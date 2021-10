L’avenir de Prince George est « intrinsèquement limité » : « Une réalisation dévastatrice » | Royale | Nouvelles

Prince George « confus » par les gens qui jonchent les rues

Les Cambridges se sont envolés pour une pause à mi-parcours. Ils ont été aperçus en train de décharger leurs bagages à l’aéroport d’Heathrow plus tôt cette semaine, avant de se diriger vers la suite exclusive Windsor, réservée à la famille royale et à des célébrités extrêmement en vue. On ne sait pas encore où la famille s’envolait.

George et la princesse Charlotte viennent de terminer leur premier mandat à Thomas’s Battersea, tandis que son frère cadet, le prince Louis, fréquente la Willcocks Nursery School, juste au coin de la maison familiale de Kensington Palace.

L’école privée accueille les enfants jusqu’à l’âge de 13 ans – et George pourrait se diriger vers Eton College à partir de là.

Il suivrait les traces de son père et de son oncle, le prince Harry, et l’école ne serait qu’à quelques pas de là si le déménagement signalé des Cambridges à Windsor avait lieu.

L’expert royal Daniela Elser, écrivant dans news.com.au il y a deux ans, a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute » sur l’avenir de George.

LIRE LA SUITE: Fête royale ! George, Charlotte et Louis repérés à l’aéroport d’Heathrow

L’avenir de Prince George « intrinsèquement limité »: « Réalisation dévastatrice » (Image: GETTY)

Prince George avec sa famille au panto à Noël dernier. (Image : GETTY)

Elle a déclaré: « Depuis sa naissance, il est voué à avoir très, très peu de contrôle sur la façon dont sa vie va se dérouler. »

William a déclaré en 2019 que son fils aîné ne savait pas qu’il serait roi à l’avenir.

Mme Elser a écrit: « Le fait que ce petit garçon soit maintenant, ou sera bientôt, chargé de savoir que son avenir est intrinsèquement limité et lié par la responsabilité me rend extrêmement triste. »

George, a affirmé Mme Elser, devra « obéir » suivre le chemin de son père et de son grand-père avant lui – l’université, un passage dans l’armée, puis « des décennies à consciencieusement attendre son heure pour assumer un travail qu’il ne voudrait peut-être pas et personne jamais consulté à ce sujet ».

L’avenir de George est hors de son contrôle, selon un expert royal. (Image : GETTY)

George a volé la vedette à Wembley cet été en regardant l’Angleterre battre l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro 2020 aux côtés de ses parents.

Il a également ravi les fans de football de tout le pays lors de la finale, alors qu’il acclamait avec jubilation les Three Lions en prenant une avance rapide contre l’Italie.

L’utilisateur de Twitter @Alexa_MRo a écrit: « Aww, Prince George vit sa meilleure vie. »

George deviendra un jour commandant des forces armées, chef de l’Église d’Angleterre et chef titulaire du gouvernement de 53 pays, totalisant 2,4 milliards de personnes.

A NE PAS MANQUER :

Meghan a laissé le visage rouge alors que le plaidoyer en faveur de la politique américaine était «déjà passé» [QUOTES]

Un fan des Sussex critiqué pour des postes alors que la reine passe la nuit à l’hôpital [EXPERT]

« Inquiétude accrue » pour la santé de la reine [INSIGHT]

William ne voulait pas de la voie royale sur laquelle il s’était engagé, a affirmé un auteur royal. (Image : GETTY)

Les conséquences personnelles d’une telle responsabilité, et de son destin de Roi, seront « immenses ».

Mme Elser a déclaré: « Chacune de ses relations deviendra du fourrage pour les tabloïds et trouver un véritable partenaire heureux de vivre avec un tel examen (et de passer autant de temps à faire la révérence et à dévoiler des plaques) sera un défi. »

William a lutté avec une telle prise de conscience et on pense qu’il n’a jamais vraiment voulu le chemin qui lui a été donné.

Andrew Morton, dans ‘William and Catherine: Their Lives, Their Wedding’, a rappelé un jeune William disant qu’il aimerait être policier quand il serait grand, et le jeune frère Harry a répondu « tu ne peux pas, tu dois être roi » .

George a été vanté de se rendre à Eton dans les années à venir. (Image : GETTY)

Mme Elser a affirmé que cela pourrait être la «réalisation la plus dévastatrice de toutes».

« Malgré tous ses privilèges et son pouvoir, une grande partie de sa vie sera ornementale et sa capacité à avoir un impact tangible sur le monde qui l’entoure sera négligeable.

« Peu importe la pompe, il y a une qualité profondément futile à la monarchie. »

Elle a ajouté: « Aucun enfant n’a jamais rêvé d’ouvrir le parlement ou de devoir passer ses journées à rencontrer des lords-lieutenants du Yorkshire (transpiration maladroite dans des costumes nouvellement achetés) ou à avoir une conversation polie avec des envoyés commerciaux de Kiribati. »

Malgré le destin apparemment « limité » du prince George, l’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré que William et Kate étaient jusqu’à présent des parents « parfaits ».

Il a déclaré à Express.co.uk : « William et Catherine ont été des parents parfaits car ils ont donné à leurs enfants autant d’intimité que possible, autant de sécurité qu’ils en avaient besoin.

« Mais aussi, et c’est une sorte d’accord tacite, qu’il y a des photographies prises périodiquement par Catherine.

« Il y a des vidéos qui sont très charmantes. Ce sont des enfants.

« Ils ont besoin d’intimité, ils ont besoin de sécurité et ils ont besoin de l’affection de leurs parents, que William et Catherine leur donnent évidemment, sans examen public. »