévin Carey

Beaucoup d’institutions qui existent aujourd’hui auront disparu. Il continuera d’y avoir attrition et faillite du côté privé, probablement des fusions du côté public. Parce que presque toutes les institutions situées dans la moitié inférieure de la répartition des ressources et du prestige vont faire face à d’énormes défis en termes de structure de coûts et aux problèmes connexes de baisse des inscriptions et de baisse du pouvoir de fixation des prix.

Je soupçonne que la tendance à long terme à davantage d’étudiants en ligne se poursuivra comme elle l’a fait pendant de nombreuses années. Même avant la pandémie, 35% des étudiants suivaient au moins un cours en ligne, et environ 15% étaient totalement en ligne. Tout cela va continuer. Je pense que vous avez un nombre relativement petit d’établissements qui réussiront à cette échelle, mais la plupart des collèges qui existent actuellement existeront toujours. Les collèges sont historiquement très résistants.

Sean Illing

À quel moment les étudiants et les parents devraient-ils sérieusement reconsidérer la valeur de l’enseignement supérieur dans son ensemble?

Kévin Carey

Je pense qu’ils devraient réfléchir profondément à la valeur de tous leurs choix dans l’enseignement supérieur, car il y a une énorme variation de valeur. Tous les collèges ne sont pas identiques. Ils ne facturent pas le même montant d’argent, ils n’offrent pas la même expérience et vos chances d’obtenir votre diplôme sont très différentes selon l’institution dans laquelle vous vous inscrivez.

Je suppose que la dernière chose que je dirais, c’est que l’université est devenue un enjeu très important à la fois du point de vue des prix et du point de vue de la valeur. Personne ne devrait donc attendre pour réfléchir sérieusement à la valeur de l’enseignement supérieur. Le moment est maintenant venu de jeter un regard critique sur tous les choix et de ne pas croire toutes les promesses que font les collèges. Parce qu’ils les fabriquent dans leur propre intérêt, pas dans le vôtre.