L’avenir de Ruiz, les doutes chez Fury-Joshua et l’agenda PBC “ personnalisé ”

Andy Ruiz Jr. surprend par sa condition physique et suscite la curiosité de ce que l’on verra pour son combat contre Chris Arreola. Le fait est que se passera-t-il ensuite, à qui devra-t-il faire face? Les meilleures chances vont à Luis Ortiz et Deontay Wilder, mais Dillian Whyte ne devrait pas être exclu. Dans cette conférence matinale de samedi, nous avons expliqué ce qui se passerait après sa victoire sur Arreola, dès la minute (01:56)

(10:21) Je parle aussi de l’intrigue déclenchée autour du combat millionnaire entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Il y a eu de bonnes et de mauvaises nouvelles cette semaine, en attendant la confirmation de la date et du lieu du combat. Ne soyez pas surpris si vous vous battez en Amérique. Dans la vidéo, il a expliqué la raison de cette possibilité.

(18:05) Et le troisième thème de ce monologue du matin est la caractéristique la plus importante de l’agenda de PBC-Showtime avec des combats qui vont du 15 mai au 11 septembre, une fonctionnalité qui change les règles du jeu, “ marque le Haymon ” court de groupe et mise sur un modèle inattendu pour gérer son propre calendrier de combat Je vous en parle dans cette vidéo spéciale du samedi.

