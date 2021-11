L’avenir de Valentino Rossi

13/11/2021 à 08h30 CET

Valentino Rossi affronte son dernier Grand Prix à Valence en tant que pilote professionnel de MotoGP. ‘Il dottore’ se termine à une longue et fructueuse carrière sportive qui a débuté en 1996 et cela se termine en plein déclin sportif à 42 ans, après 26 saisons.

Et maintenant quoi? La question à un million de dollars, même pour la sienne Rossi, qui avoue être quelque peu « bouleversé » par ses adieux au paddock MotoGP, qui est sa maison depuis son adolescence. À ce stade, il existe de nombreuses inconnues, mais ce qui est plus que probable, c’est que le « 46 » passe à quatre roues, où il a déjà une certaine expérience en course d’endurance et en rallye.

‘Vale’ n’a pas encore révélé avec quelle équipe ou dans quel championnat il fera ses débuts à temps plein en tant que pilote, bien que tout indique que son avenir professionnel sera lié à la catégorie GT3 endurance, après avoir couru au volant d’une Ferrari dans les dernières éditions des 12 Heures du Golfe, atteignant la quatrième position absolue et la troisième de sa catégorie lors de la dernière édition.

En effet, au Portugal, Valentino a confirmé qu’il participera à nouveau cette année à cette course d’endurance qui se tiendra le 8 janvier à Abu Dhabi, bien qu’il ne la disputera pas professionnellement : « En janvier, comme depuis trois ans, Uccio, mon frère Luca et moi courrons à Abu Dhabi Dabi. A partir de l’année prochaine je serai automobiliste, mais je fais cette course juste pour le plaisir« , a déclaré Rossi, qui en 2022 fera ses débuts en paternité avec sa partenaire, Francesca Sofía Novello.

La couverture médiatique de Rossi lui a ouvert les portes de plusieurs équipes, bien que l’Italien n’ait pas encore pris sa décision et qu’il n’ait pas pu vraiment évaluer s’il était capable de concourir au plus haut niveau sur quatre roues. « J’ai le choix entre trois championnats, et dans un il y a des courses de vitesse et d’endurance. Il y a le WEC (World Endurance) et l’European Le Mans Series, mais je ne sais pas si je suis assez rapide », admet Valentino . « J’ai de bonnes offres, mais c’est difficile car sur les motos je connais toutes les équipes comme ma poche, mais sur les voitures comme un nouveau livre. Cela dépendra beaucoup de l’équipe et de la voiture que vous choisirez. Bien entendu, mes compagnons seront des pilotes de haut niveau & rdquor ;, confirme-t-il Valentino.

En 2006, il y avait des spéculations sur la possibilité que Valentino Rossi puisse aller en F1 avec Ferrari, mais le rêve a fini par s’estomper entre autres car à cette époque l’Italien était à son apogée en MotoGP.

Avant de se rendre à Valence, Rossi a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il montre l’ensemble pilote qu’il a installé dans son salon, un impressionnant cockpit SIM-LAB composé de quatre écrans, de pédales Heusinkveld et d’un volant Formula CSX 2 avec lequel il se dit « prêt pour un long hiver » et pour guider une nouvelle étape de sa vie personnelle et professionnelle.

Votre fan club continuera

L’un des doutes déjà levés est la continuité du Fan Club Valentino, basé à Tavullia. Flavio fratesi, l’un des fondateurs et actuel vice-président a anticipé les plans de l’entreprise dans une interview accordée à GPOne.com : « Avant la pandémie, nous avions trois fois plus d’affiliés que lorsque Vale a gagné : en 2008, nous en avions 6 000 et nous sommes passés à 18 000. Normalement, dans le sport, moins on gagne, plus on perd, mais pour nous c’était l’inverse. Cela a été un beau témoignage de la part des fans qui aiment Valentino et, par conséquent, de son Fan Club, quels que soient les résultats. continuer et nous avons de nombreuses actions préparées », a-t-il expliqué.

L’Académie et VR46

Si tu es fier de quelque chose Rossi, en plus de ses neuf couronnes mondiales, c’est la carrière de pilotes italiens qui a fait la promotion de son Académie et de son équipe VR46. Des talents tels que les deux derniers finalistes de MotoGP, Bagnaia et Morbidelli, sont venus de là, ainsi que son frère Luca et de nombreux pilotes qui ont triomphé ces dernières saisons dans les catégories inférieures de Moto2 et Moto3. L’année prochaine, Rossi Vous pourrez consacrer plus de temps à la formation et au travail des jeunes dans votre « Ranch » à Tavullia. Il pourra également s’impliquer directement dans la gestion de sa nouvelle équipe MotoGP, qui comprendra deux motos Ducati, bien que le parrainage et les détails du projet restent en suspens après que le prince saoudien Abdulaziz bin Abdullah Al Saud ait promis le soutien de Aramco, qui ne s’est finalement pas concrétisé.

Au revoir à Valence

L’un des plus « touchés » par la retraite de Valentino est son ami inséparable, assistant et manager de VR46 Alessio Salucci, « Uccio »: « Plus il y a de courses passées et plus la fin est proche, plus je deviens sombre, ce sera un gros effort. Je pense que Vale vit la même situation que moi. Dimanche à Valence sera très dur, il faut le vivre au plus vite. Courez, franchissez la ligne d’arrivée et partez. Voiture, aéroport et c’est parti « , dit-il. Mais Uccio est convaincu qu’un jour, pas trop loin, nous verrons le champion de Tavullia sur un prototype MotoGP, peut-être comme une wild card. » D’une manière ou d’une autre, nous le reverrons quelque part sur la piste et à l’avenir, il pilotera à nouveau une MotoGP à Misano, j’en suis sûr », a-t-il déclaré il y a quelques jours à La Gazzetta dello Sport.