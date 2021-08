L’avenir de Mbappé, à Madrid… ou en Angleterre ?

in

16/08/2021

Act à 11:39 CEST

Blanchiment d’Arnau

Depuis l’arrivée de Messi au Paris Saint Germain, les rumeurs se sont focalisées sur la figure du Kylian Mbappé, qui ne renouvelle toujours pas son contrat avec l’équipe parisienne, avec qui la relation prend fin en juin 2022. Comme le rapporte ‘La Gazzetta dello Sport’, le Français aura un rendez-vous avec Nasser Al-Khelaïfi ce lundi, à qui vous communiquerez votre décision.

L’avenir du joueur semble s’éloigner du Parc des Princes, où il est arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco. Les supporters du PSG, irrités par le non-renouvellement du Français et par ses constants flirts avec d’autres clubs comme le Real Madrid, a reçu le Français à grands coups de sifflet lors de la présentation de l’équipe au stade parisien.

Florentino insiste et Al-Kelaïfi résiste

Le Real Madrid espère clôturer la signature de Kylian Mbappé cet été malgré la résistance du PSG, même s’il part du principe qu’il pourrait attendre la fin de la seule année restant sur son contrat, et qu’il arrive gratuitement en 2022. Pour autant, à deux semaines de la clôture des marchés, le club madrilène est sur le guetteur et il garde le transfert prêt à négocier avec l’équipe parisienne s’il décide de parler. Reste au joueur à exprimer publiquement son envie de quitter Paris, même si pour le moment, cela devrait être compliqué.

Plus de controverse a été ajoutée à la question après Les joueurs du PSG fêteront l’anniversaire d’Ander Herrera sans Mbappé. Le milieu de terrain espagnol a tenu à fêter avec ses coéquipiers ses 32 ans avec quinze des joueurs de l’équipe première, en comptant sur Ander lui-même et dont quatre des cinq joueurs arrivés cet été : Achraf, Wijnaldum, Sergio Ramos Oui Messi. Kylian était le grand absent de la fête.

Avec Liverpool à l’horizon ?

Le club blanc semble le favori pour recruter l’attaquant français, bien qu’ils ne le pensent pas en Angleterre. C’est du moins ce que pense le journaliste Ian McGarry que sur le podcast ‘The Transfer Window’, où il a évoqué l’avenir de Mbappé, indiquant qu’il passe par Liverpool et non par Chamartin.

Le journaliste britannique a révélé que Liverpool ne peut pas faire de grosses dépenses cet été, mais ils peuvent lui assurer un gros salaire la saison prochaine à la fin de son contrat avec son club actuel. Plus précisément, McGarry a déclaré que “Mbappé veut jouer pour Liverpool à cause de son admiration pour Klopp” et a révélé que Liverpool proposerait à Mbappé d’inclure une clause de résiliation dans le contrat après deux ou trois ans.