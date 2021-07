L’avenir de Pocket Casts repose désormais sur Automattic dans une nouvelle acquisition

Pocket Casts a longtemps été l’une des meilleures applications de podcast pour Android, bien que cela n’aurait pas été possible à ce jour sans quelques changements majeurs et sans avoir changé de main plusieurs fois maintenant. Ce matin même, Automattic a annoncé son acquisition de Pocket Casts, la plaçant aux côtés de propriétés telles que WordPress.com et Tumblr.

C’était en janvier lorsque Current a annoncé qu’un conseil d’administration composé des propriétaires de Pocket Casts – NPR, New York Public Radio, Chicago Public Media et BBC Studios America – avait accepté de vendre la plate-forme de podcast. Cela est intervenu après que la nouvelle est apparue que NPR, qui détenait auparavant plus d’un tiers du service, avait signalé que sa part avait perdu plus de 800 000 $ en 2020.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Alors que l’application a été achetée à l’origine par les radiodiffuseurs publics pour aider “à renforcer le rôle de premier plan de la radio publique en tant qu’innovateur dans la découverte et la distribution audio”, il semble que l’avenir de Pocket Casts se concentrera sur le Web. Automattic explore des « intégrations profondes » entre la plate-forme et WordPress.com qui visent à faciliter la distribution et l’écoute des émissions trouvées sur la plate-forme tout en continuant à fournir aux auditeurs les fonctionnalités Pocket Casts qu’ils aiment déjà.

Pocket Casts est une application acclamée par la critique et reconnue par de nombreuses publications parmi les plus importantes au monde pour offrir la meilleure expérience utilisateur et la meilleure conception d’interface utilisateur. En 2019, Pocket Casts est devenu gratuit à télécharger tout en offrant un niveau premium payant pour 9,99 $ par an qui donne accès aux applications de bureau, à la prise en charge d’Apple Watch et au stockage en nuage afin que vous puissiez télécharger votre propre audio sur l’application.

Avec les co-fondateurs Russell Ivanovic et Philip Simpson restant à bord de Pocket Casts dans le cadre d’Automattic, c’est un bon signe que l’acquisition ne changera pas trop la plate-forme. Des entreprises comme Google, Apple, Spotify et Amazon ont toutes travaillé d’arrache-pied sur leurs propres applications de podcast ces derniers temps, donc Automattic doit absolument travailler pour que Pocket Casts reste la meilleure application de podcast s’il ne veut pas perdre son place bientôt.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.