L’avenir de Steve Bruce est en équilibre, alors que le nouveau président de Newcastle se dirige vers St James ‘Park

TEAMtalk comprend que les fans de Newcastle United devraient avoir un premier aperçu de leur nouveau président Yasir Al-Rumayyan ce week-end.

Al-Rumayyan est le nouveau président non exécutif de Newcastle après le rachat par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite la semaine dernière.

L’accord de 300 millions de livres sterling a mis fin au mandat de 14 ans de Mike Ashley et voit le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite prendre une participation de 80%. Les 20% restants sont détenus par PCP Capital Partners et RB Sports & Media.

Cependant, depuis la prise de contrôle, Al-Rumayyan, 51 ans, qui est à la tête du Fonds d’investissement public, n’a pas été vu en Angleterre.

Maintenant, nous comprenons que le plan est qu’il arrive dans le pays avant le week-end avant d’être présent à leur affrontement avec Tottenham.

Le rachat de Mile Ashley par PIF a été accueilli par d’énormes célébrations dans la ville et la présence d’Al-Rumayyan sera certainement accueillie à bras ouverts par les fidèles de Geordie.

En fait, le choc de St James’ Park avec les Spurs est complet.

Le club confirme : « Au milieu d’une semaine extrêmement excitante pour le club, les derniers sièges restants – y compris un nombre limité de billets d’accueil – se sont vendus vendredi matin. »

Le nouveau régime n’a pas encore mis fin au mandat du patron Steve Bruce. Bruce, 60 ans, est sur le point de prendre en charge son 1000e match contre Tottenham ce week-end et beaucoup s’attendaient à ce qu’il soit éliminé plus tôt cette semaine.

Bruce parle

L’ancien défenseur de Man Utd s’accroche à son travail, malgré une rencontre avec les nouveaux propriétaires lundi.

Amanda Staveley, la directrice et partie prenante minoritaire responsable de la gestion quotidienne de Newcastle, a rencontré Bruce plus tôt cette semaine.

Staveley et son mari, Mehrdad Ghodoussi, ont été photographiés en train de serrer la main et de discuter avec des joueurs dont Jamaal Lascelles et Allan Saint-Maximin. Ils sont restés environ 90 minutes et auraient parlé à Bruce.

Les goûts de Brendan Rodgers, Steven Gerrard, Frank Lampard et Lucien Favre ont tous été liés à la publication cette semaine. Même si Le patron de Leicester, Rodgers, n’aurait aucun intérêt à quitter le navire.

