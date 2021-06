L’avenir de l’investissement immobilier commercial à travers les FPI

Avec le rythme d’amélioration entraîné par la disponibilité et l’efficacité d’un vaccin, l’immobilier commercial et les FPI devraient commencer à se redresser en 2021.

Par Ashok Mohanani

Les FPI ont fait une entrée remarquée sur le marché indien au bon moment. La fiducie de placement immobilier (REIT), un instrument populaire dans le monde, a été introduite en Inde il y a quelques années dans le but d’attirer les investissements dans le secteur immobilier en monétisant les actifs productifs de loyer. Lorsque « Embassy Office Parks », une coentreprise entre la société de développement immobilier Embassy Group et le leader mondial du capital-investissement Blackstone, a inscrit le premier FPI du pays, l’industrie a prévu que le véhicule d’investissement deviendrait bientôt une réalité en Inde. L’impact sur l’immobilier dû au Covid-19 a prévalu pendant 5 trimestres. Pendant sept mois entre la première et la deuxième vague, la demande de propriétés commerciales refoulées et neuves a été prononcée.

Les FPI au profit du secteur commercial

Avec l’apparition des FPI, le secteur commercial pourrait connaître une meilleure appréciation du capital, par rapport au secteur résidentiel. La formation de FPI n’est pas seulement une aubaine pour les investisseurs, mais aussi un avantage pour les développeurs. Pour les développeurs, cela pourrait libérer la valeur de leurs actifs commerciaux. Ils peuvent considérer les REIT comme un véhicule de sortie, à un taux de capitalisation extrêmement attractif, réduisant ainsi leur endettement élevé.

Les investisseurs obtiendront une appréciation du capital et des revenus de la propriété sans avoir à l’acheter et à l’entretenir essentiellement. Il ouvrira l’immobilier à un plus large éventail d’investisseurs qui cherchent particulièrement à investir dans le secteur du logement abordable. L’immobilier commercial devrait bien se porter en Inde dans les mois à venir.

Lisez aussi: Besoin de maisons plus sûres et plus grandes pour stimuler la demande d’immobilier résidentiel

Perspectives des FPI

Avec le rythme d’amélioration entraîné par la disponibilité et l’efficacité d’un vaccin, l’immobilier commercial et les FPI devraient commencer à se redresser en 2021. Les FPI ont largement résisté à la pandémie en raison des mesures qu’ils ont prises pour renforcer leur situation financière. Progressivement, la situation s’est améliorée avec la réouverture des magasins et des commerces. Une grande partie de l’amélioration était dans les secteurs qui avaient été directement touchés par les fermetures, l’hébergement/les centres de villégiature, le commerce de détail et les FPI diversifiées.

Nous ne pouvons pas prédire le flux pour le moment en raison de l’incertitude de Covid-19, mais nous pouvons certainement dire qu’il existe une demande pour des bureaux commerciaux, malgré le travail à domicile. Il faut admettre que le marché résidentiel est plat, ce qui a encore été impacté par la deuxième vague de Covid-19 en mars 2021. Il sera important de faire la distinction entre les effets à court terme ou transitoires de la pandémie et les changements à long terme ou permanents du commerce. marchés immobiliers. Cependant, l’avenir des espaces de bureaux reste prometteur malgré les nombreux obstacles causés par la pandémie de Covid-19. La situation s’améliorerait alors que le pire de la deuxième vague de Covid-19 est passé.

La confiance immédiate dans le succès du premier FPI indien a conduit aux préparatifs du lancement du second en Inde, Mindspace Business Parks REIT, soutenu par K Raheja Corp et Blackstone. Selon le Global Occupier Sentiment Survey 2020 de CBRE, l’importance des espaces de bureaux physiques devrait rester solide. 38% des personnes interrogées ont déclaré que l’espace de bureau physique resterait aussi important, sinon plus. De plus, 70% des répondants au sondage étaient également confiants quant à la mise en place de stratégies immobilières à long terme au milieu de la pandémie.

Lire aussi : Pourquoi les REIT sont une bonne option d’investissement vis-à-vis de l’achat immobilier direct

Le sentiment à l’égard des espaces de bureaux restera positif en Inde. Par conséquent, les investisseurs continueront probablement à considérer les FPI comme un générateur de revenus stable, même à long terme, étant donné que le secteur des bureaux en Inde a toujours connu un taux d’occupation élevé soutenu par de longs baux préexistants prolongations de bail des entreprises. À long terme, les trois FPI devraient bien se comporter en termes d’appréciation. Dans le passé, pour des endroits comme Mumbai, les investisseurs recevaient un retour sur investissement moyen de 6 %. Le rendement locatif est soumis à environ 6-7% pour les locaux commerciaux. Les données devraient rester stagnantes même dans les investissements à court terme.

Ces derniers temps, le marché indien a été témoin de deux inscriptions de REIT réussies d’Embassy Office Parks et de Mindspace REIT, totalisant Rs 9 250 crore. Au milieu de la pandémie, Blackstone et Brookfield ont également annoncé les deux plus gros contrats sur le marché immobilier indien, s’élevant à environ Rs 25 000 crore. L’inscription récente de Brookfield REIT a été sursouscrite à huit reprises. Avec cela, l’industrie est témoin des perspectives à long terme de ce secteur.

Le développement a établi une prévision de transparence, de profondeur et de liquidité pour le marché de l’immobilier commercial en Inde. La concurrence et la transparence accrues qui devraient découler d’un marché des FPI dynamique conduiront à une meilleure maintenance et exploitation des actifs. Il est prévu qu’un secteur des REIT plus développé et professionnel contribuera de manière significative à élargir la base des investisseurs immobiliers, notamment en attirant les investisseurs institutionnels et de détail.

Au cours des prochaines années, l’appréciation peut être raisonnablement bonne pour les investisseurs. Au cours des deux dernières années, le secteur a beaucoup souffert. Cependant, dans les années à venir, le secteur immobilier se redressera à une appréciation moyenne de 9 à 12 %. Sans autre facteur, l’immobilier (commercial et résidentiel) devrait rebondir dans les 3-4 prochains mois. Nous examinons l’impact positif que cela aura sur le paysage immobilier commercial en Inde à long terme.

(L’auteur est président de NAREDCO Maharashtra. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.