L’avenir de Lionel Messi « dépend de Barcelone », alors que le président de la Liga déclare que le transfert à Man City serait un « dopage financier »

La balle est dans le camp de Barcelone en ce qui concerne l’avenir de Lionel Messi, en ce qui concerne le président de la Liga Javier Tebas.

L’un des plus grands joueurs de football de tous les temps est incroyablement un agent libre car son contrat avec le Camp Nou a expiré la semaine dernière.

Messi est “au chômage” pour la première fois depuis l’âge de 17 ans

Il est entendu que le Barça est convaincu qu’il signera un nouvel accord, mais les fans sont naturellement préoccupés par le fait qu’il ne figure pas actuellement dans leurs livres.

Que Barcelone soit en mesure de payer son salaire est un autre obstacle potentiel, de nombreux clubs souffrant financièrement à cause de la crise des coronavirus.

Tebas espère que Messi restera en Espagne pour le bien de la ligue, mais a insisté sur le fait que la Liga sera toujours populaire avec ou sans l’Argentin.

“La décision de savoir si Messi reste n’appartient pas à moi – c’est à Barcelone”, a déclaré Tebas à talkSPORT.

Le Barça a signé le coéquipier argentin de Messi, Sergio Aguero. Mais conserveront-ils leur homme principal ?

“Ils doivent faire tout ce qu’ils ont à faire pour être en conformité avec notre contrôle financier afin de permettre à Messi de rester.

“Nous espérons vraiment que Barcelone pourra résoudre le problème afin que Messi puisse rester en Espagne. Cela peut-il affecter la Liga ? Nous voulons toujours que les meilleurs joueurs jouent en Liga.

« Neymar est parti, Cristiano Ronaldo est parti… et nous sommes toujours là ! Nous grandissons. Autant que je sache, la Serie A n’a pas grandi autant qu’elle l’aurait souhaité. Ligue 1 en France non plus.

« Les ligues sont bien plus que les joueurs eux-mêmes. Regardez la Premier League. Combien d’années n’ont-ils pas remporté de Ballon d’Or ? Et c’est toujours la meilleure compétition au monde sur le plan sportif et financier.

« Nous ne devrions pas devenir obsédés par les joueurs. J’aimerais que Messi reste ici mais ce n’est pas essentiel.

Messi, 34 ans, est avec Barelona depuis l’âge de 13 ans

L’incertitude entourant l’avenir de Messi a naturellement conduit à suggérer qu’il pourrait rejoindre un autre club, avec de nombreux grands frappeurs européens liés à lui au cours de la saison 2020/21 et de l’été.

Manchester City est l’un de ces clubs, cependant, Tebas a versé de l’eau froide sur ces rapports, affirmant que la signature de Messi serait un “dopage financier” de la part des champions de Premier League.

« Il ne pourra pas signer [for Barcelona] dans les conditions précédentes, c’est impossible », a ajouté Tebas. “Je ne pense pas qu’un club européen serait en mesure de payer ce montant.

“Si ils [Man City] faire, ce sera le dopage financier. j’ai dit [Pep] Guardiola ça aussi. Je lui ai dit directement : “auriez-vous gagné autant de titres sans autant de dopage économique ?”

Tebas a exclu que Guardiola et Messi se réunissent cet été

“Lorsque le TAS (Cour arbitrale du sport) a libéré Manchester City, il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet. (Jose) Mourinho et tous ces autres entraîneurs l’ont dit. Si cela se produit, je pense que ce serait absolument incroyable.

« C’est le genre de gouvernance où nous devrions établir des procès-verbaux. Ce dopage économique est ce qui nuit vraiment au football.

«Ce n’est pas de l’argent réel qui est en jeu car il n’est pas généré par les clubs. Si l’argent de l’industrie du football n’est pas généré par le football, cela ne fait que provoquer de l’inflation. Et c’est un mauvais type d’inflation.

“Ensuite, cela ruine le football parce que les clubs doivent déployer tous ces efforts qui sont bien au-dessus de leurs capacités financières.

« Nous devons vraiment nous battre contre cela et nous continuerons à le faire tout le temps. C’est l’un de nos problèmes en suspens dans le football européen et s’il n’est pas résolu rapidement, cela pourrait nous conduire à une situation financière très compliquée.