L’avenir de vous révélé avant la saison 3

« Dans la saison 3, Joe et Love, maintenant mariés et élevant leur bébé, ont déménagé dans la douce enclave de Madre Linda en Californie du Nord, où ils sont entourés d’entrepreneurs technologiques privilégiés, de mamans blogueuses critiques et de biohackers célèbres d’Insta, » le synopsis pour la saison à venir lire. « Joe est déterminé à assumer son nouveau rôle de mari et de père, mais il craint l’impulsivité mortelle de Love. »

« Et puis il y a son cœur », a-t-il poursuivi. « Est-ce que la femme qu’il cherche depuis tout ce temps habite juste à côté ? S’évader d’une cage dans un sous-sol est une chose. Mais la prison d’un mariage parfait avec une femme qui est sage pour vos tours ? Je vais fournir une évasion beaucoup plus compliquée. «

Oh, quelle toile emmêlée Joe semble toujours tisser.