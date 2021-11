L’avenir de Paul Pogba: rapports contradictoires sur sa destination préférée – Man United News And Transfer News

Le contrat de Paul Pogba à Manchester United expire en juin et les médias ne semblent pas plus clairs pour savoir où il jouera au football la saison prochaine.

Il a été récemment rapporté que l’agent de Pogba, Mino Raiola, avait suspendu les pourparlers contractuels avec United jusqu’en avril.

Pendant ce temps, les règles de la FIFA permettent aux joueurs dans les six mois suivant l’expiration du contrat d’ouvrir des pourparlers avec des clubs étrangers et à cette fin, des rumeurs commencent à circuler sur les clubs qui pourraient être dans le mix.

Selon le rédacteur sportif italien Rudy Galletti, le premier choix de Pogba est un retour dans son ancien club de la Juventus.

« Pogba quittera ManUTD: aucun renouvellement n’est prévu avec #MUFC », a-t-il tweeté.

« La Juventus est le plan A : [they] doivent vendre Ramsey et un entre McKennie/Rabiot pour offrir 12 millions d’euros + bonus au milieu de terrain. RealMadrid est la solution de secours, le PSG n’est pas une option.’

🚨📲 #Pogba va quitter #ManUTD : pas de renouvellement prévu avec #MUFC. La #Juventus est le plan A : ⚪⚫ doit vendre #Ramsey et un entre #McKennie/#Rabiot pour offrir 12M€+bonus au 🇫🇷 milieu de terrain. #RealMadrid est la solution de secours, le #PSG n’est pas une option.🐓⚽ #Calciomercato #Transferts – Rudy Galetti (@RudyGaletti) 30 octobre 2021

Ce qui est intéressant dans cette revendication, c’est le niveau de salaire que la Juve a du mal à offrir à Pogba de 12 millions d’euros (environ 10 millions de livres sterling). Des rapports ont affirmé que United avait mis sur la table un nouveau contrat d’environ 400 000 £ par semaine, soit plus du double de ce montant.

En effet, le salaire actuel de Pogba selon spotrac.com est de 15 millions de livres sterling ou 17,5 millions d’euros.

Pendant ce temps, dans l’édition papier du média espagnol Marca (via Sport Witness), le Real Madrid reste la destination de premier choix du Français.

Aucun chiffre de salaire spécifique n’est mentionné ici, mais l’article affirme que Real évalue s’il peut se permettre de se rapprocher des demandes de Raiola, ce qui suggère à son tour qu’il leur demande un montant beaucoup plus proche des 20 millions de livres sterling sur la table à Old Trafford.

L’historique de la situation suggère que ce dernier rapport pourrait être plus précis que le premier. Il a été largement admis que le Real est la destination préférée de Pogba et que le package salarial y sera probablement plus élevé qu’à la Juve.

Le problème le plus probable à Madrid est de savoir si les Blancos voudront l’ajouter à leur liste, même lors d’un mouvement libre. Kylian Mbappe va probablement les rejoindre lorsque son propre contrat expirera au PSG en juin et ils sont également déterminés à débarquer Erling Haaland, cible de United, du Borussia Dortmund. Ils se concentreront sur ces deux acquisitions, laissant Pogba une priorité inférieure à ce qui serait normalement le cas.

Si le Real ne poursuit pas le joueur de 28 ans, cela pourrait alors devenir un choix de réduire de moitié son salaire pour retourner à Turin ou rester à Old Trafford. Sauf arrivée tardive à la fête bien sûr.