L’avenir de l’or numérique

L’or est l’un des actifs les plus anciens du monde. Il existe depuis avant l’introduction de toute monnaie et, par conséquent, les gouvernements au-delà des frontières lui feront toujours confiance, ce qui en fait une classe d’actifs précieuse et la plus fiable. L’or est souvent acheté comme réserve de valeur sûre pour faire face à des circonstances sans précédent, mais la forme sous laquelle il est détenu n’est pas toujours favorable aux investisseurs et finit par réduire les rendements en raison de frais et de taxes supplémentaires. Digital Gold résout exactement cette lacune car il offre tous les avantages de l’or traditionnel, sans les tracas de trouver un stockage sécurisé pour l’or physique et d’encourir des frais tout en liquidant celui-ci.

Malgré les avantages de détenir de l’or numérique, de nombreuses générations de la génération X et des générations plus anciennes pourraient encore hésiter à posséder cet actif en raison de leur préférence pour l’aspect physique de l’achat d’or.

Cependant, ce n’est pas le cas pour les jeunes investisseurs de la génération Y et de la génération Z. Les milléniaux forment la majorité de notre main-d’œuvre et par la suite deviennent également des investisseurs. Le marché indien de l’investissement de détail connaît une augmentation significative des volumes, alimentée par des applications innovantes Fintech et Wealth-tech, ce qui rend l’investissement dans diverses classes d’actifs très rapide et pratique. Les applications de technologie de richesse ont infusé la technologie du 21e siècle pour faire d’un actif traditionnel comme l’or une option d’investissement viable et un soutien contre les actifs plus risqués.

Dans une perspective plus large, la jeune génération est le moteur et le catalyseur de la prochaine révolution de la gestion de patrimoine. L’intérêt croissant pour l’accès new-age aux options d’investissement et le succès à grande échelle des plateformes de technologie patrimoniale sont la preuve qu’il y a eu un changement de paradigme dans l’industrie, largement entraîné par les investisseurs de la génération Y. Les Millennials accordent plus d’importance à la création de valeur à partir de leur richesse. Ces préférences ont donné une nouvelle vie à un actif aussi ancien et fiable que l’or, car les plateformes technologiques de richesse ont simplifié les investissements en intégrant des technologies qui rendent l’or numérique, mobile, utilisable et pratique. Ces plateformes permettent aux millennials de détenir de l’or à long terme et de créer progressivement de la richesse.

Les millennials influencent également de manière significative l’espace de gestion de patrimoine en encourageant les traditionalistes. Alors que les générations plus âgées sont témoins des avantages offerts par les investissements numériques, elles emboîtent le pas. Le changement se fait en grande partie des moyens de gestion de patrimoine physique à numérique, avec la vitesse, l’expérience client, la transparence et la sécurité comme domaines d’intervention clés.

Enfin, avec les nombreuses perturbations que COVID-19 a apportées dans nos vies, cela nous a également appris certaines choses – l’une d’entre elles étant l’importance d’avoir un nid d’argent sûr sur lequel compter lorsque tout dans l’économie s’arrête, de préférence garé dans un actif très liquide, stable et à l’abri de l’inflation. La remontée des cours de l’or pendant le confinement est la preuve de cette demande d’actifs financièrement sûrs. À mesure que l’âge moyen des investisseurs change, leurs modes d’investissement préférés évolueront également. Envisager des investissements dans l’or numérique pour créer une richesse à long terme est une décision intelligente et sûre pour les natifs du numérique à la recherche d’un instrument de confiance dans le confort de l’espace numérique familier.

Il y aura toujours un sentiment haussier autour de l’avenir de l’or numérique. L’essence de l’investissement dans l’or en tant que valeur refuge et actif de bon augure reste la même en Inde, même si les façons de l’obtenir et de le conserver peuvent changer de génération en génération.

Par Ashraf Rizvi, fondateur et PDG, Gilded

