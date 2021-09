L’avenir de Seat après avoir su qu’elle n’aura pas de modèle électrique dans les prochaines années | Moteur

Les temps changent relativement vite dans l’industrie automobile et suite aux lancements et aux annonces de l’IAA Mobility 2021 à Munich, on peut se demander si L’avenir de Seat en tant que marque automobile est en question.

J’ai précisé dès le départ que je parlais de la marque et non de son rôle de constructeur, qui s’est même renforcé après le salon de Munich.

Pour comprendre la raison de cette démarche, il faut se pencher sur la Volkswagen ID. La vie. Ce concept, dont j’ai eu l’occasion d’assister en direct à la présentation, a été le premier à présenter la nouvelle plateforme MEB pour les petites voitures. Sur cette même base, la Volkswagen ID arrivera en 2025. 2, la Cupra UrbanRebel et une Skoda dont le nom reste à déterminer.

Alors que se passe-t-il avec Seat ? Comme vous pouvez le voir sur la photo qui ouvre ce contenu, le président de Seat, Wayne Griffiths, pose fièrement avec son équipe, devant la Cupra UrbanRebel Concept, car il a confirmé que « la Cupra sera le premier modèle (de tous ceux basés sur la plate-forme MEB pour les petites voitures) pour atteindre le marché”.

Un modèle et une marque qui ont été choisis à la place de Seat.

Bien sûr, il ne faut pas être catastrophique, car après tout ce sont des marques sœurs, pour ne pas dire qu’elles sont identiques. Mais il est toujours vrai que Seat a été exclu de ce jeu en tant que marque.

Ralf Brandstätter, PDG de la marque Volkswagen, lors d’une conversation informelle avec plusieurs journalistes après le premier jour du salon de l’automobile de Munich, m’a dit que lors de réunions avec ses collègues (PDG) appartenant aux marques de volume du groupe VW, dans lesquelles Brandstätter lui-même, Griffiths et Thomas Schäfer (Skoda) se joignent.

Tout le monde est clair que “Volkswagen est la marque de la plus haute qualité, située juste derrière le premium, que Cupra a une approche plus sportive et que Skoda est la plus accessible.”

La stratégie est claire et a toute la logique du monde… Sauf parce que Le siège n’est pas dans l’équipe de départ et elle est obligée de réchauffer le banc, malgré le fait qu’elle a très bien fait ses devoirs. Et je ne le dis pas, mais Griffiths lui-même, qui a reconnu devant la presse que “ces dernières années, nous avons fait un travail phénoménal chez Seat, avec l’offensive SUV et en initiant l’électrification avec des hybrides rechargeables”.

En fait, ajoute Wayne Griffiths, « jusqu’au début de la pandémie, Seat était la marque qui s’est le plus développée en Europe et, maintenant, nous sommes leaders en Espagne, et notre premier marché est l’Allemagne, par exemple. Nous n’avons pas seulement augmenté nos ventes. en Europe, mais nous avons aussi changé l’image de marque.”

Face à la question prévisible que nous nous posons ici et sur un disparition possible de Seat en tant que marque le président de Seat s’avance et déclare que « Seat n’a jamais été aussi solide qu’aujourd’hui, ni n’a eu une gamme aussi forte (León, Ateca, Arona, Ibiza…).

L’année dernière, nous avons investi plus de 1 100 millions d’euros dans la nouvelle génération de la Seat León et nous avons modernisé la Seat Ateca. Et cette année, nous avons renouvelé la Seat Ibiza et la Seat Arona”.

Sans doute, il y a un avenir pour la marque Martorell, mais le fait de ne pas être entré dans ce nouveau plan pour un modèle électrique du segment B a suscité certaines alarmes.

En ce sens, Griffiths affirme que « Seat est une entreprise avec deux marques bien définies, Seat et Cupra, qui sont parfaitement combinées et qui s’adressent à différents types de clients.

Et il ajoute d’autres données pour clarifier sa position : « compte tenu du développement actuel des véhicules électriques (en Espagne, par exemple, seulement 5,6 % des ventes cette année sont des véhicules électrifiés : hybrides rechargeables plus électrique pur) Nous ne pouvons pas électrifier les deux marques (Cupra et Seat) en même temps. Nous avons décidé de commencer par Cupra car nous voulons nous différencier des autres constructeurs de véhicules électriques. ”

« À l’IAA, vous pouvez voir de nombreux véhicules électriques, mais ils sont tous rationnels. Nous croyons aux solutions émotionnelles, comme le propose Cupra. Par conséquent, Cupra sera la marque qui se concentrera initialement sur les véhicules 100% électriques, tandis que Seat le fera. dans les hybrides rechargeables et les modèles à combustion efficace.

Son approche, bien sûr, est rassurante et il est clair qu’en 2025, lorsque les petites voitures électriques basées sur la plateforme MEB seront commercialisées, les voitures à combustion continueront d’être vendues. Et là bas Le siège est très solide.

Mais si la nouvelle réglementation antipollution de l’Union européenne (norme Euro VII) finit par être aussi restrictive qu’elle le souligne, même les hybrides rechargeables ne semblent pas avoir trop de déplacements. Certainement pas au-delà de 2035.

Dans ce cas, Seat aurait des problèmes. Eh bien, Seat et la plupart des constructeurs, car l’offre d’électrique n’est pas encore étendue dans leurs gammes respectives. D’où Renault, dirigé par Luca de Meo, fait pression pour que les hybrides rechargeables soient autorisés au-delà de 2035. Une démarche que d’ailleurs Ralf Brandstätter défend aussi, comme il me l’a assuré lorsque je l’ai interrogé à ce sujet.

Bien sûr, comme je l’ai dit au début, L’avenir de Seat en tant que constructeur est plus qu’assuré, car comme Griffiths lui-même l’a confirmé dans une interview avec El Mundo. “Seat Martorell fabriquera les petites Cupra et Skoda électriques en 2025“.

Quel avenir attend Seat en tant que marque ? Il est trop tôt pour savoir et affirmer quelque chose de concret ne serait que deviner, car il faut attendre de découvrir comment le règlement Euro VII est mis en œuvre. Dans tous les cas, la continuité serait assurée.

Peut-être est-il configuré comme une société de services, quelque chose comme ce qu’ils proposent déjà sous la sous-marque Seat MÓ.

Cela se voit dans les propos du président de la marque, qui envoie un message aussi rassurant que dérangeant : “Le siège ne part pas. Je cherche votre place au sein du groupe Volkswagen. Peut-être que pour les jeunes qui ne veulent pas acheter d’abonnement de voiture ou que l’autopartage a du sens. »

Il est clair que si les règles changent, il faut s’adapter. En tant que fan et passionné, je l’espère.

Cet article a été publié dans Autobild par Enrique Trillo.