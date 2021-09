L’avenir de Manchester United s’annonce radieux alors que les fils de Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney devraient devenir coéquipiers dans l’académie du club

in

Les fils de Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo pourraient poursuivre l’héritage de leur père à Manchester United, car ils devraient tous deux être coéquipiers dans l’académie du club.

Après le retour sensationnel de Ronaldo à Old Trafford, son fils poursuivra son développement dans les rangs des jeunes du club aux côtés de Kai Rooney, 11 ans.

. – .

Rooney et Ronaldo ont déchiré les défenses pendant leur temps ensemble et leurs fils pourraient faire de même dans les années à venir

Ayant débuté sa carrière à l’académie de la Juventus en 2018, Cristiano Jr poursuivra sa progression à Manchester aux côtés de Kai pour la saison en cours.

Le fils de Rooney a commencé sa carrière juste un an avant le jeune Ronaldo et il montre déjà des signes qu’il pourrait devenir aussi prolifique que son père en marquant un triplé contre Stoke City.

Ronaldo et Rooney sont tous deux des légendes du club ayant passé plusieurs saisons à terroriser les défenses et à remporter de nombreux trophées.

Au total, ils ont joué 206 fois ensemble en cinq ans, remportant trois fois la Premier League et une fois la Ligue des champions et il est ravi de revoir son ancien coéquipier à Old Trafford.

getty

Rooney et Ronaldo ont connu un énorme succès ensemble à United

Le retour de la superstar portugaise a à la fois choqué les supporters de football du monde entier et ravi les fans de United.

Rooney, maintenant manager de Derby, a même donné son avis sur le mouvement : “Cristiano est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde et a remporté des titres partout où il est allé, donc il va être énorme”, a-t-il déclaré.

« Il veut toujours être le meilleur et je suis sûr qu’il aura un grand impact sur eux cette saison.

« Olé [Gunnar Solskjaer] saura certainement qu’il est maintenant dans une position où il doit commencer à gagner ces gros titres avec les joueurs qu’il a recrutés.

“Pour leur développement, passer à l’étape suivante maintenant, c’est commencer à gagner des titres.”

Ronaldo est sur le point de faire ses débuts après la pause internationale alors que Manchester United affronte Newcastle United à Old Trafford.