L’avenir de l’immobilier reposera sur les 3R – Secours, Restructuration et Résilience

L’immobilier indien constitue environ ~ 8% du PIB national. En 2017, le marché du logement à lui seul était estimé à 180 milliards de dollars et devrait atteindre 650 milliards de dollars d’ici 2025. Dans 5 ans, l’industrie atteindra 1 000 milliards de dollars. L’importance de l’industrie est en outre soulignée par le fait qu’une main-d’œuvre importante (environ 40 millions de personnes) dépend directement ou indirectement du secteur et qu’environ 250 industries auxiliaires y sont liées.

Au milieu du rôle énorme et de grande envergure que joue l’industrie, il est naturel que les tensions dans l’immobilier indien aient un effet en cascade sur l’économie, qui patauge déjà face au 2e verrouillage.

L’immobilier indien est à la fois stressé et tendu en ce moment. Alors que des tas d’inventaires invendus au fil des ans ont affecté le moral de nombreux développeurs, le coup de fouet du verrouillage a créé un arrêt momentané des ventes. Bien que la lueur d’espoir dans les circonstances actuelles réside dans le fait que les cas ont plongé dans la majeure partie de l’Inde et que la reprise économique devrait suivre bientôt. Les agences de notation sont optimistes quant aux perspectives de l’Inde pour l’exercice 22, malgré un ralentissement de la croissance économique.

Pendant ce temps, le gouvernement et les organismes de l’industrie doivent travailler en tandem et élaborer un plan durable. Largement basé sur les thèmes des 3R – Secours, Restructuration et Résilience – un terme inventé à l’origine par la Banque mondiale, il est grand temps que l’industrie et les agences gouvernementales travaillent ensemble pour l’amélioration de l’immobilier ainsi que de l’économie.

Soulagement pour l’industrie

Un plan de secours devrait être formulé pour l’industrie, qui ne devrait pas seulement avoir une impulsion politique mais aussi des fenêtres pour la restructuration des prêts dans les projets stressés et bloqués. En réduisant les créances irrécouvrables, non seulement un répit sera accordé aux développeurs, mais également les institutions financières seront soulagées. Le gouvernement indien devrait également rechercher un soutien politique direct tel que la réduction des droits de timbre et le prélèvement dans les déclarations d’impôt sur le revenu pour accélérer les ventes. L’industrie a vu comment les réductions des droits de timbre dans certains États tels que le Maharashtra et le Karnataka ont entraîné une augmentation des ventes l’année dernière. Des incitations directes similaires peuvent changer la donne.

Pendant ce temps, l’industrie devrait prendre soin de ses employés, de ses fournisseurs et leur offrir une sécurité financière. Une autre étape importante serait de prendre des initiatives et d’offrir des paquets de vaccins aux employés. Chez 360 Realtors, nous avons pris de telles mesures dans quelques-uns de nos bureaux. Rien n’est prudent que de faire attention à la santé des salariés, au milieu d’une crise médicale de cette ampleur.

Restructurer la chaîne de valeur

A moyen et long terme, il est essentiel de restructurer la chaîne de valeur de l’industrie à l’aide des technologies. Après être resté discret au cours des dernières années, l’immobilier indien a commencé à adopter le support en ligne l’année dernière, car la pandémie dans sa première tranche a entraîné des changements de comportement plus larges. Le moment est maintenant venu de passer au niveau supérieur.

Le gouvernement et l’organisme industriel devraient travailler conjointement non seulement pour développer l’innovation technologique, mais aussi pour les faire évoluer rapidement. Par le biais de subventions, de remises et d’autres incitations politiques, les dernières technologies doivent être développées et déployées, à la fois dans la gestion de la construction et dans les cycles de transaction. Cela contribuera à une intégration en amont et en aval cohérente, à renforcer l’économie de l’unité, à raccourcir les cycles de construction et à optimiser le flux opérationnel global. De même, les établissements universitaires devraient également être associés à la recherche et au développement (R&D).

En outre, l’industrie doit revoir sa stratégie produit et comprendre les transformations des préférences des consommateurs. Les demandes devraient augmenter dans des catégories de produits telles que les logements locatifs, les développements tracés, les unités abordables, les espaces de cohabitation et les résidences secondaires. Les acteurs de l’industrie doivent affiner leur stratégie en fonction des catégories de produits émergentes. Le gouvernement devrait également soutenir ces efforts par des politiques.

Enfin, la résilience sera le mantra gagnant

Alors que les mesures de secours donneront un répit et que la restructuration aidera à s’adapter à la nouvelle normalité, la saga de la victoire reposera principalement sur une chose : quelle résilience faisons-nous face à la crise actuelle. Malgré la fatigue induite par la pandémie, nous devons rester en tête dans notre jeu et travailler avec un état d’esprit d’évolution continue.

La demande de logements ne manque pas dans le pays. Des conditions socio-économiques favorables, une démographie jeune, un taux d’urbanisation et d’amélioration des infrastructures sans précédent et l’augmentation globale du revenu des ménages aideront l’industrie à suivre une trajectoire ascendante. Cependant, pour exploiter le marché, nous aurions besoin d’efforts supplémentaires à tous les niveaux – gouvernement, organisation et individu.

Une planification agressive des ventes et du marketing sans encourir de coûts supplémentaires est la nécessité de l’heure. De nouvelles stratégies commerciales doivent être déployées qui peuvent augmenter le taux d’exécution mais contenir simultanément CAPEX et OPEX. À cet égard, les franchises sont une bonne option car elles offrent une plateforme rentable pour un partage optimal des ressources. La société mère et les franchises peuvent pénétrer de nouveaux segments de marché et réaliser plus de bénéfices sans frais généraux.

(Par Ankit Kansal, fondateur et directeur général, 360 Realtors)

