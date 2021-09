L’avenir de Ricky Rubio pourrait être dans les Philadelphia 76ers

Les Rumeurs NBA continue de sonner et ceux-ci incluent un éventuel accord à succès qui enverrait la base stellaire de la 76ers de Philadelphie, Ben Simmons, aux Cleveland Cavaliers et se terminerait par Ricky Rubio avec Joël Embiid. Mis à part les Sixers et les Cavaliers, le commerce possible rapporté par Sam Quinn de CBS Sports impliquerait également les Houston Rockets et les Los Angeles Lakers.

Dans le scénario commercial, les Cavaliers obtiendraient Simmons, les Sixers obtiendraient Rubio, Christian Wood, Collin Sexton et un choix de première ronde en 2024, les Rockets obtiendraient Talen Horton-Tucker, Isaac Okoro et une première place en 2022. choix rond, et les Lakers acquerraient Seth Curry.

En envoyant Simmons aux Cavaliers, les Sixers obtiendraient deux jeunes All-Stars qui donneraient un énorme coup de pouce à l’équipe comme Wood et Sexton, ainsi qu’un joueur solide et vétéran comme Rubio qui a prouvé qu’il pouvait être l’un des meneurs les plus fiables. nous les avons. Ils peuvent être trouvés lorsque vous leur donnez confiance.

“Je suis un peu fatigué de tant de changement. Au final, un joueur comme moi qui aime la stabilité, surtout maintenant que j’ai une famille. Ça fatigue un peu, mais au final je suis dans la #NBA depuis dix ans maintenant et je sais comment ça marche. Ricky Rubio dans @MarcaBasket. pic.twitter.com/BkpVcg27T4 – Anastasio Ríos (@ Tasio93) 30 août 2021

Philadelphie gagnerait-elle avec Ricky ?

Sûrement celui qui signerait ce transfert en premier est le joueur espagnol mais en général toutes les parties pourraient être assez satisfaites de l’échange de pièces. Dans les 76ers, ils reçoivent une base de nombreuses garanties et des joueurs qui peuvent avoir un très bon impact. Embiid est considéré comme le visage de la franchise, et avec le départ de Simmons, il aurait une chance de devenir le premier joueur d’une équipe à Cleveland et Rubio pourrait être un meneur qui travaille aussi bien ou mieux aux côtés du centre vedette.