L’avenir de l’homme de Liverpool sous le microscope alors qu’il traverse «une période d’ostracisme»

Adrian envisagerait son avenir avec Liverpool après avoir « traversé une période d’ostracisme ».

Le gardien des Reds n’a pas encore fait son apparition cette saison après l’émergence de Caoimhin Kelleher.

Kelleher, 22 ans, a remplacé Alisson lors de la victoire 5-0 à Watford ce week-end. Alors qu’Alisson n’était pas disponible en raison de son retour tardif du devoir international, Adrian était en lice pour faire la révérence de sa saison.

Cependant, Jurgen Klopp a opté pour l’inexpérimenté Kelleher, qui a également disputé la victoire de la Coupe EFL à Norwich le mois dernier.

C’est parti Adrien sur le banc – seulement la deuxième fois cette saison, il fait partie de l’équipe de Premier League de Klopp.

Et l’ordre hiérarchique de Klopp semble déjà bien établi, laissant Adrian quelques réflexions à faire.

L’ancien stoppeur de West Ham a failli partir cet été avant de signer un nouveau contrat d’un an.

Il s’est dit « ravi » lorsque le stoppeur espagnol, qui a rejoint les Reds en transfert gratuit en août 2019, a mis le stylo sur papier. Mais avancez rapidement au quatrième mois et AS affirme qu’Adrian réfléchit à son avenir.

Le point de vente espagnol dire qu’Adrian « traverse une période d’ostracisme » et se trouve dans un « moment critique ».

Cependant, le joueur de 34 ans abordera la situation avec « la plus grande élégance » et rien ne laisse entendre qu’il est allé frapper à la porte de Klopp. Cependant, sa «situation difficile» à Anfield devient de plus en plus évidente.

Bien sûr, il a été régulièrement lié à un retour en Espagne et au Real Betis.

S’adressant à ABC Sevilla, l’ancienne star du Betis Adrian a déclaré la semaine dernière : «Ce n’est pas que vous le vouliez ou non, c’est que les circonstances sont bonnes.

« La dernière fois, le Betis cherchait un gardien et j’étais libre. J’ai eu la chance de Liverpool et regardez, j’ai signé et je suis déjà ici depuis trois saisons.

«Je vais continuer à me battre là-bas, la concurrence devient plus rude.

« Mais j’aime les défis et je travaille toujours dur. Ce qui vient dans le futur, nous le verrons.

Le vœu de Diego Simeone

Pendant ce temps, le manager de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a insisté sur le fait qu’il trouverait un moyen de « blesser » Liverpool à son retour au Wanda Metropolitano.

Les Reds affronteront la Liga mardi dans la capitale espagnole en Ligue des champions. Alors que Liverpool a de bons souvenirs du stade de l’Atletico, tous les voyages là-bas n’ont pas été fructueux.

Après la victoire finale de la Ligue des champions sur le terrain en 2019, Liverpool a perdu 1-0 au Wanda Metropolitano lors des 16 derniers de la campagne 2019/20.

Maintenant, ils y jouent à nouveau en cherchant à prendre le contrôle du groupe B de cette saison.

Liverpool est en tête, deux points devant l’Atletico, qui n’a pas joué depuis 17 jours. En effet, le match de la Liga du week-end dernier contre l’Athletic Bilbao a été reporté à la suite de problèmes de quarantaine liés à la pause internationale.

Liverpool n’a pas eu cette chance, mais Simeone a répondu en jetant le gant lors de leur dernier voyage dans le stade de son équipe.

« Vous devez vous rappeler que dans les 17 prochains jours, nous devons jouer six matchs. Ce n’est pas mal que nous nous soyons reposés un peu », a déclaré le manager (via le Liverpool Echo).

« Nous verrons comment [Jose] Giménez, [Marcos] Llorente et [Matheus] Cuhna évoluera demain.

«Nous espérons que tout le monde est en lice et prêt pour un match fantastique qui sera rempli de maillots rouges et blancs dans le stade.

« N’oublions pas que la dernière fois que nous avons joué à Liverpool en Ligue des champions, nous étions déjà en train de gagner ce match avant même qu’il ne commence, j’aimerais que les fans s’en souviennent demain.

« C’est un plaisir de voir comment ils jouent. Ils ont des joueurs rapides à la pause. Avec le retour de Van Dijk, ils ont amélioré leur stabilité défensive.

« Nous allons essayer de trouver un moyen de leur faire du mal. »

