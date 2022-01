L’avenir de Lewis Hamilton en Formule 1 serait encore « peu clair »

Selon Sky Sports, la question de savoir si Lewis Hamilton participera ou non à la saison 2022 de F1 reste très floue.

Depuis qu’il a perdu le combat pour le titre en 2021 dans des circonstances extrêmement controversées dans le dernier tour de la finale de la saison à Abu Dhabi, Hamilton est resté hors de la vue du public à l’exception de son titre de chevalier et des adieux de Valtteri Bottas au Mercedes base, ne pas faire d’interviews ou de publications sur les réseaux sociaux et ne pas assister au Gala de fin de saison de la FIA.

Cela a conduit à des spéculations sur son avenir, Toto Wolff admettant que le septuple champion du monde était «désillusionné» et ne garantissant pas qu’il conduirait pour Mercedes en 2022.

Selon le journaliste de Sky Sports Craig Slater, on ne sait pas encore s’il le fera ou non.

« Au moment où nous parlons en ce moment, je peux vous dire que ce n’est toujours pas clair », a-t-il déclaré sur Sky Sports News.

« 69 jours avant le premier Grand Prix à Bahreïn, j’ai entendu de sources seniors proches de Lewis que s’il sera ou non sur la grille pour la première course de la saison n’est toujours pas clair à ce stade. »

Christian Horner : « Le temps passera. Max est un champion du monde très méritant, nous en sommes incroyablement fiers, et les livres d’histoire montreront toujours qu’il est le champion du monde 2021. »#F1 pic.twitter.com/xt2yApDhyG – PlanetF1 (@Planet_F1) 4 janvier 2022

Juste après la course à Abu Dhabi, Hamilton n’a exprimé aucune colère contre ce qui s’était passé dans son interview avec Jenson Button et a félicité Max Verstappen.

Slater dit que la défaite a commencé à blesser de plus en plus l’homme Mercedes dans les jours qui ont suivi.

« J’ai parlé à diverses personnes depuis qui ont eu des contacts avec lui », a-t-il ajouté.

« Dans l’ensemble, ils m’ont dit qu’ils s’attendaient à ce que Lewis soit de retour pour tenter de remporter un huitième titre mondial en 2022.

« Ce qu’ils m’ont expliqué, c’est que même s’il semblait bien le prendre la nuit, cela l’a frappé très fort les jours suivants, ce qui s’est passé. »

Mercedes a d’abord protesté contre le résultat, mais a retiré lesdites protestations, la FIA s’engageant à enquêter sur ce qui s’est passé dans les dernières étapes de la course lorsque le directeur de course Michael Masi n’a pas suivi le protocole normal de la voiture de sécurité.

Aucune conclusion d’une telle enquête n’a encore été publiée, et plus cela reste le cas, moins il est apparemment probable que Hamilton soit de retour sur la grille.

« Cela m’a été présenté comme ceci », a déclaré Slater.

« Plus cela traîne, plus nous n’obtenons pas de résultat de cette enquête et des conclusions de la FIA sur la façon dont la F1 va se comporter à l’avenir, alors pire est la situation de Lewis Hamilton.

« Et cela vient d’une source senior proche de cette situation. »